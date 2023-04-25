https://sputniknews.com.tr/20230425/51-istanbul-muzik-festivali-haziranda-basliyor-1070176179.html
51. İstanbul Müzik Festivali haziranda başlıyor
51. İstanbul Müzik Festivali haziranda başlıyor
İKSV tarafından düzenlenen '51. İstanbul Müzik Festivali', Borusan Holding sponsorluğunda 1-17 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T18:44+0300
2023-04-25T18:44+0300
2023-04-25T18:44+0300
iksv
yaşam
festival
müzik
atatürk kültür merkezi
borusan
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı'ndan (İKSV) yapılan açıklamaya göre, 18 farklı mekanda, 25 konserin gerçekleşeceği festivalde 8 eserin dünya prömiyeri, 4 eserin ise Türkiye prömiyeri yapılacak.Festival, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası, Salzburg Mozarteum Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Münih Oda Orkestrası ve Borusan Quartet gibi birçok prestijli topluluğun yanı sıra Anne-Sophie Mutter, Barbara Hannigan, Nicolas Altstaedt, Matthias Goerne, Arabella Steinbacher, Lucienne Renaudin Vary ve Jan Lisiecki gibi yıldız solistlerin aralarında olduğu 60'ın üzerinde ismi ağırlayacak.Etkinlik, daimi şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ile genç piyanist Jan Lisiecki'nin Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda 1 Haziran'da gerçekleştireceği konserle başlayacak.Önemli bestelere imza atan Hasan Uçarsu'ya tören öncesi festivalin 'Onur Ödülü' takdim edilecek.Festival programıyla ilgili ayrıntılı bilgiye 'www.muzik.iksv.org' internet adresinden ulaşılabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20220607/50-istanbul-muzik-festivali-basladi-1057090667.html
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iksv, festival, müzik, atatürk kültür merkezi, borusan
iksv, festival, müzik, atatürk kültür merkezi, borusan
51. İstanbul Müzik Festivali haziranda başlıyor
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İKSV tarafından düzenlenen '51. İstanbul Müzik Festivali', Borusan Holding sponsorluğunda 1-17 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı'ndan (İKSV) yapılan açıklamaya göre, 18 farklı mekanda, 25 konserin gerçekleşeceği festivalde 8 eserin dünya prömiyeri, 4 eserin ise Türkiye prömiyeri yapılacak.
Festival, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası, Salzburg Mozarteum Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Münih Oda Orkestrası ve Borusan Quartet gibi birçok prestijli topluluğun yanı sıra Anne-Sophie Mutter, Barbara Hannigan, Nicolas Altstaedt, Matthias Goerne, Arabella Steinbacher, Lucienne Renaudin Vary ve Jan Lisiecki gibi yıldız solistlerin aralarında olduğu 60'ın üzerinde ismi ağırlayacak.
Etkinlik, daimi şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ile genç piyanist Jan Lisiecki'nin Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda 1 Haziran'da gerçekleştireceği konserle başlayacak.
Önemli bestelere imza atan Hasan Uçarsu'ya tören öncesi festivalin 'Onur Ödülü' takdim edilecek.
Festival programıyla ilgili ayrıntılı bilgiye 'www.muzik.iksv.org' internet adresinden ulaşılabilecek.