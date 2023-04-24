https://sputniknews.com.tr/20230424/ukrayna-ordusundan-bir-asker-ile-yapilan-roportaj-twitter-kullanicilarini-ofkelendirdi-1070124946.html
Ukrayna ordusundan bir asker ile yapılan röportaj Twitter kullanıcılarını öfkelendirdi
Ukrayna ordusundan bir asker ile yapılan röportaj Twitter kullanıcılarını öfkelendirdi
Twitter kullanıcıları, Reuters’in Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden ‘Adolf’ takma isimli bir askerle röportaj yapması nedeniyle öfkelerini dile getirdi. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T18:11+0300
2023-04-24T18:11+0300
2023-04-24T18:11+0300
ukrayna krizi
adolf hitler
twitter
ukrayna
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068855855_0:72:1400:860_1920x0_80_0_0_b9ce7d0dbcf8dab02b8ad8d0360aebbe.jpg
Reuters, Adolf Hitler’in doğum gününden bir gün sonra Ukrayna ordusuna bağlı bir tugayın Harkov bölgesindeki eğitim üssünde yaptığı eğitimi görüntüledi. Ajansın Twitter hesabında yayınlanan röportajda ‘Adolf’ takma adlı bir asker, eğitim ile ilgili bilgi verdi.Askerin kullandığı takma isim Twitter kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.@ernie_fc adlı kullanıcı, “Muhtemelen takma adı Nazileri en az çağrıştıran askeri seçtiler” yorumunda bulundu.@tonelocxx, “Çavuş Himmler yorum yapmak için uygun değildi” diye iğneledi.@aarond, “Ah, demek ki Adolf onun gerçek adı değil, onu gönüllü olarak seçmiş. Anladım. Her şey anlaşıldı” ifadelerini kullandı.@BuddyComrade, “Bu cesur askerin takma adını duyan insanların, bu kişinin otomatik olarak Adolf Hitler'e saygı gösterdiği sonucuna varmasını kesinlikle utanç verici buluyorum. Kaynaklarımız bize onun aslında (Nazi savaş suçlusu) Adolf Eichmann'a saygı duyduğunu söylüyor” diye iğneledi.@Trillburne, ironik bir tavırla, “Sanırım bu adam caz müziğinin büyük bir hayranı, zira kullandığı takma ad, saksafonun mucidi Adolf Sax'a duyduğu saygıyı gösteriyor” ifadesini paylaştı.@JustVia5 adlı kullanıcı, “Adolf adını rastgele seçmiş” ifadelerini paylaştı, @TradNorm ise, “Adolf, tipik bir Ukrayna ismi” diye tepki gösterdi.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068855855_79:0:1322:932_1920x0_80_0_0_4999df1d5e5e1892cdf7e7953d94b5ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
adolf hitler, twitter , ukrayna, ukrayna krizi
adolf hitler, twitter , ukrayna, ukrayna krizi
Ukrayna ordusundan bir asker ile yapılan röportaj Twitter kullanıcılarını öfkelendirdi
Abone ol
Twitter kullanıcıları, Reuters’in Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden ‘Adolf’ takma isimli bir askerle röportaj yapması nedeniyle öfkelerini dile getirdi.
Reuters, Adolf Hitler’in doğum gününden bir gün sonra Ukrayna ordusuna bağlı bir tugayın Harkov bölgesindeki eğitim üssünde yaptığı eğitimi görüntüledi. Ajansın Twitter hesabında yayınlanan röportajda ‘Adolf’ takma adlı bir asker, eğitim ile ilgili bilgi verdi.
Askerin kullandığı takma isim Twitter kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.
@ernie_fc adlı kullanıcı, “Muhtemelen takma adı Nazileri en az çağrıştıran askeri seçtiler” yorumunda bulundu.
@tonelocxx, “Çavuş Himmler yorum yapmak için uygun değildi” diye iğneledi.
@aarond, “Ah, demek ki Adolf onun gerçek adı değil, onu gönüllü olarak seçmiş. Anladım. Her şey anlaşıldı” ifadelerini kullandı.
@BuddyComrade, “Bu cesur askerin takma adını duyan insanların, bu kişinin otomatik olarak Adolf Hitler'e saygı gösterdiği sonucuna varmasını kesinlikle utanç verici buluyorum. Kaynaklarımız bize onun aslında (Nazi savaş suçlusu) Adolf Eichmann'a saygı duyduğunu söylüyor” diye iğneledi.
@Trillburne, ironik bir tavırla, “Sanırım bu adam caz müziğinin büyük bir hayranı, zira kullandığı takma ad, saksafonun mucidi Adolf Sax'a duyduğu saygıyı gösteriyor” ifadesini paylaştı.
@JustVia5 adlı kullanıcı, “Adolf adını rastgele seçmiş” ifadelerini paylaştı, @TradNorm ise, “Adolf, tipik bir Ukrayna ismi” diye tepki gösterdi.