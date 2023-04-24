Uydudan takip edilen akbaba Midas 1 yılda 32 bin kilometre uçtu: 9 ülkeyi dolaştı, Eskişehir'e döndü

© AA Koptekin, "Bu türler IUCN verilerine göre nesli tehlike altında olan türler, bunların koruma statülerini genişletmemiz için yuvalama ve beslenme alanlarını doğru olarak tespit etmemiz çok önemli. Biz de Avrupa Hayvanat Bahçeleri Birliği çalışmalarımız kapsamında yürüttüğümüz koruma projelerinden birinde bu nedenle küçük akbaba türünü seçtik" diye konuştu. KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban da bu çalışmayı Türkiye'de ilk defa Iğdır'da gerçekleştirdiklerini, ikincisini ise Eskişehir'de yaptıklarını aktardı. Proje kapsamında akbabalarla yapılan çalışmayı anlatan Çoban, "Küçük akbabaları yakaladık ve sırtlarına 30 gramlık, dakikada bir koordinat gönderebilen vericiler yerleştirdik ve doğaya bıraktık. Bu sayede nesli tehlike altındaki bu hayvanların Eskişehir'deki üreme noktalarını, beslenme şekillerini, göçte hangi ülkelere gittiklerini, bu ülkelerde hangi yerlerde konakladıklarını, kışlama alanlarının nereler olduğunu çıkardık" ifadesini kullandı.