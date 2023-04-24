https://sputniknews.com.tr/20230424/usakta-zafer-partisinden-istifa-eden-25-kisi-mhpye-katildi-1070131191.html
Uşak'ta Zafer Partisi'nden istifa eden 25 kişi MHP'ye katıldı
Uşak'ta Zafer Partisi'nden istifa eden 25 kişi MHP'ye katıldı
Uşak'ta Zafer Partisi'nden istifa eden İl Başkanı Tolga Özkan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Akçay ve 23 üye, MHP'ye katıldı. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T22:08+0300
2023-04-24T22:08+0300
2023-04-24T23:23+0300
politika
zafer partisi
mhp
uşak
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MHP İl Başkanı İbrahim Orman, parti binasında düzenlenen katılım töreninde Özkan ve beraberindekilere rozetlerini taktı.Orman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Özkan ve Akçay'ın yeniden aralarına katıldığını belirterek, "Ailemiz giderek büyüyor, bütünleşiyor. Uşak'ta bütün ülkücüleri aynı vesileyle diğer partide bulunan ülkücüleri partimize davet ediyorum. Önümüz açık, yolumuz açık, hedefimiz belli. Bütün ülkücü camiayı Milliyetçi Hareket Partisinde bütünleşmeye davet ediyorum. Arkadaşlarımıza da bizim partimize katıldıkları için teşekkür ediyorum." dedi.Tolga Özkan da "Tekrardan Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde olmak güzel bir şey. Her türlü desteğimizi de sağlayacağımıza emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
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zafer partisi, mhp, uşak
Uşak'ta Zafer Partisi'nden istifa eden 25 kişi MHP'ye katıldı
22:08 24.04.2023 (güncellendi: 23:23 24.04.2023) Abone ol
Uşak'ta Zafer Partisi'nden istifa eden İl Başkanı Tolga Özkan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Akçay ve 23 üye, MHP'ye katıldı.
MHP İl Başkanı İbrahim Orman, parti binasında düzenlenen katılım töreninde Özkan ve beraberindekilere rozetlerini taktı.
Orman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Özkan ve Akçay'ın yeniden aralarına katıldığını belirterek, "Ailemiz giderek büyüyor, bütünleşiyor. Uşak'ta bütün ülkücüleri aynı vesileyle diğer partide bulunan ülkücüleri partimize davet ediyorum. Önümüz açık, yolumuz açık, hedefimiz belli. Bütün ülkücü camiayı Milliyetçi Hareket Partisinde bütünleşmeye davet ediyorum. Arkadaşlarımıza da bizim partimize katıldıkları için teşekkür ediyorum." dedi.
Tolga Özkan da "Tekrardan Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde olmak güzel bir şey. Her türlü desteğimizi de sağlayacağımıza emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.