https://sputniknews.com.tr/20230425/21-ilde-pkkkck-operasyonu-110-supheli-yakalandi-1070145114.html

21 ilde PKK/KCK operasyonu: 110 şüpheli yakalandı

21 ilde PKK/KCK operasyonu: 110 şüpheli yakalandı

Diyarbakır merkezli 21 ilde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T09:47+0300

2023-04-25T09:47+0300

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türkiye

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pkk/kck

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gözaltı

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.PKK/KCK'nın "yeni alan" ve "hamle" yapılanmasının deşifre edildiği soruşturmada, polis ekiplerince 21 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 110 şüpheli yakalandı.Şüpheliler arasında, 2017'den bu yana gerçekleştirilen 60'a yakın sokak eyleminin planlayıcıları, örgüte finans sağlayanlar, örgütün medya yapılanmasında yer alan kişiler, örgüte müzahir medya aracılığıyla propaganda yapanlar, bazı avukatlar ve dernek yöneticileri ile dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden 4'ünün evladını dağa götürdüğü tespit edilenler de bulunuyor.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Operasyon devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230418/baris-boyun-suc-orgutune-operasyon-46-supheli-tutuklandi-1069847204.html

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