https://sputniknews.com.tr/20230424/rusya-maliye-bakani-siluanov-cin-rusya-ticaretinin-yuzde-70ten-fazlasi-ulusal-parayla-yapiliyor-1070129772.html

Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Çin-Rusya ticaretinin yüzde 70’ten fazlası ulusal parayla yapılıyor

Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Çin-Rusya ticaretinin yüzde 70’ten fazlası ulusal parayla yapılıyor

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya-Çin ticaretinin yüzde 70’ten fazlasının şimdiden ulusal para birimleri üzerinden yapıldığını belirtti. 24.04.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

anton siluanov

rusya

çin

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Rusya Maliye Bakanı Siluanov, ‘Bilgi Konferansı’nda yaptığı konuşmada, “Rusya-Çin ticaretinin yüzde 70’ten fazlası şimdiden ulusal para birimleri üzerinden yapılıyor. Üstelik bu hem ruble hem de yuan olarak yapılıyor. Hem karşılıklı olarak yararlı, hem de güvenilir” açıklamasında bulundu.Siluanov, bu oranın iki yıl önce yüzde 30 olduğunu anımsattı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat 2023’te, uluslararası ticaretteki ruble payının Aralık 2021’e göre iki kat arttığını dile getirmişti.

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