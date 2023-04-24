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Ümit Özdağ: 10 milyon işsiz gencimiz varken Afganistan, Suriye'den gelenlere iş bulmak mümkün değil
Ümit Özdağ: 10 milyon işsiz gencimiz varken Afganistan, Suriye'den gelenlere iş bulmak mümkün değil
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'de 10 milyon kişinin işsiz olduğunu belirterek, "0 milyon işsiz gencimiz varken ardı arkası bitmeyecek şekilde... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T18:13+0300
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politika
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işsizlik
suriyeliler
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şırnak'ta partisinin milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı.Bir otelde düzenlenen toplantıda partililerle bir araya gelen Özdağ, yaptığı konuşmada, hükümetin politikalarını eleştirdi.Özdağ, sığınmacıların bir an önce ülkelerine dönmeleri gerektiğini belirterek, "10 milyon işsiz gencimiz varken ardı arkası bitmeyecek şekilde Afganistan, Pakistan ve Suriye’den gelen kitlelere iş bulmak, aş bulmak mümkün değil. Bu, Şırnak'a, tüm Türkiye'ye haksızlık. Peki HDP ne diyor? 'Kalsınlar, vatandaşlık verelim.' Neden vatandaşlık verelim? Çünkü onlar üzerinden yurdumuzun karıştırılmasını istiyorlar. Bu oyuna gelmeyeceğiz." dedi.Toplantıda Zafer Partisi Şırnak milletvekili adayları da konuşma yaptı.Özdağ, daha sonra partililere rozet taktı.
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ümit özdağ, işsizlik, suriyeliler, afganistan
ümit özdağ, işsizlik, suriyeliler, afganistan

Ümit Özdağ: 10 milyon işsiz gencimiz varken Afganistan, Suriye'den gelenlere iş bulmak mümkün değil

18:13 24.04.2023
© AAZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şişli'deki Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şişli'deki Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© AA
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'de 10 milyon kişinin işsiz olduğunu belirterek, "0 milyon işsiz gencimiz varken ardı arkası bitmeyecek şekilde Afganistan, Pakistan ve Suriye’den gelen kitlelere iş bulmak, aş bulmak mümkün değil" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şırnak'ta partisinin milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı.
Bir otelde düzenlenen toplantıda partililerle bir araya gelen Özdağ, yaptığı konuşmada, hükümetin politikalarını eleştirdi.
Özdağ, sığınmacıların bir an önce ülkelerine dönmeleri gerektiğini belirterek, "10 milyon işsiz gencimiz varken ardı arkası bitmeyecek şekilde Afganistan, Pakistan ve Suriye’den gelen kitlelere iş bulmak, aş bulmak mümkün değil. Bu, Şırnak'a, tüm Türkiye'ye haksızlık. Peki HDP ne diyor? 'Kalsınlar, vatandaşlık verelim.' Neden vatandaşlık verelim? Çünkü onlar üzerinden yurdumuzun karıştırılmasını istiyorlar. Bu oyuna gelmeyeceğiz." dedi.
Toplantıda Zafer Partisi Şırnak milletvekili adayları da konuşma yaptı.
Özdağ, daha sonra partililere rozet taktı.
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