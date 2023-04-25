https://sputniknews.com.tr/20230425/1-mayis-ve-19-mayis-karari-ulastirma-bakanliginin-islettigi-hatlarda-ulasim-ucretsiz-olacak-1070145933.html

Ulaşımda 1 Mayıs ve 19 Mayıs kararı: Ulaştırma Bakanlığı'nın işlettiği hatlarda ücretsiz olacak

Ulaşımda 1 Mayıs ve 19 Mayıs kararı: Ulaştırma Bakanlığı'nın işlettiği hatlarda ücretsiz olacak

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı Eki'yle, 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın işlettiği hatlarda ulaşım... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T10:05+0300

2023-04-25T10:05+0300

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türkiye

istanbul

bayram

metro

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

ücretsiz

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Cumhurbaşkanı Kararı Eki'yle, 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın işlettiği hatlarda ulaşım ücretsiz olacak.Karara göre "Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar ve Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günü 00.00'dan 24.00'e kadar" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230424/ulastirma-bakani-kara-yollari-yatirimlari-sayesinde-trafik-kazalari-yuzde-82-oraninda-azaldi-1070129084.html

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