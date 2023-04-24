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Ulaştırma Bakanı: Kara yolları yatırımları sayesinde trafik kazaları yüzde 82 oranında azaldı
Ulaştırma Bakanı: Kara yolları yatırımları sayesinde trafik kazaları yüzde 82 oranında azaldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu kara yolları yatırımları sayesinde trafik kazaları tam yüzde 82 oranında azaldı. Bunun da karşılığı her... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T20:47+0300
2023-04-24T20:47+0300
politika
ulaştırma bakanlığı
adil karaismailoğlu
otoyol
otoyol yatırım aş
kaza
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yaptığımız kara yolları yatırımları sayesinde yılda tam 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz." dedi.Karaismailoğlu, temel atma töreni öncesinde Araklı ilçe binası önünde kendisini bvekleyen vatandaşlara hitap etti.Karaismailoğlu, Türkiye Yüzyılı'nın yazgısının başlangıcını yapacaklarını, 14 Mayıs'ta görev ve sorumluluğun çok büyük olduğunu belirtti.Karaismailoğlu, "AK Parti hükümetleri çok konuşmaz, icraat yapar" ifadesini kullanarak, "Eserlerimiz konuşur. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. O yüzden çok büyük düşünüyoruz, çok büyük planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.İlçedeki muhtarlarla bir araya gelen Karaismailoğlu, görüş alışverişinde bulunarak taleplerini dinledi.Bakan Karaismailoğlu, ardından Araklı-Bayburt Yolu Temel Atma Töreni'nin yapılacağı alana geçti.Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de son 20 yıldır önemli değişim ve dönüşümlerin olduğunu söyledi.Değişim ve dönüşüm neticesinde şehirlerin geliştiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızın hayatı kolaylaşıyor, hayatına konfor geliyor. Hayal edilemeyen projeler bir bir bitiyor. Memleketimizin ve milletimizin hizmetine sunuluyor." diye konuştu.Karaismailoğlu, "Bundan 20 yıl önce bu projeler yapılacak denseydi herkes gülerek bakardı." ifadesini kullanarak, Türkiye'nin dünyanın en teknolojik ve büyük altyapı projelerine imza attığını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Bu ulaşımda da böyle, sağlıkta da böyle, çevre şehircilikte de böyle. Artık vatanı, milleti için çalışan kadrolar iktidarda" görüşünü dile getirdi.Türkiye'nin artık uzun soluklu planlar yaptığına işaret eden Karaismailoğlu, "20 yılda kazanmış olduğumuz bilgi, beceri ve tecrübelerimizle artık önümüzdeki 2053'ün, 2071'in planlarını yapan bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.'Türkiye doğru adımlarla, doğru kararlar vermiştir'Karaismailoğlu, yapılan yatırımlarla vatandaşların kazandığını da aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:Yapılan yatırımlar sayesinde ekonomide, istihdamda, üretimde, tarımda ve turizmde olağanüstü artışlar sağlandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllık 1 trilyon dolarlık ihracat hedefi koyduğuna işaret ederek, "Biz de bunun altını oluşturmak için hem yatırımlarımızı yapacağız hem ülkemizi geliştireceğiz. Yatırımcıları çekeceğiz, üretimimizi, istihdamımızı ve turizm gelirimizi artıracağız ve 1 trilyon dolarlık ihracat rakamına ulaşacağız." diye konuştu.'Türkiye artık dik yürür hale gelmiştir'Temelini attıkları Araklı-Bayburt yolunun en önemli ulaşım akslarından olduğunu anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:"Önemli bir kesiminin, en yoğun olan kesiminin ihalesini yaptık. Bugün itibarıyla da güçlü bir şekilde araziye de girdik. Bugün temel atma törenimizi gerçekleştiriyoruz ama içerisinde tamamlanmış olan Hamit Şahin Salmankaş tünelimizin de olduğu 90 kilometrelik yolumuzu en kısa zamanda tamamlayıp Araklı'nın, Trabzon'un, Bayburt'un hizmetine sunacağız ve bunun sonucunda Bayburt gelişecek, Araklı gelişecek, Trabzon gelişecek ve Türkiye gelişecek."Karaismailoğlu, 14 mayıs seçimlerinin önemli olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı:"Biz çok bedeller ödedik. Türkiye artık dik yürür hale gelmiştir. Liderinin arkasında ve dünyada sözü dinlenen bir ülke haline gelmiştir ve hiç bunlardan taviz vermeye de niyeti yoktur. O yüzden bütün gücümüzle sandıkları patlatarak bunun cevabını 14 Mayıs'ta vereceğiz ve ondan sonra da işimize bakacağız. Bu eser ve hizmet fırtınasını estirmeye de hep beraber devam edeceğiz."Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun da açılış konuşması yaptığı program, temel atma töreni ile sona erdi.Programa, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, milletvekili adayları ile çok sayıda ilgili katıldı.
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ulaştırma bakanlığı, adil karaismailoğlu, otoyol, otoyol yatırım aş, kaza
ulaştırma bakanlığı, adil karaismailoğlu, otoyol, otoyol yatırım aş, kaza

Ulaştırma Bakanı: Kara yolları yatırımları sayesinde trafik kazaları yüzde 82 oranında azaldı

