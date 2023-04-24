https://sputniknews.com.tr/20230424/umit-ozdag-10-milyon-issiz-gencimiz-varken-afganistan-suriyeden-gelenlere-is-bulmak-mumkun-degil-1070125156.html

Ümit Özdağ: 10 milyon işsiz gencimiz varken Afganistan, Suriye'den gelenlere iş bulmak mümkün değil

Ümit Özdağ: 10 milyon işsiz gencimiz varken Afganistan, Suriye'den gelenlere iş bulmak mümkün değil

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'de 10 milyon kişinin işsiz olduğunu belirterek, "0 milyon işsiz gencimiz varken ardı arkası bitmeyecek şekilde... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T18:13+0300

2023-04-24T18:13+0300

2023-04-24T18:13+0300

politika

ümit özdağ

işsizlik

suriyeliler

afganistan

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şırnak'ta partisinin milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı.Bir otelde düzenlenen toplantıda partililerle bir araya gelen Özdağ, yaptığı konuşmada, hükümetin politikalarını eleştirdi.Özdağ, sığınmacıların bir an önce ülkelerine dönmeleri gerektiğini belirterek, "10 milyon işsiz gencimiz varken ardı arkası bitmeyecek şekilde Afganistan, Pakistan ve Suriye’den gelen kitlelere iş bulmak, aş bulmak mümkün değil. Bu, Şırnak'a, tüm Türkiye'ye haksızlık. Peki HDP ne diyor? 'Kalsınlar, vatandaşlık verelim.' Neden vatandaşlık verelim? Çünkü onlar üzerinden yurdumuzun karıştırılmasını istiyorlar. Bu oyuna gelmeyeceğiz." dedi.Toplantıda Zafer Partisi Şırnak milletvekili adayları da konuşma yaptı.Özdağ, daha sonra partililere rozet taktı.

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ümit özdağ, işsizlik, suriyeliler, afganistan