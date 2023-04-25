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SON DAKİKA | MİT: PKK/YPG'nin Rakka sorumlusu etkisiz hale getirildi
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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230425/asgari-ucrette-ara-zam-senaryosu-10-bin-ila-11-bin-500-olabilir-1070144587.html
Asgari ücrette ara zam senaryosu: 10 bin ila 11 bin 500 olabilir
Asgari ücrette ara zam senaryosu: 10 bin ila 11 bin 500 olabilir
Asgari ücrete temmuz ayında zam gelmesi ihtimaline karşı olası tahminler de öne sürülüyor. Ücretin 10 bin ila 11 bin 500 lira olması bekleniyor. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette ara zammın seçim öncesi değil, temmuz ayında geleceğini açıklamıştı.Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre asgari ücret için haziran ayında yeniden komisyonun toplanması bekleniyor.Maaş artışında belirleyici olan enflasyon rakamları olacak.Üç aylık enflasyon yüzde 12'yi geçmişti. 3 Mayıs'ta açıklanacak nisan ayı enflasyonuyla 4 aylık rakam da netleşecek.11 bin lirayı aşabilirYüzde 20'nin üzerinde gelebilecek 6 aylık enflasyona göre artışın da yüzde 20 - 30 arasında olması bekleniyor.Bu orandaki artışla net asgari ücret 11 bin lirayı geçmiş olacak.Rakamın 10 bin lira ile 11.500 TL arasında bir noktada netleşmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230411/sinan-ogan-asgari-ucreti-30-bin-liranin-uzerine-cikartacagiz-1069538390.html
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asgari ücret, asgari geçim, ekonomi, kriz, ekonomik kriz
asgari ücret, asgari geçim, ekonomi, kriz, ekonomik kriz

Asgari ücrette ara zam senaryosu: 10 bin ila 11 bin 500 olabilir

09:34 25.04.2023
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Asgari ücrete temmuz ayında zam gelmesi ihtimaline karşı olası tahminler de öne sürülüyor. Ücretin 10 bin ila 11 bin 500 lira olması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette ara zammın seçim öncesi değil, temmuz ayında geleceğini açıklamıştı.
Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre asgari ücret için haziran ayında yeniden komisyonun toplanması bekleniyor.
Maaş artışında belirleyici olan enflasyon rakamları olacak.
Üç aylık enflasyon yüzde 12'yi geçmişti. 3 Mayıs'ta açıklanacak nisan ayı enflasyonuyla 4 aylık rakam da netleşecek.

11 bin lirayı aşabilir

Yüzde 20'nin üzerinde gelebilecek 6 aylık enflasyona göre artışın da yüzde 20 - 30 arasında olması bekleniyor.
Bu orandaki artışla net asgari ücret 11 bin lirayı geçmiş olacak.
Rakamın 10 bin lira ile 11.500 TL arasında bir noktada netleşmesi bekleniyor.
Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Sinan Oğan: Asgari ücreti 30 bin liranın üzerine çıkaracağız
11 Nisan, 20:05
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