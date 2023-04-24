https://sputniknews.com.tr/20230424/sinan-ogan-yarin-trt-genel-mudurlugu-onunde-bizlere-yer-vermeyen-trtyi-protesto-edecegim--1070127216.html

Sinan Oğan: Yarın TRT Genel Müdürlüğü önünde bizlere yer vermeyen TRT'yi protesto edeceğim

Sinan Oğan: Yarın TRT Genel Müdürlüğü önünde bizlere yer vermeyen TRT'yi protesto edeceğim

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yarın saat 11.00'de TRT Genel Müdürlüğü önünde TRT'yi protesto edeceğini açıkladı. 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T19:36+0300

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2023 türkiye seçimleri

sinan oğan

trt

protesto

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ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Oğan sosyal medyadan TRT'ye yönelik bir protesto gerçekleştireceğini bildirdi. Sinan Oğan yaptığı açıklamada "Yarın saat 11.00'de TRT Genel Müdürlüğü önünde; bizlere yer verme zorunluluğu olmasına rağmen yer vermeyen TRT'yi protesto edeceğim. Tüm medya mensuplarını, basın açıklaması yapacağım TRT Genel Müdürlüğü önüne davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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sinan oğan, trt, protesto