https://sputniknews.com.tr/20230424/vucic-bati-kosova-muzakerelerinde-bizi-10-yil-boyunca-kandirdi-1070131367.html

Vucic: Batı, Kosova müzakerelerinde bizi 10 yıl boyunca kandırdı

Vucic: Batı, Kosova müzakerelerinde bizi 10 yıl boyunca kandırdı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Batılı ülkelerin Belgrad'ı Priştine'nin Kosovalı Arnavut yetkilileriyle müzakerelerde on yıl boyunca yanılttığını ifade etti. 24.04.2023, Sputnik Türkiye

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aleksandr vucic

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, vatandaşlara sesleniş konuşmasında Batılı ülkelerin temsilcilerinin Belgrad'ı Priştine'nin Kosovalı Arnavut yetkilileriyle müzakerelerde on yıl boyunca yanılttığını söyledi.Vucic, “On yıl boyunca saçmalıklar anlattınız, bana yalan söylediniz, görüşmelerde beni, hepimizi ve heyetimizi kandırdınız. Bu nedenle hiçbir şey imzalamadım, yalan söylediğinizin kokusunu aldım. Önce Sırp Belediyeler Topluluğu (SSO) kurulması gerektiğini ve ancak bundan sonra Sırp yükümlülüklerinin görüşüleceğini söyleyerek bizi kandırdınız” diye konuştu.Vucic 18 Mart’ta Kuzey Makedonya’nın Ohri kentinde AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Özel Temsilcisi Miroslav Lajçak’ın katılımıyla Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşmüştü.Söz verdiği üzere ‘Ohri’de hiçbir şeyi imzalamayan’ Sırp lider, Belgrad ve Priştine’nin görüşmelerde kayıplar maddesi dahil olmak üzere yalnızca birkaç noktada anlaşmaya varmayı başardıklarını, ancak Belgrad’ın Kosova'nın BM'ye katılımını desteklemediğini ve bağımsızlığını tanımadığını ifade etmişti.Vucic, “Herkesin anladığı üzere bugün bu Avrupalı ve Batılı temsilciler ile ilgiliydi. Bana yalan söylediler ve beni kandırdılar. Ben tek bir anlaşmayı dahi kabul etmedim. Kabul ettiğime dair tek bir açıklama yok, ancak konsepti kabul ettiğime ve anlaşmanın uygulanması konusunda belirli sınırlara kadar çalışmaya hazır olduğumuza dair bir açıklama var” ifadelerini kullandı.Diyaloğun bir sonraki turunun 2 Mayıs’ta yapılması bekleniyor.

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