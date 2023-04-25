https://sputniknews.com.tr/20230425/ab-buyuk-dijital-platformlara-daha-kati-kurallar-uygulamaya-hazirlaniyor-1070187777.html
AB, büyük dijital platformlara daha katı kurallar uygulamaya hazırlanıyor
AB, büyük dijital platformlara daha katı kurallar uygulamaya hazırlanıyor
Avrupa Birliği (AB), katı kurallar uygulamak için Google, Facebook, YouTube ve Twitter gibi büyük dijital platformlardan Avrupa'daki kullanıcı sayılarını... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T23:04+0300
2023-04-25T23:04+0300
2023-04-25T23:04+0300
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AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası kapsamında küçük işletmeler dışındaki bütün dijital platform ve arama motorlarının Birlik ülkelerindeki kullanıcı rakamlarını sunmaları için bugünün son tarih olduğunu açıkladı.Açıklamaya göre, büyük platformların her 6 ayda bir kullanıcı rakamlarını AB'ye bildirmeleri gerekecek.AB'de 45 milyondan fazla kullanıcısı olan büyük dijital platformlar ve arama motorları daha sıkı kurallara uymak durumunda kalacak.Platformların dezenformasyonu sınırlamaları, yasa dışı içeriği hızla kaldırmaları, reşit olmayanları internet ortamında daha iyi korumaları, risk değerlendirmesi yapmaları, riskleri azaltmaya yönelik adım atmaları ve dış denetime tabi tutulmaları gibi ilave tedbirler uygulamaları gerekecek.Bu dijital platformlar AB Komisyonu tarafından denetlenecek.Kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına ulaşan para cezaları uygulanabilecek. İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebilecek.Bu çerçevede, AB ülkelerinde YouTube 401 milyon, Google arama motoru 332 milyon, Facebook 255 milyon, TikTok 125 milyon, Microsoft Bing arama motoru 107 milyon ve Twitter 101 milyon aktif kullanıcısı olduğunu bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230301/avrupa-parlamentosu-da-calisanlarina-tiktoku-yasakladi-1067648572.html
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avrupa birliği, sosyal medya, kural
AB, büyük dijital platformlara daha katı kurallar uygulamaya hazırlanıyor
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Avrupa Birliği (AB), katı kurallar uygulamak için Google, Facebook, YouTube ve Twitter gibi büyük dijital platformlardan Avrupa'daki kullanıcı sayılarını topladı.
AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası kapsamında küçük işletmeler dışındaki bütün dijital platform ve arama motorlarının Birlik ülkelerindeki kullanıcı rakamlarını sunmaları için bugünün son tarih olduğunu açıkladı.
Açıklamaya göre, büyük platformların her 6 ayda bir kullanıcı rakamlarını AB'ye bildirmeleri gerekecek.
AB'de 45 milyondan fazla kullanıcısı olan büyük dijital platformlar ve arama motorları daha sıkı kurallara uymak durumunda kalacak.
Platformların dezenformasyonu sınırlamaları, yasa dışı içeriği hızla kaldırmaları, reşit olmayanları internet ortamında daha iyi korumaları, risk değerlendirmesi yapmaları, riskleri azaltmaya yönelik adım atmaları ve dış denetime tabi tutulmaları gibi ilave tedbirler uygulamaları gerekecek.
Bu dijital platformlar AB Komisyonu tarafından denetlenecek.
Kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına ulaşan para cezaları uygulanabilecek. İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebilecek.
Bu çerçevede, AB ülkelerinde YouTube 401 milyon, Google arama motoru 332 milyon, Facebook 255 milyon, TikTok 125 milyon, Microsoft Bing arama motoru 107 milyon ve Twitter 101 milyon aktif kullanıcısı olduğunu bildirdi.