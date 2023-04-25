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ABD: Sudan'da taraflar 24 Nisan gece yarısından başlamak üzere 72 saatlik ateşkeste anlaştı
ABD: Sudan'da taraflar 24 Nisan gece yarısından başlamak üzere 72 saatlik ateşkeste anlaştı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan’da tarafların 24 Nisan gece yarısından başlamak üzere ülke genelinde 72 saatlik ateşkes için anlaştığını duyurdu. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T00:24+0300
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Blinken, Sudan’daki çatışmalar üzerine yaptığı yazılı açıklamada, “Son 48 saat boyunca yoğun müzakerelerin ardından, Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 24 Nisan gece yarısından itibaren başlayacak ve 72 saat sürecek ülke çapında ateşkesi uygulama konusunda anlaştılar” ifadelerini kullandı.ABD’nin bu süre boyunca tarafların ateşkese tam bir şekilde uyması çağrısında bulunduğunu belirten Blinken, “Çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesine destek olmak için, ABD bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla ve Sudanlı sivil paydaşlarla koordinasyon içinde çalışacak ve Sudan'da kalıcı bir ateşkes ve insani durumların müzakeresini, sonuçlandırılması ve uygulanmasını denetleyecek bir komite oluşturma konusunda yardımcı olacaktır" bilgisini verdi.Blinken, Sudan’da çatışmanın tarafları ve ortaklarla sivil yönetimine geri dönüş hedefine doğru çalışmaya devam edeceklerini aktardı.Diğer taraftan HDK’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD’nin arabulucu olmasıyla ateşkesi kabul ettikleri belirtildi.Açıklamada, ateşkesin insani koridor oluşturulması, sivillerin çatışma alanından çıkmaları, hastanelere ve güvenli bölgelere ulaşmaları, diplomatik misyonların tahliye edilmesi için yapıldığı vurgulandı.Açıklamada, “Hızlı Destek Kuvvetleri yabancı çalışan ve diplomatların ülkeyi güvenle terk etmeleri için tüm kolaylıkları sağlamak üzere işbirliği yapmaya hazır olduğunu beyan ediyor. Hızlı Destek Kuvvetleri, bu halkın rahminde doğmuştur. Halkın yanında duruyor, tercihlerini destekliyor ve özgürlük, adalet, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne yönelik meşru arzularını gerçekleştirmek için çaba gösteriyor" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230424/israilden-sudanda-catisan-taraflara-arabuluculuk-teklifi-1070132793.html
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sudan, çatışma, abd, ateşkes
sudan, çatışma, abd, ateşkes

ABD: Sudan'da taraflar 24 Nisan gece yarısından başlamak üzere 72 saatlik ateşkeste anlaştı

00:24 25.04.2023
© AFP 2023Sudan'da çatışmalar
Sudan'da çatışmalar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan’da tarafların 24 Nisan gece yarısından başlamak üzere ülke genelinde 72 saatlik ateşkes için anlaştığını duyurdu.
Blinken, Sudan’daki çatışmalar üzerine yaptığı yazılı açıklamada, “Son 48 saat boyunca yoğun müzakerelerin ardından, Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 24 Nisan gece yarısından itibaren başlayacak ve 72 saat sürecek ülke çapında ateşkesi uygulama konusunda anlaştılar” ifadelerini kullandı.
ABD’nin bu süre boyunca tarafların ateşkese tam bir şekilde uyması çağrısında bulunduğunu belirten Blinken, “Çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesine destek olmak için, ABD bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla ve Sudanlı sivil paydaşlarla koordinasyon içinde çalışacak ve Sudan'da kalıcı bir ateşkes ve insani durumların müzakeresini, sonuçlandırılması ve uygulanmasını denetleyecek bir komite oluşturma konusunda yardımcı olacaktır" bilgisini verdi.
Blinken, Sudan’da çatışmanın tarafları ve ortaklarla sivil yönetimine geri dönüş hedefine doğru çalışmaya devam edeceklerini aktardı.
Diğer taraftan HDK’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD’nin arabulucu olmasıyla ateşkesi kabul ettikleri belirtildi.
Açıklamada, ateşkesin insani koridor oluşturulması, sivillerin çatışma alanından çıkmaları, hastanelere ve güvenli bölgelere ulaşmaları, diplomatik misyonların tahliye edilmesi için yapıldığı vurgulandı.
Açıklamada, “Hızlı Destek Kuvvetleri yabancı çalışan ve diplomatların ülkeyi güvenle terk etmeleri için tüm kolaylıkları sağlamak üzere işbirliği yapmaya hazır olduğunu beyan ediyor. Hızlı Destek Kuvvetleri, bu halkın rahminde doğmuştur. Halkın yanında duruyor, tercihlerini destekliyor ve özgürlük, adalet, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne yönelik meşru arzularını gerçekleştirmek için çaba gösteriyor" denildi.
Sudan'da çatışmalar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
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