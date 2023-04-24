https://sputniknews.com.tr/20230424/rusya-savunma-bakanligi-sivastopole-ihalarla-saldiri-duzenlendigini-oldugunu-dogruladi-1070121922.html
Rusya Savunma Bakanlığı, Sivastopol’e İHA'larla saldırı düzenlendiğini olduğunu doğruladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Sivastopol’e İHA'larla saldırı düzenlendiğini olduğunu doğruladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kırım Yarımadası’ndaki Sivastopol limanındaki Karadeniz Filosu üssüne insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlemeye... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T17:06+0300
2023-04-24T17:06+0300
2023-04-24T17:06+0300
ukrayna krizi
sivastopol
kırım
ukrayna
rusya
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103343/35/1033433521_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_a976c4d00ec08defc41044e3497cfdc0.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna tarafından gelen saldırı girişiminin gece saat 3.30’da meydana geldiğini belirterek, “Anti denizaltı sabotaj savunma kuvvetleri, Sivastopol Körfezi girişinde düşmanın tüm insansız botları imha edildi. Kayıp yok” diye açıkladı.Daha önce Sivastopol Valisi Mihail Razvozjayev, insansız deniz araçları yok edilirken meydana gelen patlamalardan ötürü 4 binada camların kırıldığını bildirdi.Ukrayna tarafı henüz Sivastopol’e insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlendiği haberiyle ilgili hiçbir açıklama yapmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230424/sivastopole-ihalarla-duzenlenen-saldiri-rus-donanmasi-tarafindan-durduruldu-1070100168.html
sivastopol
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103343/35/1033433521_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_abd33464facc75b2353cb6b7010b246a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sivastopol, kırım, ukrayna, rusya, saldırı
sivastopol, kırım, ukrayna, rusya, saldırı
Rusya Savunma Bakanlığı, Sivastopol’e İHA'larla saldırı düzenlendiğini olduğunu doğruladı
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kırım Yarımadası’ndaki Sivastopol limanındaki Karadeniz Filosu üssüne insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlemeye çalıştığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna tarafından gelen saldırı girişiminin gece saat 3.30’da meydana geldiğini belirterek, “Anti denizaltı sabotaj savunma kuvvetleri, Sivastopol Körfezi girişinde düşmanın tüm insansız botları imha edildi. Kayıp yok” diye açıkladı.
Daha önce Sivastopol Valisi Mihail Razvozjayev, insansız deniz araçları yok edilirken meydana gelen patlamalardan ötürü 4 binada camların kırıldığını bildirdi.
Ukrayna tarafı henüz Sivastopol’e insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlendiği haberiyle ilgili hiçbir açıklama yapmadı.