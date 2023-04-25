https://sputniknews.com.tr/20230425/arac-yenilemede-otv-muafiyetinin-detaylari-belli-oldu-1070146172.html

Araç yenilemede ÖTV muafiyetinin detayları belli oldu

Araç yenilemede ÖTV muafiyetinin detayları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği taksi, dolmuş ve otobüs işletmecilerine sağlanacak ÖTV... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T10:23+0300

2023-04-25T10:23+0300

2023-04-25T10:23+0300

ekonomi

nureddin nebati

hazine ve maliye bakanlığı

otomobil

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde halka hitaben yaptığı konuşmada, taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnaftan aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV alınmayacağı müjdesini verdi.Bakan Nebati de bu müjdenin detaylarını anlattı.AK Parti hükümetleri döneminde her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Bakan Nebati, kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV muafiyetleri ve indirimleriyle iş dünyasının faaliyetlerine ve yeni yatırımlarına destek verdiklerini söyledi.Nebati, bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve hem esnafı hem de yenilenecek araçlarla hizmet alan vatandaşları mutlu edecek bir düzenleme hazırlığında olduklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği düzenlememiz kapsamında taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığında yetkilendirilmek suretiyle faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, sahip oldukları ve faaliyetlerinde kullandıkları taşıtları aynı cins taşıtlar ile yeniledikleri takdirde bu taşıtların alımı sırasında ÖTV ödemeyecek." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230424/erdogandan-esnaf-icin-otv-aciklamasi-1070113000.html

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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, otomobil, ötv, özel tüketim vergisi (ötv)