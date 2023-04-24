https://sputniknews.com.tr/20230424/peskov-oglunun-ukraynadaki-operasyonlarda-yer-aldigini-dogruladi-1070112414.html

Peskov, oğlunun Ukrayna’daki operasyonlarda yer aldığını doğruladı

Peskov, oğlunun Ukrayna’daki operasyonlarda yer aldığını doğruladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, oğlunun Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyonda yer aldığını doğruladı. Peskov’un açıklaması, oğlunun, Komsomolskaya... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T14:26+0300

2023-04-24T14:26+0300

2023-04-24T14:26+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

operasyon

oğul

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Kremlin Sözcüsü Peskov, oğlu Nikolay’ın operasyonlarda yer almak için Ukrayna’ya gittiği yönündeki demecinin sorulması üstüne, “Nikolay, yasal görevini yerine getirmek için daha önce orduda görev almıştı. Şimdi de böyle bir karar aldı, nitekim o bir yetişkin. Özel askeri operasyona katıldığı gerçekten doğru. Daha fazlasını söylemek istemiyorum, zira bunun benim işimle bir ilgisi bulunmuyor” dedi.Kremlin Sözcüsü’nün oğlu Nikolay Peskov daha önce Rus Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği röportajda savaşmak için Ukrayna’ya gittiğini ve tanınmamak için burada bir kod adı kullandığını söylemişti.Bunun yanında Peskov, Sovyet güçlerinin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı elde ettiği zaferin kutlanacağı geleneksel 9 Mayıs geçidinin, medyada yer alan aksi yöndeki haberlere karşın gerçekleşeceğini söyledi.Rusya’da bu sene, vatandaşların İkinci Dünya Savaşı’nda kaybettikleri aile üyelerinin fotoğrafları ile gerçekleştirdikleri Ölümsüz Alay yürüyüşü gerçekleşmeyecek. Ancak bu yürüyüşün gerçekleşmeyecek olması, bazı medya kuruluşları tarafından 9 Mayıs askeri geçidinin gerçekleşmeyeceği biçiminde yorumlanmıştı.Kremlin Sözcüsü, sorulması üstüne ayrıca, Rusya’da 2024’te gerçekleşmesi planlanan devlet başkanlığı seçimlerinin düzenleneceğini, bu konuda bir ertelemenin söz konusu olmayacağını da kaydetti.

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kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, operasyon, oğul