https://sputniknews.com.tr/20230424/rusya-savunma-bakanligi-sivastopole-ihalarla-saldiri-duzenlendigini-oldugunu-dogruladi-1070121922.html

Rusya Savunma Bakanlığı, Sivastopol’e İHA'larla saldırı düzenlendiğini olduğunu doğruladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Sivastopol’e İHA'larla saldırı düzenlendiğini olduğunu doğruladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kırım Yarımadası’ndaki Sivastopol limanındaki Karadeniz Filosu üssüne insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlemeye... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T17:06+0300

2023-04-24T17:06+0300

2023-04-24T17:06+0300

ukrayna krizi

sivastopol

kırım

ukrayna

rusya

saldırı

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna tarafından gelen saldırı girişiminin gece saat 3.30’da meydana geldiğini belirterek, “Anti denizaltı sabotaj savunma kuvvetleri, Sivastopol Körfezi girişinde düşmanın tüm insansız botları imha edildi. Kayıp yok” diye açıkladı.Daha önce Sivastopol Valisi Mihail Razvozjayev, insansız deniz araçları yok edilirken meydana gelen patlamalardan ötürü 4 binada camların kırıldığını bildirdi.Ukrayna tarafı henüz Sivastopol’e insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlendiği haberiyle ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

https://sputniknews.com.tr/20230424/sivastopole-ihalarla-duzenlenen-saldiri-rus-donanmasi-tarafindan-durduruldu-1070100168.html

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