https://sputniknews.com.tr/20230424/solt-tur-trabzon-soci-feribot-seferleri-10-11-mayista-baslayacak-1070127249.html
Şolt Tur: Trabzon-Soçi feribot seferleri 10-11 Mayıs’ta başlayacak
Şolt Tur: Trabzon-Soçi feribot seferleri 10-11 Mayıs’ta başlayacak
Şolt Tur turizm ajansının sahibi Fatoş Şolt, Trabzon ve Rusya’nın Soçi şehri arasında ilk feribot seferlerinin 10-11 Mayıs’ta başlamayı planladıklarını... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T19:33+0300
2023-04-24T19:33+0300
2023-04-24T19:33+0300
yaşam
trabzon
soçi
türkiye
rusya
feribot
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Fatoş Şolt, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “1 Mayıs’a az bir zaman kaldı. Bazı belgeleri hazırlamak lazım. Soçi’deki ortaklarımız da Rusya’daki tatil nedeniyle seferlere 10 Mayıs’tan sonra başlamayı istedi, bize uygun. Seferleri, 10-11 Mayıs’ta başlamayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.Biletlerin henüz satışa çıkmadığını söyleyen Şolt, şimdilik hatta tek bir feribotun faaliyet göstereceğini kaydederek, “Feribot, Trabzon’dan Pazartesi ve Perşembe günleri, Soçi’den de Salı ve Cuma günleri çıkacak” dedi.Talebin artması durumunda feribot sayısının artırılacağını belirten Şolt, feribotun yolcuların yanı sıra, otobüs ve minibüsleri de taşıyacağını, yolculuğun 8 saat süreceğini bildirdi.
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trabzon, soçi, türkiye, rusya, feribot
trabzon, soçi, türkiye, rusya, feribot
Şolt Tur: Trabzon-Soçi feribot seferleri 10-11 Mayıs’ta başlayacak
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Şolt Tur turizm ajansının sahibi Fatoş Şolt, Trabzon ve Rusya’nın Soçi şehri arasında ilk feribot seferlerinin 10-11 Mayıs’ta başlamayı planladıklarını, yolculuk süresinin yaklaşık sekiz saat olacağını belirtti.
Fatoş Şolt, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “1 Mayıs’a az bir zaman kaldı. Bazı belgeleri hazırlamak lazım. Soçi’deki ortaklarımız da Rusya’daki tatil nedeniyle seferlere 10 Mayıs’tan sonra başlamayı istedi, bize uygun. Seferleri, 10-11 Mayıs’ta başlamayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.
Biletlerin henüz satışa çıkmadığını söyleyen Şolt, şimdilik hatta tek bir feribotun faaliyet göstereceğini kaydederek, “Feribot, Trabzon’dan Pazartesi ve Perşembe günleri, Soçi’den de Salı ve Cuma günleri çıkacak” dedi.
Talebin artması durumunda feribot sayısının artırılacağını belirten Şolt, feribotun yolcuların yanı sıra, otobüs ve minibüsleri de taşıyacağını, yolculuğun 8 saat süreceğini bildirdi.