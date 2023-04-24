https://sputniknews.com.tr/20230424/sinan-ogan-yarin-trt-genel-mudurlugu-onunde-bizlere-yer-vermeyen-trtyi-protesto-edecegim--1070127216.html
Sinan Oğan: Yarın TRT Genel Müdürlüğü önünde bizlere yer vermeyen TRT'yi protesto edeceğim
Sinan Oğan: Yarın TRT Genel Müdürlüğü önünde bizlere yer vermeyen TRT'yi protesto edeceğim
ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yarın saat 11.00'de TRT Genel Müdürlüğü önünde TRT'yi protesto edeceğini açıkladı. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T19:36+0300
2023-04-24T19:36+0300
2023-04-24T19:37+0300
2023 türkiye seçimleri
sinan oğan
trt
protesto
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0d/1068205686_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ea6551002a4177c744a6eb94941eeac3.jpg
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Oğan sosyal medyadan TRT'ye yönelik bir protesto gerçekleştireceğini bildirdi. Sinan Oğan yaptığı açıklamada "Yarın saat 11.00'de TRT Genel Müdürlüğü önünde; bizlere yer verme zorunluluğu olmasına rağmen yer vermeyen TRT'yi protesto edeceğim. Tüm medya mensuplarını, basın açıklaması yapacağım TRT Genel Müdürlüğü önüne davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0d/1068205686_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6775bec3fa4dc98e22f313041b0b3de9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sinan oğan, trt, protesto
sinan oğan, trt, protesto
Sinan Oğan: Yarın TRT Genel Müdürlüğü önünde bizlere yer vermeyen TRT'yi protesto edeceğim
19:36 24.04.2023 (güncellendi: 19:37 24.04.2023) Abone ol
ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yarın saat 11.00'de TRT Genel Müdürlüğü önünde TRT'yi protesto edeceğini açıkladı.
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Oğan sosyal medyadan TRT'ye yönelik bir protesto gerçekleştireceğini bildirdi.
Sinan Oğan yaptığı açıklamada "Yarın saat 11.00'de TRT Genel Müdürlüğü önünde; bizlere yer verme zorunluluğu olmasına rağmen yer vermeyen TRT'yi protesto edeceğim. Tüm medya mensuplarını, basın açıklaması yapacağım TRT Genel Müdürlüğü önüne davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.