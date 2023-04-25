https://sputniknews.com.tr/20230425/bakan-kurum-istanbulda-tek-bir-riskli-yapi-birakmayacagiz-1070180933.html

Bakan Kurum: İstanbul’da tek bir riskli yapı bırakmayacağız

Bakan Kurum: İstanbul’da tek bir riskli yapı bırakmayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Kentsel dönüşüm hedefi kapsamında İstanbul'da 1,5 milyon konutluk büyük dönüşüm ve Yarısı Bizden... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T20:24+0300

2023-04-25T20:24+0300

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2023 türkiye seçimleri

murat kurum

istanbul

kentsel dönüşüm

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AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Beykoz Ortaçeşme Meydanı'nda kalabalığa hitap etti.Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 113 bin konutun inşasına başlandığını ifade ederek, toplamda 650 bin yeni konutla bölgedeki konut ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21 yılda, kriz dönemleri dahil tüm süreçlerde büyük başarılara imza attıklarını anlatan Kurum, "21 yılda büyük yatırımlar gerçekleştirdik. İstanbul'da iki yakada da gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm hedefi kapsamında İstanbul'da 1,5 milyon konutluk büyük dönüşüm ve Yarısı Bizden kampanyalarıyla riskli yapı stokunu yenileyecek, İstanbul'da tek bir riskli bina bırakmayacağız" diye konuştu.Bakan Kurum, yapılacak binaların İstanbul'un dokusuna uygun, yatay mimariye sahip, sıfır atık uyumlu ve güvenli olacağını kaydetti.Başvuru esasına dayanan dönüşüm kapsamında hızlı bir şekilde evlerin teslim edileceğini belirten Kurum, şöyle devam etti:Kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Kurum, "Kentsel dönüşüm can meselesidir, beka meselesidir. Milliyetçiliğin ekmeğini yiyenlerin kentsel dönüşüme karşı çıkması, milletini sevmemek demektir. Milletinin canını, yavrularımızın istikbalini düşünmeyenden milliyetçi falan olmaz, olamaz. Mesele bu kadar net ve basittir" ifadelerini kullandı.Bakan Kurum, Beykoz'da da 776 konut ve 47 dükkanın hak sahiplerine en hızlı şekilde teslim edileceğini kaydetti.'Cumhuriyetimizin en önemli, en kritik seçimi 14 Mayıs'ta'Kurum, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri "Cumhuriyet'in en önemli, en kritik seçimi" olarak nitelendirerek, şunları söyledi:Bakan Kurum, Beykoz'dan Recep Tayyip Erdoğan için rekor bir oyla destek beklediğini ifade etti.

istanbul

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murat kurum, istanbul, kentsel dönüşüm