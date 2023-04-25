https://sputniknews.com.tr/20230425/anzak-koyunda-geleneksel-safak-ayini-yapildi-1070141274.html
Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak Ayini' yapıldı
Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak Ayini' yapıldı
Çanakkale Kara Savaşları'nın 108. yıl dönümü anma törenleri çerçevesinde Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel ‘Şafak Ayini’ yapıldı. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T07:12+0300
2023-04-25T07:12+0300
2023-04-25T07:12+0300
multimedya
fotoğraf
anzak
anzak anma günü
anzak günü
avustralya
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Her yıl 24- 25 Nisan tarihleri aralığında atalarını anmak için gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalı binlerce kişinin uyku tulumlarıyla katıldığı ‘Şafak Ayini’nde tören düzenlendi.
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fotoğraf, anzak, anzak anma günü, anzak günü, avustralya, фото
fotoğraf, anzak, anzak anma günü, anzak günü, avustralya, фото
Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak Ayini' yapıldı
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Çanakkale Kara Savaşları'nın 108. yıl dönümü anma törenleri çerçevesinde Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel ‘Şafak Ayini’ yapıldı.
Her yıl 24- 25 Nisan tarihleri aralığında atalarını anmak için gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalı binlerce kişinin uyku tulumlarıyla katıldığı ‘Şafak Ayini’nde tören düzenlendi.
© İHA / AHMET BERKE ERDAL - SAMET DOĞRU
Sabaha karşı 5.30’da başlayan Şafak Ayini, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri ile Avustralya Savunma Kuvvetlerinin konuşmasıyla devam etti.
Sabaha karşı 5.30’da başlayan Şafak Ayini, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri ile Avustralya Savunma Kuvvetlerinin konuşmasıyla devam etti.
© İHA / AHMET BERKE ERDAL - SAMET DOĞRU
Daha sonra Shell Green Mezarlığını anlatan bir video ile Şeref videosu izletildi ve Karanga (toplanma çağrısı) yapıldı.
Daha sonra Shell Green Mezarlığını anlatan bir video ile Şeref videosu izletildi ve Karanga (toplanma çağrısı) yapıldı.
© İHA / AHMET BERKE ERDAL - SAMET DOĞRU
Yeni Zelanda, Avustralya adına konuşmalar gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Binbaşı Mikail Güleç , Atatürk’ün Anzak annelerine yazdığı mektubu hem Türkçe hem de İngilizce okudu.
Yeni Zelanda, Avustralya adına konuşmalar gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Binbaşı Mikail Güleç , Atatürk’ün Anzak annelerine yazdığı mektubu hem Türkçe hem de İngilizce okudu.
© İHA / AHMET BERKE ERDAL - SAMET DOĞRU
Tören, Türkiye ve diğer devletlerin çelenk sunumuyla devam etti. Türkiye adına çelengi Çanakkale Vali Yardımcısı Davut Boztaş koydu.
Tören, Türkiye ve diğer devletlerin çelenk sunumuyla devam etti. Türkiye adına çelengi Çanakkale Vali Yardımcısı Davut Boztaş koydu.
© İHA / AHMET BERKE ERDAL - SAMET DOĞRU
Borozan çalınması ve saygı duruşunda bulunulurken, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda Ulusal Marşları okundu. Tören, son takdis sözleri yapıldı.
Borozan çalınması ve saygı duruşunda bulunulurken, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda Ulusal Marşları okundu. Tören, son takdis sözleri yapıldı.