20:47 24.04.2023
© AAUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu kara yolları yatırımları sayesinde trafik kazaları tam yüzde 82 oranında azaldı. Bunun da karşılığı her yıl 13 bin 100 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yaptığımız kara yolları yatırımları sayesinde yılda tam 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz." dedi.
Karaismailoğlu, temel atma töreni öncesinde Araklı ilçe binası önünde kendisini bvekleyen vatandaşlara hitap etti.
Karaismailoğlu, Türkiye Yüzyılı'nın yazgısının başlangıcını yapacaklarını, 14 Mayıs'ta görev ve sorumluluğun çok büyük olduğunu belirtti.
Karaismailoğlu, "AK Parti hükümetleri çok konuşmaz, icraat yapar" ifadesini kullanarak, "Eserlerimiz konuşur. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. O yüzden çok büyük düşünüyoruz, çok büyük planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
İlçedeki muhtarlarla bir araya gelen Karaismailoğlu, görüş alışverişinde bulunarak taleplerini dinledi.
Bakan Karaismailoğlu, ardından Araklı-Bayburt Yolu Temel Atma Töreni'nin yapılacağı alana geçti.
Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de son 20 yıldır önemli değişim ve dönüşümlerin olduğunu söyledi.
Değişim ve dönüşüm neticesinde şehirlerin geliştiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızın hayatı kolaylaşıyor, hayatına konfor geliyor. Hayal edilemeyen projeler bir bir bitiyor. Memleketimizin ve milletimizin hizmetine sunuluyor." diye konuştu.
Karaismailoğlu, "Bundan 20 yıl önce bu projeler yapılacak denseydi herkes gülerek bakardı." ifadesini kullanarak, Türkiye'nin dünyanın en teknolojik ve büyük altyapı projelerine imza attığını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Bu ulaşımda da böyle, sağlıkta da böyle, çevre şehircilikte de böyle. Artık vatanı, milleti için çalışan kadrolar iktidarda" görüşünü dile getirdi.
Türkiye'nin artık uzun soluklu planlar yaptığına işaret eden Karaismailoğlu, "20 yılda kazanmış olduğumuz bilgi, beceri ve tecrübelerimizle artık önümüzdeki 2053'ün, 2071'in planlarını yapan bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.

'Türkiye doğru adımlarla, doğru kararlar vermiştir'

Karaismailoğlu, yapılan yatırımlarla vatandaşların kazandığını da aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bakın yaptığımız kara yolları yatırımları sayesinde yılda tam 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz. Tam 7 milyar saat zamandan tasarruf sağlıyoruz. Hadi bunların hepsini bir kenara bırakın, yaptığımız bu kara yolları yatırımları sayesinde trafik kazaları tam yüzde 82 oranında azaldı. Bunun da karşılığı her yıl 13 bin 100 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz, bu kaliteli güvenli yollarımız sayesinde. Bundan daha ötesi var mı? Artık milletinin konforu, milletinin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışan iktidar var. O yüzden Türkiye doğru zamanda, doğru yatırımlar yapmıştır ve ülkemizin önemi daha da artmıştır ve ülkemizin önü açılmıştır."
Yapılan yatırımlar sayesinde ekonomide, istihdamda, üretimde, tarımda ve turizmde olağanüstü artışlar sağlandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"1 liralık ulaştırma yatırımı yaptığınızda bunun üretime tam 10 katı etkisi olmaktadır. Milli gelire de tam 6 katı etkisi olmaktadır. Bunların da etkilerini görüyorsunuz. Bundan 20 yıl önce Türkiye'nin toplamda yıllık ihracatı 25 milyar dolardı. Bakın bugün 254 milyar dolara geçen yıl ulaştık ve geçen ay 20 yıl önceki 1 yıllık ihracat rakamını tam 1 ayda sadece ülkemize kazandırdık. Bu da dünyanın en büyük felaketiyle karşılaştığımız 6 Şubat depreminde ihracatımızın yüzde 11'ini sağlayan, 11 ilimizin etkilendiği ve üretimin neredeyse sıfıra düştüğü ayda bunu sağladık. Türkiye doğru adımlarla, doğru kararlar vermiştir ve güçlü liderinin öncülüğünde büyük yatırımlar yaparak ülkesini büyütmeye devam etmektedir."
Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllık 1 trilyon dolarlık ihracat hedefi koyduğuna işaret ederek, "Biz de bunun altını oluşturmak için hem yatırımlarımızı yapacağız hem ülkemizi geliştireceğiz. Yatırımcıları çekeceğiz, üretimimizi, istihdamımızı ve turizm gelirimizi artıracağız ve 1 trilyon dolarlık ihracat rakamına ulaşacağız." diye konuştu.

'Türkiye artık dik yürür hale gelmiştir'

Temelini attıkları Araklı-Bayburt yolunun en önemli ulaşım akslarından olduğunu anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Önemli bir kesiminin, en yoğun olan kesiminin ihalesini yaptık. Bugün itibarıyla da güçlü bir şekilde araziye de girdik. Bugün temel atma törenimizi gerçekleştiriyoruz ama içerisinde tamamlanmış olan Hamit Şahin Salmankaş tünelimizin de olduğu 90 kilometrelik yolumuzu en kısa zamanda tamamlayıp Araklı'nın, Trabzon'un, Bayburt'un hizmetine sunacağız ve bunun sonucunda Bayburt gelişecek, Araklı gelişecek, Trabzon gelişecek ve Türkiye gelişecek."
Karaismailoğlu, 14 mayıs seçimlerinin önemli olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Biz çok bedeller ödedik. Türkiye artık dik yürür hale gelmiştir. Liderinin arkasında ve dünyada sözü dinlenen bir ülke haline gelmiştir ve hiç bunlardan taviz vermeye de niyeti yoktur. O yüzden bütün gücümüzle sandıkları patlatarak bunun cevabını 14 Mayıs'ta vereceğiz ve ondan sonra da işimize bakacağız. Bu eser ve hizmet fırtınasını estirmeye de hep beraber devam edeceğiz."
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun da açılış konuşması yaptığı program, temel atma töreni ile sona erdi.
Programa, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, milletvekili adayları ile çok sayıda ilgili katıldı.
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