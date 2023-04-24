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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230424/rus-temsilciler-14-mayis-secimlerinde-gozlemcilik-yapacak-1070108188.html
Rus temsilciler, 14 Mayıs seçimlerinde gözlemcilik yapacak
Rus temsilciler, 14 Mayıs seçimlerinde gözlemcilik yapacak
Rusya Merkezi Seçim Kurulu temsilcilerinin 14 Mayıs tarihinde Türkiye'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde gözlemci olarak görev... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T12:55+0300
2023-04-24T12:55+0300
2023 türkiye seçimleri
rusya
türkiye
seçim
genel seçim
gözlemci
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Rusya Merkezi Seçim Kurulu Başkanı Ella Pamfilova, düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs seçimleri için Türkiye'ye temsilci göndereceklerini söyledi.Pamfilova, "Türk meslektaşlarımızla çok iyi ilişkilere sahibiz. Onların başkanı bize birkaç kez geldi. Her zaman iletişim halindeyiz. Deprem nedeniyle bazı imkanlarını kısıtladılar, yani uluslararası kuruluşlardan kısıtlı sayıda gözlemci bulunacak. Biz bir misyon dahilinde orada bulunacağız, zira bir dizi uluslararası kuruluşta yer alıyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230424/turkiyede-14-mayis-secimlerine-geri-sayim-20-gun-kaldi-1070098395.html
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rusya, türkiye, seçim, genel seçim, gözlemci
rusya, türkiye, seçim, genel seçim, gözlemci

Rus temsilciler, 14 Mayıs seçimlerinde gözlemcilik yapacak

12:55 24.04.2023
© AA / Elif ÖztürkSandık- Zarf- Seçim
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© AA / Elif Öztürk
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Rusya Merkezi Seçim Kurulu temsilcilerinin 14 Mayıs tarihinde Türkiye'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde gözlemci olarak görev yapacağı açıklandı.
Rusya Merkezi Seçim Kurulu Başkanı Ella Pamfilova, düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs seçimleri için Türkiye'ye temsilci göndereceklerini söyledi.
Pamfilova, "Türk meslektaşlarımızla çok iyi ilişkilere sahibiz. Onların başkanı bize birkaç kez geldi. Her zaman iletişim halindeyiz. Deprem nedeniyle bazı imkanlarını kısıtladılar, yani uluslararası kuruluşlardan kısıtlı sayıda gözlemci bulunacak. Biz bir misyon dahilinde orada bulunacağız, zira bir dizi uluslararası kuruluşta yer alıyoruz" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim, oy, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
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