https://sputniknews.com.tr/20230425/ak-parti-secim-burosu-onunde-ates-acilmasina-iliskin-iki-zanliya-tutuklama-istemi-1070174335.html

AK Parti seçim bürosu önünde ateş açılmasına ilişkin iki zanlıya tutuklama istemi

AK Parti seçim bürosu önünde ateş açılmasına ilişkin iki zanlıya tutuklama istemi

AK Parti Bahçelievler Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklanmaları istemiyle... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T17:48+0300

2023-04-25T17:48+0300

2023-04-25T17:51+0300

türkiye

ak parti

saldırı

silah

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Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'ndeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan Cuma saat 22.20 sıralarında motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin gözaltına alınan O.Ş. ile C.E, Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.Şüpheli C.E, savcılıkta verdiği ifadede, olay günü motosikleti kullandığını, arkadaki arkadaşının ateş ettiğini, kendisinin haberi olmadığını ve olaydan dolayı pişman olduğunu kaydetti.Diğer şüpheli O.Ş. ise yakın zamanda cezaevinden çıktığını belirterek, olay günü ateş ettiği yerin seçim irtibat bürosuna çok uzak olduğunu savundu. Arada 300 metre mesafe bulunduğunu, oraya ateş etmiş olamayacağını öne süren O.Ş, hedef gözetmediğini ve pişman olduğunu dile getirdi.Savcılık, iki şüpheliyi, 'silahla genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'mala zarar verme' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk etti.

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ak parti, saldırı, silah