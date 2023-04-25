https://sputniknews.com.tr/20230425/bakan-karaismailoglu-ankara-sivas-hizli-tren-hatti-yarin-aciliyor-1070178145.html

Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı yarın açılıyor

Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı yarın açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle Ankara-Sivas Hızlı Tren... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T19:48+0300

2023-04-25T19:48+0300

2023-04-25T19:48+0300

adil karaismailoğlu

yüksek hızlı tren (yht)

tren

sivas

ankara

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri dönemiyle demir yolunun tekrar öncelikli sektörlerden birisi haline geldiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Demir yollarında adeta bir seferberlik ilan ettik ve yepyeni bir dönem başlattık. Demir yolu uzunluğunu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'mızın tamamlanmasıyla 13 bin 896 kilometreye, hızlı tren hat uzunluğumuzu 2 bin 228 kilometreye yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.Karaismailoğlu, 405 kilometrelik hattın Edirne'den Kars'a uzanan Doğu-Batı hızlı demir yolu koridorunun önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, hatta Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunduğunu aktardı.Projeyle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ı da hızlı tren konforuyla tanıştıracaklarına işaret eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullandık'Zor bir coğrafya üzerinde imalatları tamamlanan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 66 kilometrelik 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadüğü başarıyla tamamladıklarını belirten Karaismailoğlu, projenin en uzun tünelinin 5 bin 125 metreyle Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demir yolu viyadüğünün de 2 bin 220 metreyle Çerikli-Kırıkkale'de inşa edildiğini söyledi.Karaismailoğlu, "Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğünü 89 metre yükseklikle Elmadağ'da inşa ettik. Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanarak toplam 1676 kilometre ray serimi yaptık. 138 kilometre beton yol ile tünellerde ilk balastsız yol yani beton yol uygulaması gerçekleştirdik. Proje kapsamında, Sivas'ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yaptık." diye konuştu.Tüm demir yolu projeleri tamamlandığında hızlı tren hizmeti alan il sayısını 52'ye çıkaracaklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı ile Kızılay-Kadıköy arasını da 80 dakikaya düşüreceklerini bildirdi.'Toplam 3 bin 593 kilometre hızlı tren hattında yapım çalışmaları devam ediyor'Mevcut demir yolu ağının geliştirilmesi amacıyla Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir, Bursa-Ankara-İstanbul, Halkalı-Edirne Kapıkule, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Karaman-Aksaray-Ulukışla-Mersin, Ankara-Yerköy-Kayseri hatlarında olmak üzere toplam 3 bin 593 kilometre hızlı tren hattında yapım çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:"En kısa zamanda Gebze-Halkalı, Ankara-Delice-Çorum, Çorum-Samsun-Sarp demiryolu hatlarında da çalışmalarımıza başlayacağız. Aynı şekilde Sivas'a kadar uzanan hattımızı da Erzincan, Erzurum, Kars hatta Bakü'ye kadar uzatacağız. Gaziantep'e kadar uzanan hattımızı Şanlıurfa, Mardin üzerinden Habur, Basra Körfezi'ne kadar uzatacağız. 'Demir yolları refah ve ümran tevlit eder.' şiarıyla, durmadan, yılmadan ve yorulmadan yolumuza devam edeceğiz.Türkiye'nin eşsiz coğrafi konumundan da yararlanarak lojistikte küresel ve bölgesel bir merkez haline gelmek, kara yolu, demiryolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme ağımızı ekonomik, etkin, verimli, emniyetli, çevreye duyarlı ve afetlere dayanıklı şekilde daha da geliştirmek temel önceliğimizdir."Başladıkları projeleri, planlamalarına uygun biçimde birer birer milletin hizmetine sunacaklarını belirten Karaismailoğlu, 28 Nisan'da Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, 3 Mayıs'ta da Zigana Tüneli'ni açacaklarını dile getirdi.Karaismailoğlu, "Yarın açılışımıza Ankara Gar'dan başlamak üzere Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolculuğa çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

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adil karaismailoğlu, yüksek hızlı tren (yht), tren, sivas, ankara