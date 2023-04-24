https://sputniknews.com.tr/20230424/solt-tur-trabzon-soci-feribot-seferleri-10-11-mayista-baslayacak-1070127249.html

Şolt Tur: Trabzon-Soçi feribot seferleri 10-11 Mayıs’ta başlayacak

Şolt Tur: Trabzon-Soçi feribot seferleri 10-11 Mayıs’ta başlayacak

Şolt Tur turizm ajansının sahibi Fatoş Şolt, Trabzon ve Rusya’nın Soçi şehri arasında ilk feribot seferlerinin 10-11 Mayıs’ta başlamayı planladıklarını... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T19:33+0300

2023-04-24T19:33+0300

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Fatoş Şolt, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “1 Mayıs’a az bir zaman kaldı. Bazı belgeleri hazırlamak lazım. Soçi’deki ortaklarımız da Rusya’daki tatil nedeniyle seferlere 10 Mayıs’tan sonra başlamayı istedi, bize uygun. Seferleri, 10-11 Mayıs’ta başlamayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.Biletlerin henüz satışa çıkmadığını söyleyen Şolt, şimdilik hatta tek bir feribotun faaliyet göstereceğini kaydederek, “Feribot, Trabzon’dan Pazartesi ve Perşembe günleri, Soçi’den de Salı ve Cuma günleri çıkacak” dedi.Talebin artması durumunda feribot sayısının artırılacağını belirten Şolt, feribotun yolcuların yanı sıra, otobüs ve minibüsleri de taşıyacağını, yolculuğun 8 saat süreceğini bildirdi.

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trabzon, soçi, türkiye, rusya, feribot