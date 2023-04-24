https://sputniknews.com.tr/20230424/ukrayna-ordusundan-bir-asker-ile-yapilan-roportaj-twitter-kullanicilarini-ofkelendirdi-1070124946.html

Ukrayna ordusundan bir asker ile yapılan röportaj Twitter kullanıcılarını öfkelendirdi

Ukrayna ordusundan bir asker ile yapılan röportaj Twitter kullanıcılarını öfkelendirdi

Twitter kullanıcıları, Reuters’in Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden ‘Adolf’ takma isimli bir askerle röportaj yapması nedeniyle öfkelerini dile getirdi. 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T18:11+0300

2023-04-24T18:11+0300

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ukrayna krizi

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Reuters, Adolf Hitler’in doğum gününden bir gün sonra Ukrayna ordusuna bağlı bir tugayın Harkov bölgesindeki eğitim üssünde yaptığı eğitimi görüntüledi. Ajansın Twitter hesabında yayınlanan röportajda ‘Adolf’ takma adlı bir asker, eğitim ile ilgili bilgi verdi.Askerin kullandığı takma isim Twitter kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.@ernie_fc adlı kullanıcı, “Muhtemelen takma adı Nazileri en az çağrıştıran askeri seçtiler” yorumunda bulundu.@tonelocxx, “Çavuş Himmler yorum yapmak için uygun değildi” diye iğneledi.@aarond, “Ah, demek ki Adolf onun gerçek adı değil, onu gönüllü olarak seçmiş. Anladım. Her şey anlaşıldı” ifadelerini kullandı.@BuddyComrade, “Bu cesur askerin takma adını duyan insanların, bu kişinin otomatik olarak Adolf Hitler'e saygı gösterdiği sonucuna varmasını kesinlikle utanç verici buluyorum. Kaynaklarımız bize onun aslında (Nazi savaş suçlusu) Adolf Eichmann'a saygı duyduğunu söylüyor” diye iğneledi.@Trillburne, ironik bir tavırla, “Sanırım bu adam caz müziğinin büyük bir hayranı, zira kullandığı takma ad, saksafonun mucidi Adolf Sax'a duyduğu saygıyı gösteriyor” ifadesini paylaştı.@JustVia5 adlı kullanıcı, “Adolf adını rastgele seçmiş” ifadelerini paylaştı, @TradNorm ise, “Adolf, tipik bir Ukrayna ismi” diye tepki gösterdi.

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adolf hitler, twitter , ukrayna, ukrayna krizi