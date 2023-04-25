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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230425/bakan-kurum-istanbulda-tek-bir-riskli-yapi-birakmayacagiz-1070180933.html
Bakan Kurum: İstanbul’da tek bir riskli yapı bırakmayacağız
Bakan Kurum: İstanbul’da tek bir riskli yapı bırakmayacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Kentsel dönüşüm hedefi kapsamında İstanbul'da 1,5 milyon konutluk büyük dönüşüm ve Yarısı Bizden... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
murat kurum
istanbul
kentsel dönüşüm
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AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Beykoz Ortaçeşme Meydanı'nda kalabalığa hitap etti.Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 113 bin konutun inşasına başlandığını ifade ederek, toplamda 650 bin yeni konutla bölgedeki konut ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21 yılda, kriz dönemleri dahil tüm süreçlerde büyük başarılara imza attıklarını anlatan Kurum, "21 yılda büyük yatırımlar gerçekleştirdik. İstanbul'da iki yakada da gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm hedefi kapsamında İstanbul'da 1,5 milyon konutluk büyük dönüşüm ve Yarısı Bizden kampanyalarıyla riskli yapı stokunu yenileyecek, İstanbul'da tek bir riskli bina bırakmayacağız" diye konuştu.Bakan Kurum, yapılacak binaların İstanbul'un dokusuna uygun, yatay mimariye sahip, sıfır atık uyumlu ve güvenli olacağını kaydetti.Başvuru esasına dayanan dönüşüm kapsamında hızlı bir şekilde evlerin teslim edileceğini belirten Kurum, şöyle devam etti:Kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Kurum, "Kentsel dönüşüm can meselesidir, beka meselesidir. Milliyetçiliğin ekmeğini yiyenlerin kentsel dönüşüme karşı çıkması, milletini sevmemek demektir. Milletinin canını, yavrularımızın istikbalini düşünmeyenden milliyetçi falan olmaz, olamaz. Mesele bu kadar net ve basittir" ifadelerini kullandı.Bakan Kurum, Beykoz'da da 776 konut ve 47 dükkanın hak sahiplerine en hızlı şekilde teslim edileceğini kaydetti.'Cumhuriyetimizin en önemli, en kritik seçimi 14 Mayıs'ta'Kurum, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri "Cumhuriyet'in en önemli, en kritik seçimi" olarak nitelendirerek, şunları söyledi:Bakan Kurum, Beykoz'dan Recep Tayyip Erdoğan için rekor bir oyla destek beklediğini ifade etti.
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murat kurum, istanbul, kentsel dönüşüm
murat kurum, istanbul, kentsel dönüşüm

Bakan Kurum: İstanbul’da tek bir riskli yapı bırakmayacağız

20:24 25.04.2023
© AA Murat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Kentsel dönüşüm hedefi kapsamında İstanbul'da 1,5 milyon konutluk büyük dönüşüm ve Yarısı Bizden kampanyalarıyla riskli yapı stokunu yenileyecek, İstanbul'da tek bir riskli bina bırakmayacağız" dedi.
AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Beykoz Ortaçeşme Meydanı'nda kalabalığa hitap etti.
Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 113 bin konutun inşasına başlandığını ifade ederek, toplamda 650 bin yeni konutla bölgedeki konut ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21 yılda, kriz dönemleri dahil tüm süreçlerde büyük başarılara imza attıklarını anlatan Kurum, "21 yılda büyük yatırımlar gerçekleştirdik. İstanbul'da iki yakada da gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm hedefi kapsamında İstanbul'da 1,5 milyon konutluk büyük dönüşüm ve Yarısı Bizden kampanyalarıyla riskli yapı stokunu yenileyecek, İstanbul'da tek bir riskli bina bırakmayacağız" diye konuştu.
Bakan Kurum, yapılacak binaların İstanbul'un dokusuna uygun, yatay mimariye sahip, sıfır atık uyumlu ve güvenli olacağını kaydetti.
Başvuru esasına dayanan dönüşüm kapsamında hızlı bir şekilde evlerin teslim edileceğini belirten Kurum, şöyle devam etti:
"Konutlarımızı en geç 2 yıl içerisinde hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Eğer başvuru sayısı 200 bini aşarsa hak sahiplerini noter huzurundaki kurayla belirleyeceğiz. Hedefimiz, ilk etapta birinci yılda 200 bini yerinde, 100 bini rezerv konut olmak üzere toplam 300 bin konut dönüştürmektir, hızlıca 1,5 milyon konutu bitirerek İstanbul'da dönüşümü tamamlamaktır. Bunu da sizlerle birlikte başaracağız."
Kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Kurum, "Kentsel dönüşüm can meselesidir, beka meselesidir. Milliyetçiliğin ekmeğini yiyenlerin kentsel dönüşüme karşı çıkması, milletini sevmemek demektir. Milletinin canını, yavrularımızın istikbalini düşünmeyenden milliyetçi falan olmaz, olamaz. Mesele bu kadar net ve basittir" ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, Beykoz'da da 776 konut ve 47 dükkanın hak sahiplerine en hızlı şekilde teslim edileceğini kaydetti.

'Cumhuriyetimizin en önemli, en kritik seçimi 14 Mayıs'ta'

Kurum, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri "Cumhuriyet'in en önemli, en kritik seçimi" olarak nitelendirerek, şunları söyledi:
"Seçime çok az kaldı. Açıkça görüyoruz ki artık saflar netleşti. Bir tarafta 'Dev projeleriyle yükselen bir Türkiye.' diyen Cumhur İttifakımız, diğer tarafta ise Türkiye'ye dair tek bir projesi olmayan Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta milleti için köprüler, tüneller, hızlı tren hatları, şehir hastaneleri, havalimanları, millet bahçeleri, sosyal konutlar, modern üniversiteler inşa edenler var, diğer tarafta milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar var; Türkiye'yi yüz yıl geriye götürmek isteyenler var."
Bakan Kurum, Beykoz'dan Recep Tayyip Erdoğan için rekor bir oyla destek beklediğini ifade etti.
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