https://sputniknews.com.tr/20230425/ak-parti-secim-burosu-onunde-ates-acilmasina-iliskin-iki-zanliya-tutuklama-istemi-1070174335.html
AK Parti seçim bürosu önünde ateş açılmasına ilişkin iki zanlıya tutuklama istemi
AK Parti seçim bürosu önünde ateş açılmasına ilişkin iki zanlıya tutuklama istemi
AK Parti Bahçelievler Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklanmaları istemiyle... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T17:48+0300
2023-04-25T17:48+0300
2023-04-25T17:51+0300
türkiye
ak parti
saldırı
silah
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Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'ndeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan Cuma saat 22.20 sıralarında motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin gözaltına alınan O.Ş. ile C.E, Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.Şüpheli C.E, savcılıkta verdiği ifadede, olay günü motosikleti kullandığını, arkadaki arkadaşının ateş ettiğini, kendisinin haberi olmadığını ve olaydan dolayı pişman olduğunu kaydetti.Diğer şüpheli O.Ş. ise yakın zamanda cezaevinden çıktığını belirterek, olay günü ateş ettiği yerin seçim irtibat bürosuna çok uzak olduğunu savundu. Arada 300 metre mesafe bulunduğunu, oraya ateş etmiş olamayacağını öne süren O.Ş, hedef gözetmediğini ve pişman olduğunu dile getirdi.Savcılık, iki şüpheliyi, 'silahla genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'mala zarar verme' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk etti.
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ak parti, saldırı, silah
AK Parti seçim bürosu önünde ateş açılmasına ilişkin iki zanlıya tutuklama istemi
17:48 25.04.2023 (güncellendi: 17:51 25.04.2023) Abone ol
AK Parti Bahçelievler Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi.
Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'ndeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan Cuma saat 22.20 sıralarında motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin gözaltına alınan O.Ş. ile C.E, Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.
Şüpheli C.E, savcılıkta verdiği ifadede, olay günü motosikleti kullandığını, arkadaki arkadaşının ateş ettiğini, kendisinin haberi olmadığını ve olaydan dolayı pişman olduğunu kaydetti.
Diğer şüpheli O.Ş. ise yakın zamanda cezaevinden çıktığını belirterek, olay günü ateş ettiği yerin seçim irtibat bürosuna çok uzak olduğunu savundu. Arada 300 metre mesafe bulunduğunu, oraya ateş etmiş olamayacağını öne süren O.Ş, hedef gözetmediğini ve pişman olduğunu dile getirdi.
Savcılık, iki şüpheliyi, 'silahla genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'mala zarar verme' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk etti.