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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230424/sinan-ogan-yarin-trt-genel-mudurlugu-onunde-bizlere-yer-vermeyen-trtyi-protesto-edecegim--1070127216.html
Sinan Oğan: Yarın TRT Genel Müdürlüğü önünde bizlere yer vermeyen TRT'yi protesto edeceğim
Sinan Oğan: Yarın TRT Genel Müdürlüğü önünde bizlere yer vermeyen TRT'yi protesto edeceğim
ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yarın saat 11.00'de TRT Genel Müdürlüğü önünde TRT'yi protesto edeceğini açıkladı. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
sinan oğan
trt
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ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Oğan sosyal medyadan TRT'ye yönelik bir protesto gerçekleştireceğini bildirdi. Sinan Oğan yaptığı açıklamada "Yarın saat 11.00'de TRT Genel Müdürlüğü önünde; bizlere yer verme zorunluluğu olmasına rağmen yer vermeyen TRT'yi protesto edeceğim. Tüm medya mensuplarını, basın açıklaması yapacağım TRT Genel Müdürlüğü önüne davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.
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Sinan Oğan: Yarın TRT Genel Müdürlüğü önünde bizlere yer vermeyen TRT'yi protesto edeceğim

19:36 24.04.2023 (güncellendi: 19:37 24.04.2023)
© AASinan Oğan
Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© AA
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ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yarın saat 11.00'de TRT Genel Müdürlüğü önünde TRT'yi protesto edeceğini açıkladı.
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Oğan sosyal medyadan TRT'ye yönelik bir protesto gerçekleştireceğini bildirdi.
Sinan Oğan yaptığı açıklamada "Yarın saat 11.00'de TRT Genel Müdürlüğü önünde; bizlere yer verme zorunluluğu olmasına rağmen yer vermeyen TRT'yi protesto edeceğim. Tüm medya mensuplarını, basın açıklaması yapacağım TRT Genel Müdürlüğü önüne davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.
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