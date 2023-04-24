https://sputniknews.com.tr/20230424/rusyanin-washington-buyukelciligi-supheli-bavullar-nedeniyle-kordona-alindi-1070132365.html
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği şüpheli bavullar nedeniyle kordona alındı
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği şüpheli bavullar nedeniyle kordona alındı
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nin çevresi, iki şüpheli bavul nedeniyle ABD Gizli Servisi tarafından kordona alındığı duyuruldu. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T22:46+0300
2023-04-24T22:46+0300
2023-04-24T23:23+0300
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rusya
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büyükelçilik
bavul
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Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nden Sputnik'e yapılan açıklamada, “Saat 12.43’te (TSİ 19.43) Asyalı bir kadın büyükelçilik binası önünde iki bavul bıraktı, yaklaşık 8 dakika bekledikten sonra gitti” ifadeleri kullanıldı.Olay yerinde bomba uzmanları çalışıyor.Açıklamada, Rus diplomatların kadınla ilgili bilgiyi ABD’nin kolluk kuvvetlerine ilettiği kaydedildi.‘Bavullarda patlayıcı bulunmadı’Büyükelçilik, ABD polisinin bavulları açtığını, ama içinde patlayıcı bulmadığını açıkladı.Açılan bavullardan kişisel eşyaların çıktığı belirtildi.
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rusya, abd, büyükelçilik, bavul
rusya, abd, büyükelçilik, bavul
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği şüpheli bavullar nedeniyle kordona alındı
22:46 24.04.2023 (güncellendi: 23:23 24.04.2023) Abone ol
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nin çevresi, iki şüpheli bavul nedeniyle ABD Gizli Servisi tarafından kordona alındığı duyuruldu.
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nden Sputnik'e yapılan açıklamada, “Saat 12.43’te (TSİ 19.43) Asyalı bir kadın büyükelçilik binası önünde iki bavul bıraktı, yaklaşık 8 dakika bekledikten sonra gitti” ifadeleri kullanıldı.
Olay yerinde bomba uzmanları çalışıyor.
Açıklamada, Rus diplomatların kadınla ilgili bilgiyi ABD’nin kolluk kuvvetlerine ilettiği kaydedildi.
‘Bavullarda patlayıcı bulunmadı’
Büyükelçilik, ABD polisinin bavulları açtığını, ama içinde patlayıcı bulmadığını açıkladı.
Açılan bavullardan kişisel eşyaların çıktığı belirtildi.