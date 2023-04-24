https://sputniknews.com.tr/20230424/rustu-recberin-oglu-burak-recberden-transfer-queens-park-rangers-ile-sozlesme-imzaladi-1070099326.html

Rüştü Reçber'in oğlu İngiltere kulübü ile anlaştı

Rüştü Reçber'in oğlu İngiltere kulübü ile anlaştı

Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber İngiltere kulüplerinden Queens Park Rangers'a imza attı. 24.04.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

futbol

rüştü reçber

ingiltere

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Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsane kalecilerinden Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, babası gibi futbol dünyasında ilerliyor.Burak Reçber, İngiltere'nin en eski kulüplerinden 1882 yılında kurulmuş Queens Park Rangers ile akademik olarak da tam burslu olmak üzere 16 yaş takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Reçber'i babası Rüştü Reçber ve annesi Işıl Reçber yalnız bırakmadı.Küçük yaşta Galatasaray'ın altyapısına giren Burak Reçber, daha sonra Fenerbahçe'ye geçmişti.Reçber, milli maçlar için U16 Milli Takım'ına çağrılmış ve Londra'daki okulundan bir hafta özel bir izin alıp Türkiye'ye gelmişti.

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futbol, rüştü reçber, ingiltere