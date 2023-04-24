https://sputniknews.com.tr/20230424/sivastopole-ihalarla-duzenlenen-saldiri-rus-donanmasi-tarafindan-durduruldu-1070100168.html

Sivastopol'e İHA’larla düzenlenen saldırı Rus donanması tarafından durduruldu

Sivastopol'e İHA’larla düzenlenen saldırı Rus donanması tarafından durduruldu

Sivastopol'e dün gece insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği, söz konusu araçlarından birinin Rusya güçleri tarafından düşürüldüğü, diğerininse... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T11:02+0300

2023-04-24T11:02+0300

2023-04-24T11:02+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna krizi

ukrayna

sivastopol

insansız hava aracı (iha)

saldırı

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Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, kente gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini ancak İHA’lardan birinin Rusya donanma güçleri tarafından düşürüldüğünü, bir başkasınınsa kendi infilak ettiğini kaydetti. Razvojayev, saldırı nedeniyle bir tahribat oluşmadığını da ekledi.Bununla beraber Razvojayev, Sivastopol’de konuşlu Karadeniz Filosu’nun teyakkuz durumunda bulunduğunu belirtti.Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmasından beri Sivastopol’e birçok İHA saldırısı düzenlendiği biliniyor. Bu saldırıların en büyüğü geçen sene ekim ayında yaşandı. Saldırı sırasında Ukrayna İHA’ları Karadeniz Filosu’ndaki gemileri ve Sivastopol limanındaki sivil tekneleri hedefine almıştı.

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rusya, ukrayna krizi, ukrayna, sivastopol, insansız hava aracı (iha), saldırı