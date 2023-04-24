Valilik 'DEVA Partisi adayının aracına saldırı' iddiasını yalanladı: Böyle bir bulguya rastlanmadı

"Konuya dair yapılan araştırmada, bahse konu seçim aracının sağ arka lastiğinin patlak olduğu ve jantının zarar gördüğü anlaşılmış, sonrasında bilirkişi eşliğinde lastik açılarak incelemeler yapılmış ancak silahla ateş edildiğine dair bir bulguya rastlanmamıştır. Bunun üzerine, bahse konu alanı kapsayacak şekilde, 250-300 metrelik alanda gerekli araştırmalar yapılmış, boş kovan ve mermi çekirdeği tespit edilmemiş, lastiğe zarar vermiş olabileceği düşünülen 8 santimetre uzunluğunda bir metal parça bulunarak incelenmek üzere muhafaza edilmiştir. Durum, emniyet ekiplerimizce parti görevlilerine açıklanarak geçmiş olsun dileklerinde bulunulmuş, ifadelerine başvurulmak üzere parti görevlileri emniyete davet edilmiştir."