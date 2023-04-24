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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230424/rusya-savunma-bakanligi-sivastopole-ihalarla-saldiri-duzenlendigini-oldugunu-dogruladi-1070121922.html
Rusya Savunma Bakanlığı, Sivastopol’e İHA'larla saldırı düzenlendiğini olduğunu doğruladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Sivastopol’e İHA'larla saldırı düzenlendiğini olduğunu doğruladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kırım Yarımadası’ndaki Sivastopol limanındaki Karadeniz Filosu üssüne insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlemeye... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T17:06+0300
2023-04-24T17:06+0300
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kırım
ukrayna
rusya
saldırı
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna tarafından gelen saldırı girişiminin gece saat 3.30’da meydana geldiğini belirterek, “Anti denizaltı sabotaj savunma kuvvetleri, Sivastopol Körfezi girişinde düşmanın tüm insansız botları imha edildi. Kayıp yok” diye açıkladı.Daha önce Sivastopol Valisi Mihail Razvozjayev, insansız deniz araçları yok edilirken meydana gelen patlamalardan ötürü 4 binada camların kırıldığını bildirdi.Ukrayna tarafı henüz Sivastopol’e insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlendiği haberiyle ilgili hiçbir açıklama yapmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230424/sivastopole-ihalarla-duzenlenen-saldiri-rus-donanmasi-tarafindan-durduruldu-1070100168.html
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sivastopol, kırım, ukrayna, rusya, saldırı
sivastopol, kırım, ukrayna, rusya, saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı, Sivastopol’e İHA'larla saldırı düzenlendiğini olduğunu doğruladı

17:06 24.04.2023
© Sputnik / Aleksey Malgavko /  / Multimedya arşivine gidinSivastopol'de Rusya Karadeniz Filosu’nun 235. yıldönümü kutlamaları
Sivastopol'de Rusya Karadeniz Filosu’nun 235. yıldönümü kutlamaları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kırım Yarımadası’ndaki Sivastopol limanındaki Karadeniz Filosu üssüne insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlemeye çalıştığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna tarafından gelen saldırı girişiminin gece saat 3.30’da meydana geldiğini belirterek, “Anti denizaltı sabotaj savunma kuvvetleri, Sivastopol Körfezi girişinde düşmanın tüm insansız botları imha edildi. Kayıp yok” diye açıkladı.
Daha önce Sivastopol Valisi Mihail Razvozjayev, insansız deniz araçları yok edilirken meydana gelen patlamalardan ötürü 4 binada camların kırıldığını bildirdi.
Ukrayna tarafı henüz Sivastopol’e insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlendiği haberiyle ilgili hiçbir açıklama yapmadı.
Eysk ve Kasimov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
Ukrayna krizi
Sivastopol'e İHA’larla düzenlenen saldırı Rus donanması tarafından durduruldu
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