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https://sputniknews.com.tr/20230424/yabancilara-konut-satisinda-patlama-son-10-yilda-357-bini-asti-en-buyuk-alici-iraklilar-1070094750.html
Yabancılara konut satışında patlama: Son 10 yılda 357 bini aştı, en büyük alıcı Iraklılar
Yabancılara konut satışında patlama: Son 10 yılda 357 bini aştı, en büyük alıcı Iraklılar
Son 10 yılda yabancıların Türkiye'de satın aldığı konut sayısı 357 bini aştı. 2012'de yabancıların taşınmaz alımının önündeki sınırların kaldırılması ve... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T07:50+0300
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Sözcü’den Emre Deveci’nin haberine göre yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın almasının önündeki sınırlamaları kaldıran ve Mütekabiliyet Yasası olarak bilinen düzenlemenin yürürlüğe girdiği Mayıs 2012’den 2023 yılı Mart sonuna kadar Türkiye’de yabancılara satılan konut sayısı 357 bin 343’e ulaştı.Bu dönemde yabancılara konut satışında İstanbul, 138 bin 840 konutla ilk sırada yer alırken, ikinci sırada 90 bin 266 adet konutla Antalya yer aldı.2015-2023 döneminde yabancılara konut satışında Irak vatandaşları, 49 bin 13 adetle ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 38 bin 465 adetle Rusya yer alırken, üçüncü sırada 38 bin 187 adetle İran yer aldı.2022’de yabancılara konut satışı, 67 bin 490 adetle rekor kırmış, ilk sırada 16 bin 312 adetle Rusya vatandaşları yer almıştı.10 yılda 47.7 milyar dolarlık satış gerçekleşti2013-2023 döneminde Türkiye’ye 128.9 milyar dolarlık doğrudan yabancı sermaye girişi olurken bu rakamın 47.7 milyar dolarla yüzde 37’lik bölümünü gayrimenkul alımları oluşturdu.2002-2023 döneminde Türkiye’ye toplamda 254.2 milyar dolarlık yabancı sermaye girişi olurken, bu rakamın 69.6 milyar dolarla yüzde 27.4’lük bölümünü yabancılara gayrimenkul satışları oluşturdu.2017'de yabancılara vatandaşlık verilmeye başlandıYabancıların Türkiye’de gayrimenkul alımlarındaki artışta, 2012 yılındaki Mütekabiliyet Yasası’nın yanı sıra 2017 yılı başında yürürlüğe giren vatandaşlık düzenlemesi oldu.Ocak 2017’de devreye giren düzenleme ile, en az 1 milyon dolar değerinde gayrimenkul alımı yapan yabancılara vatandaşlık verilmeye başlandı.Bu rakam, Eylül 2018’de 250 bin dolara indirildi ve bu da satışları artırdı. Kamuoyunda artan tepkiler üzerine hükümet yabancılara satışa sınırlama getirmek yerine vatandaşlık için gerekli alt sınırı Mayıs 2022’de 400 bin dolara yükseltti.Uzmanlar, yabancılara yapılan gayrimenkul satışlarının, Türkiye’de konut ve arsa fiyatlarının artışında etkili olduğunu, özellikle İstanbul ve Antalya gibi illerde bu etkinin giderek arttığını belirtiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230423/bbp-genel-baskani-destici-biz-bu-vatani-emlak-ofisinden-satin-almadik-1070090159.html
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türkiye, konut, konut satışı, vatandaşlık, türk vatandaşlığı, vatandaşlık verme
türkiye, konut, konut satışı, vatandaşlık, türk vatandaşlığı, vatandaşlık verme

Yabancılara konut satışında patlama: Son 10 yılda 357 bini aştı, en büyük alıcı Iraklılar

07:50 24.04.2023
© AAEmlak - lojman
Emlak - lojman - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© AA
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Son 10 yılda yabancıların Türkiye'de satın aldığı konut sayısı 357 bini aştı. 2012'de yabancıların taşınmaz alımının önündeki sınırların kaldırılması ve sonrasında parayla vatandaşlık verilmesi uygulaması satışları artırdı.
Sözcü’den Emre Deveci’nin haberine göre yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın almasının önündeki sınırlamaları kaldıran ve Mütekabiliyet Yasası olarak bilinen düzenlemenin yürürlüğe girdiği Mayıs 2012’den 2023 yılı Mart sonuna kadar Türkiye’de yabancılara satılan konut sayısı 357 bin 343’e ulaştı.
Bu dönemde yabancılara konut satışında İstanbul, 138 bin 840 konutla ilk sırada yer alırken, ikinci sırada 90 bin 266 adet konutla Antalya yer aldı.
2015-2023 döneminde yabancılara konut satışında Irak vatandaşları, 49 bin 13 adetle ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 38 bin 465 adetle Rusya yer alırken, üçüncü sırada 38 bin 187 adetle İran yer aldı.
2022’de yabancılara konut satışı, 67 bin 490 adetle rekor kırmış, ilk sırada 16 bin 312 adetle Rusya vatandaşları yer almıştı.

10 yılda 47.7 milyar dolarlık satış gerçekleşti

2013-2023 döneminde Türkiye’ye 128.9 milyar dolarlık doğrudan yabancı sermaye girişi olurken bu rakamın 47.7 milyar dolarla yüzde 37’lik bölümünü gayrimenkul alımları oluşturdu.
2002-2023 döneminde Türkiye’ye toplamda 254.2 milyar dolarlık yabancı sermaye girişi olurken, bu rakamın 69.6 milyar dolarla yüzde 27.4’lük bölümünü yabancılara gayrimenkul satışları oluşturdu.

2017'de yabancılara vatandaşlık verilmeye başlandı

Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul alımlarındaki artışta, 2012 yılındaki Mütekabiliyet Yasası’nın yanı sıra 2017 yılı başında yürürlüğe giren vatandaşlık düzenlemesi oldu.
Ocak 2017’de devreye giren düzenleme ile, en az 1 milyon dolar değerinde gayrimenkul alımı yapan yabancılara vatandaşlık verilmeye başlandı.
Bu rakam, Eylül 2018’de 250 bin dolara indirildi ve bu da satışları artırdı. Kamuoyunda artan tepkiler üzerine hükümet yabancılara satışa sınırlama getirmek yerine vatandaşlık için gerekli alt sınırı Mayıs 2022’de 400 bin dolara yükseltti.
Uzmanlar, yabancılara yapılan gayrimenkul satışlarının, Türkiye’de konut ve arsa fiyatlarının artışında etkili olduğunu, özellikle İstanbul ve Antalya gibi illerde bu etkinin giderek arttığını belirtiyor.
Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2023
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