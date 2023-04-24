https://sputniknews.com.tr/20230424/rus-temsilciler-14-mayis-secimlerinde-gozlemcilik-yapacak-1070108188.html
Rus temsilciler, 14 Mayıs seçimlerinde gözlemcilik yapacak
Rus temsilciler, 14 Mayıs seçimlerinde gözlemcilik yapacak
Rusya Merkezi Seçim Kurulu temsilcilerinin 14 Mayıs tarihinde Türkiye'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde gözlemci olarak görev... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T12:55+0300
2023-04-24T12:55+0300
2023-04-24T12:55+0300
2023 türkiye seçimleri
rusya
türkiye
seçim
genel seçim
gözlemci
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Rusya Merkezi Seçim Kurulu Başkanı Ella Pamfilova, düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs seçimleri için Türkiye'ye temsilci göndereceklerini söyledi.Pamfilova, "Türk meslektaşlarımızla çok iyi ilişkilere sahibiz. Onların başkanı bize birkaç kez geldi. Her zaman iletişim halindeyiz. Deprem nedeniyle bazı imkanlarını kısıtladılar, yani uluslararası kuruluşlardan kısıtlı sayıda gözlemci bulunacak. Biz bir misyon dahilinde orada bulunacağız, zira bir dizi uluslararası kuruluşta yer alıyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230424/turkiyede-14-mayis-secimlerine-geri-sayim-20-gun-kaldi-1070098395.html
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rusya, türkiye, seçim, genel seçim, gözlemci
rusya, türkiye, seçim, genel seçim, gözlemci
Rus temsilciler, 14 Mayıs seçimlerinde gözlemcilik yapacak
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Rusya Merkezi Seçim Kurulu temsilcilerinin 14 Mayıs tarihinde Türkiye'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde gözlemci olarak görev yapacağı açıklandı.
Rusya Merkezi Seçim Kurulu Başkanı Ella Pamfilova, düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs seçimleri için Türkiye'ye temsilci göndereceklerini söyledi.
Pamfilova, "Türk meslektaşlarımızla çok iyi ilişkilere sahibiz. Onların başkanı bize birkaç kez geldi. Her zaman iletişim halindeyiz. Deprem nedeniyle bazı imkanlarını kısıtladılar, yani uluslararası kuruluşlardan kısıtlı sayıda gözlemci bulunacak. Biz bir misyon dahilinde orada bulunacağız, zira bir dizi uluslararası kuruluşta yer alıyoruz" dedi.