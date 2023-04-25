51. İstanbul Müzik Festivali haziranda başlıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye TOGG mu soğan mı tartışmasına yanıt arıyor.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sessiz evlilikler toplumsal soruna mı evriliyor?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Deprem bölgesinde yaklaşan seçimlere bakış nasıl? Depremzedeler ne bekliyor?
15:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Çin-ABD gerilimi
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İktidarın söylemi ve bir çocuğun yanıtı: Nasıl yani?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçime doğru son düzlük
18:34
86 dk
Z RAPORU
14 Mayıs'a 20 gün kala liderlerden son açıklamalar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
08:05
46 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı: Yıkılanlar yerine teknolojik üretim yapan fabrikalar kurulacak
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 19 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyonluk adaylarından sürpriz puan kayıpları
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
Deprem bölgesinde seçim çalışmaları nasıl yürütülüyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçim ekonomisi ne getirir, ne götürür?
17:03
73 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Gezi bir yıldır cezaevinde
18:36
113 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230425/51-istanbul-muzik-festivali-haziranda-basliyor-1070176179.html
51. İstanbul Müzik Festivali haziranda başlıyor
51. İstanbul Müzik Festivali haziranda başlıyor
İKSV tarafından düzenlenen '51. İstanbul Müzik Festivali', Borusan Holding sponsorluğunda 1-17 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T18:44+0300
2023-04-25T18:44+0300
iksv
yaşam
festival
müzik
atatürk kültür merkezi
borusan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070176225_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_aa4dd0caf5ae53b4a19830e6660af47a.jpg
İstanbul Kültür Sanat Vakfı'ndan (İKSV) yapılan açıklamaya göre, 18 farklı mekanda, 25 konserin gerçekleşeceği festivalde 8 eserin dünya prömiyeri, 4 eserin ise Türkiye prömiyeri yapılacak.Festival, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası, Salzburg Mozarteum Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Münih Oda Orkestrası ve Borusan Quartet gibi birçok prestijli topluluğun yanı sıra Anne-Sophie Mutter, Barbara Hannigan, Nicolas Altstaedt, Matthias Goerne, Arabella Steinbacher, Lucienne Renaudin Vary ve Jan Lisiecki gibi yıldız solistlerin aralarında olduğu 60'ın üzerinde ismi ağırlayacak.Etkinlik, daimi şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ile genç piyanist Jan Lisiecki'nin Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda 1 Haziran'da gerçekleştireceği konserle başlayacak.Önemli bestelere imza atan Hasan Uçarsu'ya tören öncesi festivalin 'Onur Ödülü' takdim edilecek.Festival programıyla ilgili ayrıntılı bilgiye 'www.muzik.iksv.org' internet adresinden ulaşılabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20220607/50-istanbul-muzik-festivali-basladi-1057090667.html
atatürk kültür merkezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070176225_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_2ee3dc5dacc3f0f56313170475c8d7f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iksv, festival, müzik, atatürk kültür merkezi, borusan
iksv, festival, müzik, atatürk kültür merkezi, borusan

51. İstanbul Müzik Festivali haziranda başlıyor

18:44 25.04.2023
© AAKeman
Keman - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AA
Abone olTelegram
İKSV tarafından düzenlenen '51. İstanbul Müzik Festivali', Borusan Holding sponsorluğunda 1-17 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı'ndan (İKSV) yapılan açıklamaya göre, 18 farklı mekanda, 25 konserin gerçekleşeceği festivalde 8 eserin dünya prömiyeri, 4 eserin ise Türkiye prömiyeri yapılacak.
Festival, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası, Salzburg Mozarteum Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Münih Oda Orkestrası ve Borusan Quartet gibi birçok prestijli topluluğun yanı sıra Anne-Sophie Mutter, Barbara Hannigan, Nicolas Altstaedt, Matthias Goerne, Arabella Steinbacher, Lucienne Renaudin Vary ve Jan Lisiecki gibi yıldız solistlerin aralarında olduğu 60'ın üzerinde ismi ağırlayacak.
Etkinlik, daimi şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ile genç piyanist Jan Lisiecki'nin Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda 1 Haziran'da gerçekleştireceği konserle başlayacak.
Önemli bestelere imza atan Hasan Uçarsu'ya tören öncesi festivalin 'Onur Ödülü' takdim edilecek.
Festival programıyla ilgili ayrıntılı bilgiye 'www.muzik.iksv.org' internet adresinden ulaşılabilecek.
'50. İstanbul Müzik Festivali' başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
YAŞAM
'50. İstanbul Müzik Festivali' başladı
7 Haziran 2022, 16:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала