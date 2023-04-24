https://sputniknews.com.tr/20230424/sivastopole-ihalarla-duzenlenen-saldiri-rus-donanmasi-tarafindan-durduruldu-1070100168.html
Sivastopol'e İHA’larla düzenlenen saldırı Rus donanması tarafından durduruldu
Sivastopol'e İHA’larla düzenlenen saldırı Rus donanması tarafından durduruldu
Sivastopol'e dün gece insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği, söz konusu araçlarından birinin Rusya güçleri tarafından düşürüldüğü, diğerininse... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T11:02+0300
2023-04-24T11:02+0300
2023-04-24T11:02+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
sivastopol
insansız hava aracı (iha)
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/08/1050591562_361:0:4002:2048_1920x0_80_0_0_7c303b06e3eca64fccc20fde8065fd57.jpg
Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, kente gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini ancak İHA’lardan birinin Rusya donanma güçleri tarafından düşürüldüğünü, bir başkasınınsa kendi infilak ettiğini kaydetti. Razvojayev, saldırı nedeniyle bir tahribat oluşmadığını da ekledi.Bununla beraber Razvojayev, Sivastopol’de konuşlu Karadeniz Filosu’nun teyakkuz durumunda bulunduğunu belirtti.Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmasından beri Sivastopol’e birçok İHA saldırısı düzenlendiği biliniyor. Bu saldırıların en büyüğü geçen sene ekim ayında yaşandı. Saldırı sırasında Ukrayna İHA’ları Karadeniz Filosu’ndaki gemileri ve Sivastopol limanındaki sivil tekneleri hedefine almıştı.
rusya
ukrayna
sivastopol
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/08/1050591562_816:0:3547:2048_1920x0_80_0_0_7a936e7c5e37d98527e5bffbe99a1c5f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna krizi, ukrayna, sivastopol, insansız hava aracı (iha), saldırı
rusya, ukrayna krizi, ukrayna, sivastopol, insansız hava aracı (iha), saldırı
Sivastopol'e İHA’larla düzenlenen saldırı Rus donanması tarafından durduruldu
Abone ol
Sivastopol'e dün gece insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği, söz konusu araçlarından birinin Rusya güçleri tarafından düşürüldüğü, diğerininse kendiliğinden infilak ettiği belirtildi.
Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, kente gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini ancak İHA’lardan birinin Rusya donanma güçleri tarafından düşürüldüğünü, bir başkasınınsa kendi infilak ettiğini kaydetti.
Razvojayev, saldırı nedeniyle bir tahribat oluşmadığını da ekledi.
Bununla beraber Razvojayev, Sivastopol’de konuşlu Karadeniz Filosu’nun teyakkuz durumunda bulunduğunu belirtti.
Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmasından beri Sivastopol’e birçok İHA saldırısı düzenlendiği biliniyor. Bu saldırıların en büyüğü geçen sene ekim ayında yaşandı. Saldırı sırasında Ukrayna İHA’ları Karadeniz Filosu’ndaki gemileri ve Sivastopol limanındaki sivil tekneleri hedefine almıştı.