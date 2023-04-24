Türkiye'nin son 15 günü: Togg, gözlem uydusu İMECE, TCG Anadolu

© AA Türkiye, nisan ayında aralarında TCG Anadolu Gemisi ve gözlem uydusu İMECE'nin hizmete alınması, Togg'un T10X modelinin teslimi, Karadeniz gazının karaya ulaştırılması, İstanbul Finans Merkezi, Kocaeli Şehir Hastanesi ile Ankara ve İstanbul'da bazı metro hatlarının açılışının da olduğu önemli törenlere şahitlik etti.