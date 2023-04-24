https://sputniknews.com.tr/20230424/ulastirma-bakani-kara-yollari-yatirimlari-sayesinde-trafik-kazalari-yuzde-82-oraninda-azaldi-1070129084.html

Ulaştırma Bakanı: Kara yolları yatırımları sayesinde trafik kazaları yüzde 82 oranında azaldı

Ulaştırma Bakanı: Kara yolları yatırımları sayesinde trafik kazaları yüzde 82 oranında azaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu kara yolları yatırımları sayesinde trafik kazaları tam yüzde 82 oranında azaldı. Bunun da karşılığı her... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T20:47+0300

2023-04-24T20:47+0300

2023-04-24T20:47+0300

politika

ulaştırma bakanlığı

adil karaismailoğlu

otoyol

otoyol yatırım aş

kaza

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yaptığımız kara yolları yatırımları sayesinde yılda tam 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz." dedi.Karaismailoğlu, temel atma töreni öncesinde Araklı ilçe binası önünde kendisini bvekleyen vatandaşlara hitap etti.Karaismailoğlu, Türkiye Yüzyılı'nın yazgısının başlangıcını yapacaklarını, 14 Mayıs'ta görev ve sorumluluğun çok büyük olduğunu belirtti.Karaismailoğlu, "AK Parti hükümetleri çok konuşmaz, icraat yapar" ifadesini kullanarak, "Eserlerimiz konuşur. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. O yüzden çok büyük düşünüyoruz, çok büyük planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.İlçedeki muhtarlarla bir araya gelen Karaismailoğlu, görüş alışverişinde bulunarak taleplerini dinledi.Bakan Karaismailoğlu, ardından Araklı-Bayburt Yolu Temel Atma Töreni'nin yapılacağı alana geçti.Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de son 20 yıldır önemli değişim ve dönüşümlerin olduğunu söyledi.Değişim ve dönüşüm neticesinde şehirlerin geliştiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızın hayatı kolaylaşıyor, hayatına konfor geliyor. Hayal edilemeyen projeler bir bir bitiyor. Memleketimizin ve milletimizin hizmetine sunuluyor." diye konuştu.Karaismailoğlu, "Bundan 20 yıl önce bu projeler yapılacak denseydi herkes gülerek bakardı." ifadesini kullanarak, Türkiye'nin dünyanın en teknolojik ve büyük altyapı projelerine imza attığını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Bu ulaşımda da böyle, sağlıkta da böyle, çevre şehircilikte de böyle. Artık vatanı, milleti için çalışan kadrolar iktidarda" görüşünü dile getirdi.Türkiye'nin artık uzun soluklu planlar yaptığına işaret eden Karaismailoğlu, "20 yılda kazanmış olduğumuz bilgi, beceri ve tecrübelerimizle artık önümüzdeki 2053'ün, 2071'in planlarını yapan bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.'Türkiye doğru adımlarla, doğru kararlar vermiştir'Karaismailoğlu, yapılan yatırımlarla vatandaşların kazandığını da aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:Yapılan yatırımlar sayesinde ekonomide, istihdamda, üretimde, tarımda ve turizmde olağanüstü artışlar sağlandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllık 1 trilyon dolarlık ihracat hedefi koyduğuna işaret ederek, "Biz de bunun altını oluşturmak için hem yatırımlarımızı yapacağız hem ülkemizi geliştireceğiz. Yatırımcıları çekeceğiz, üretimimizi, istihdamımızı ve turizm gelirimizi artıracağız ve 1 trilyon dolarlık ihracat rakamına ulaşacağız." diye konuştu.'Türkiye artık dik yürür hale gelmiştir'Temelini attıkları Araklı-Bayburt yolunun en önemli ulaşım akslarından olduğunu anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:"Önemli bir kesiminin, en yoğun olan kesiminin ihalesini yaptık. Bugün itibarıyla da güçlü bir şekilde araziye de girdik. Bugün temel atma törenimizi gerçekleştiriyoruz ama içerisinde tamamlanmış olan Hamit Şahin Salmankaş tünelimizin de olduğu 90 kilometrelik yolumuzu en kısa zamanda tamamlayıp Araklı'nın, Trabzon'un, Bayburt'un hizmetine sunacağız ve bunun sonucunda Bayburt gelişecek, Araklı gelişecek, Trabzon gelişecek ve Türkiye gelişecek."Karaismailoğlu, 14 mayıs seçimlerinin önemli olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı:"Biz çok bedeller ödedik. Türkiye artık dik yürür hale gelmiştir. Liderinin arkasında ve dünyada sözü dinlenen bir ülke haline gelmiştir ve hiç bunlardan taviz vermeye de niyeti yoktur. O yüzden bütün gücümüzle sandıkları patlatarak bunun cevabını 14 Mayıs'ta vereceğiz ve ondan sonra da işimize bakacağız. Bu eser ve hizmet fırtınasını estirmeye de hep beraber devam edeceğiz."Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun da açılış konuşması yaptığı program, temel atma töreni ile sona erdi.Programa, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, milletvekili adayları ile çok sayıda ilgili katıldı.

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ulaştırma bakanlığı, adil karaismailoğlu, otoyol, otoyol yatırım aş, kaza