Türkiye'nin son 15 günü: Togg, gözlem uydusu İMECE, TCG Anadolu

© AATürkiye, nisan ayında aralarında TCG Anadolu Gemisi ve gözlem uydusu İMECE'nin hizmete alınması, Togg'un T10X modelinin teslimi, Karadeniz gazının karaya ulaştırılması, İstanbul Finans Merkezi, Kocaeli Şehir Hastanesi ile Ankara ve İstanbul'da bazı metro hatlarının açılışının da olduğu önemli törenlere şahitlik etti.
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© AA
Türkiye, nisan ayında aralarında TCG Anadolu Gemisi ve gözlem uydusu İMECE'nin hizmete alınması, Togg'un T10X modelinin teslimi, Karadeniz gazının karaya ulaştırılması, İstanbul Finans Merkezi, Kocaeli Şehir Hastanesi ile Ankara ve İstanbul'da bazı metro hatlarının açılışının da olduğu önemli törenlere şahitlik etti.
© AA3 Nisan | Türkiye'nin otomobili Togg'un T10X modelinin teslimi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "Anadolu" renkli Togg'a binerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi etrafında test sürüsü yaptı.
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© AA
3 Nisan | Türkiye'nin otomobili Togg'un T10X modelinin teslimi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "Anadolu" renkli Togg'a binerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi etrafında test sürüsü yaptı.
© AA23 Nisan | Yenilenen ve seri üretim aşamasına gelen Altay tankı, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde düzenlenen törenle testler için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildi.
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© AA
23 Nisan | Yenilenen ve seri üretim aşamasına gelen Altay tankı, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde düzenlenen törenle testler için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildi.
© AA 10 Nisan Dünyanın ilk SİHA gemisi özelliğindeki TCG Anadolu, 10 Nisan'da Tuzla Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle teslim edildi.
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© AA
10 Nisan Dünyanın ilk SİHA gemisi özelliğindeki TCG Anadolu, 10 Nisan'da Tuzla Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle teslim edildi.
© AATürkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE de 15 Nisan'da ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatıldı. İMECE, Türkiye saatiyle 12.24'te roketinden ayrılarak yörüngesine yerleşti. Hemen ardından da 12.29'da uydudan ilk sinyal alındı.
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© AA
Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE de 15 Nisan'da ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatıldı. İMECE, Türkiye saatiyle 12.24'te roketinden ayrılarak yörüngesine yerleşti. Hemen ardından da 12.29'da uydudan ilk sinyal alındı.