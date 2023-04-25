https://sputniknews.com.tr/20230425/aksener-farkliliklarimiza-saygi-duyduk-milletin-talepleri-uzerine-bir-projeler-zinciri-olusturduk-1070185885.html

Akşener: Farklılıklarımıza saygı duyduk, milletin talepleri üzerine bir projeler zinciri oluşturduk

Akşener: Farklılıklarımıza saygı duyduk, milletin talepleri üzerine bir projeler zinciri oluşturduk

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Her bir görüşten, her bir siyasi anlayıştan genel başkanlar bir araya geldiler. Birbirimizi değiştirmeye çalışmadık... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T22:34+0300

2023-04-25T22:34+0300

2023-04-25T22:34+0300

meral akşener

2023 türkiye seçimleri

millet ittifakı

seçim

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Van'da, Kadim Aşiretler Federasyonu'nu ziyaret etti.Federasyon Başkanı Rasim Aslan ve federasyon üyeleriyle bir araya gelen Akşener, 29 yıldır siyasette olduğunu ve birçok kez Van'ı ziyaret ettiğini söyledi.14 Mayıs'ta yapılacak seçimin hayırlı olmasını dileyen Akşener, şöyle konuştu:Seçimlerin, seçmenin bayramı olduğunu ifade eden Akşener, hizmet ve proje üzerinden rekabet edilen bir seçim olmasını temenni ettiklerini belirtti.Akşener, "İnşallah başka şaibelerin konuşulmadığı, hür iradenizle sandıkta oyunuzu attığınız ve çıkan oyun da bizim için baş göz üstüne olduğu bir seçim olur. Bu seçimin böyle yürümesi için de hem sadıklar açısından hem de bu dilin düzelmesi açısından üzerimize düşen gayreti yerine getireceğiz" dedi.Federasyon Başkanı Aslan ise "Biz tüm partilerimize eşit durumdayız. Bizim için hepsi aynı eşitliktedir. Kendimizi ne bir siyasi partinin arka bahçesi ne de oy deposu olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.'Meselemiz birliğimiz ve bütünlüğümüzdür'Daha sonra Edremit ilçesindeki bir otelde düzenlenen 'Doğu-Güneydoğu Kanaat Önderleri Buluşması' programına katılan Akşener, ülkede kısa da olsa İçişleri Bakanlığı yaptığını anlattı."Eğer bu bölgede yaşayan Kürtler olarak devletinin, milletinin, bayrağının ve vatanının bütünlüğünün yanında olmasaydınız biz Güneydoğu'da neyi konuşuyor olacaktık" diyen Akşener, şunları kaydetti:

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Sputnik Türkiye

meral akşener, millet ittifakı, seçim