https://sputniknews.com.tr/20230425/arac-yenilemede-otv-muafiyetinin-detaylari-belli-oldu-1070146172.html
Araç yenilemede ÖTV muafiyetinin detayları belli oldu
Araç yenilemede ÖTV muafiyetinin detayları belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği taksi, dolmuş ve otobüs işletmecilerine sağlanacak ÖTV... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T10:23+0300
2023-04-25T10:23+0300
2023-04-25T10:23+0300
ekonomi
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
otomobil
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde halka hitaben yaptığı konuşmada, taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnaftan aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV alınmayacağı müjdesini verdi.Bakan Nebati de bu müjdenin detaylarını anlattı.AK Parti hükümetleri döneminde her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Bakan Nebati, kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV muafiyetleri ve indirimleriyle iş dünyasının faaliyetlerine ve yeni yatırımlarına destek verdiklerini söyledi.Nebati, bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve hem esnafı hem de yenilenecek araçlarla hizmet alan vatandaşları mutlu edecek bir düzenleme hazırlığında olduklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği düzenlememiz kapsamında taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığında yetkilendirilmek suretiyle faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, sahip oldukları ve faaliyetlerinde kullandıkları taşıtları aynı cins taşıtlar ile yeniledikleri takdirde bu taşıtların alımı sırasında ÖTV ödemeyecek." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230424/erdogandan-esnaf-icin-otv-aciklamasi-1070113000.html
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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, otomobil, ötv, özel tüketim vergisi (ötv)
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, otomobil, ötv, özel tüketim vergisi (ötv)
Araç yenilemede ÖTV muafiyetinin detayları belli oldu
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği taksi, dolmuş ve otobüs işletmecilerine sağlanacak ÖTV muafiyetinin detaylarını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde halka hitaben yaptığı konuşmada, taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnaftan aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV alınmayacağı müjdesini verdi.
Bakan Nebati de bu müjdenin detaylarını anlattı.
AK Parti hükümetleri döneminde her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Bakan Nebati, kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV muafiyetleri ve indirimleriyle iş dünyasının faaliyetlerine ve yeni yatırımlarına destek verdiklerini söyledi.
Nebati, bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve hem esnafı hem de yenilenecek araçlarla hizmet alan vatandaşları mutlu edecek bir düzenleme hazırlığında olduklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği düzenlememiz kapsamında taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığında yetkilendirilmek suretiyle faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, sahip oldukları ve faaliyetlerinde kullandıkları taşıtları aynı cins taşıtlar ile yeniledikleri takdirde bu taşıtların alımı sırasında ÖTV ödemeyecek." dedi.