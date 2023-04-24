https://sputniknews.com.tr/20230424/rize-valisi-ceber-thynin-ikram-menusunde-cay-rize-cayi-adiyla-yer-alacak-1070124019.html

Rize Valisi Çeber: THY'nin ikram menüsünde çay 'Rize çayı' adıyla yer alacak

Rize Valisi Çeber: THY'nin ikram menüsünde çay 'Rize çayı' adıyla yer alacak

Rize Valisi Kemal Çeber, Türk Hava Yolları'nın (THY) ikram menüsünde yer alan çayın yolculara artık 'Rize çayı' olarak sunulacağını açıkladı. 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T17:42+0300

2023-04-24T17:42+0300

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türkiye

çay

thy

rize

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Rize Valisi Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, coğrafi işaret tescilli Rize çayının THY menüsünde yer alması için THY ile uzun süreli yürütülen çalışmanın tamamlandığını belirtti.Dünyanın en çok noktaya uçan hava yolu şirketi unvanına sahip THY'nin ikram menüsünde yer almanın büyük gurur verdiğini ifade eden Çeber, şunları kaydetti:Çeber, Türkiye'nin her bölgesine ait ürününün tanıtımı için THY'nin çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin küresel bayrak taşıyıcısı olan ve dünyada en fazla uluslararası noktaya uçan THY yolcularının yüksek irtifada içini ısıtan lezzet Rize çayı olacak. Bu sayede THY ile yolculuk yapacak milyonlarca insan artık Rize'nin ismini hafızalarına kazıyacak" ifadelerini kullandı.

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