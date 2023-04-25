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Ulaşımda 1 Mayıs ve 19 Mayıs kararı: Ulaştırma Bakanlığı'nın işlettiği hatlarda ücretsiz olacak
Ulaşımda 1 Mayıs ve 19 Mayıs kararı: Ulaştırma Bakanlığı'nın işlettiği hatlarda ücretsiz olacak
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı Eki'yle, 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın işlettiği hatlarda ulaşım... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Kararı Eki'yle, 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın işlettiği hatlarda ulaşım ücretsiz olacak.Karara göre "Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar ve Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günü 00.00'dan 24.00'e kadar" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230424/ulastirma-bakani-kara-yollari-yatirimlari-sayesinde-trafik-kazalari-yuzde-82-oraninda-azaldi-1070129084.html
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istanbul, bayram, metro, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, ücretsiz
istanbul, bayram, metro, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, ücretsiz

Ulaşımda 1 Mayıs ve 19 Mayıs kararı: Ulaştırma Bakanlığı'nın işlettiği hatlarda ücretsiz olacak

10:05 25.04.2023 (güncellendi: 10:07 25.04.2023)
© Fotoğraf : Twitter @ Ekrem İmamoğlu İstanbul-metro
İstanbul-metro - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© Fotoğraf : Twitter @ Ekrem İmamoğlu
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Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı Eki'yle, 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın işlettiği hatlarda ulaşım ücretsiz olacak.
Cumhurbaşkanı Kararı Eki'yle, 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın işlettiği hatlarda ulaşım ücretsiz olacak.
Karara göre "Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar ve Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günü 00.00'dan 24.00'e kadar" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
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