https://sputniknews.com.tr/20230424/peskov-oglunun-ukraynadaki-operasyonlarda-yer-aldigini-dogruladi-1070112414.html
Peskov, oğlunun Ukrayna’daki operasyonlarda yer aldığını doğruladı
Peskov, oğlunun Ukrayna’daki operasyonlarda yer aldığını doğruladı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, oğlunun Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyonda yer aldığını doğruladı. Peskov’un açıklaması, oğlunun, Komsomolskaya... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T14:26+0300
2023-04-24T14:26+0300
2023-04-24T14:26+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
operasyon
oğul
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Kremlin Sözcüsü Peskov, oğlu Nikolay’ın operasyonlarda yer almak için Ukrayna’ya gittiği yönündeki demecinin sorulması üstüne, “Nikolay, yasal görevini yerine getirmek için daha önce orduda görev almıştı. Şimdi de böyle bir karar aldı, nitekim o bir yetişkin. Özel askeri operasyona katıldığı gerçekten doğru. Daha fazlasını söylemek istemiyorum, zira bunun benim işimle bir ilgisi bulunmuyor” dedi.Kremlin Sözcüsü’nün oğlu Nikolay Peskov daha önce Rus Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği röportajda savaşmak için Ukrayna’ya gittiğini ve tanınmamak için burada bir kod adı kullandığını söylemişti.Bunun yanında Peskov, Sovyet güçlerinin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı elde ettiği zaferin kutlanacağı geleneksel 9 Mayıs geçidinin, medyada yer alan aksi yöndeki haberlere karşın gerçekleşeceğini söyledi.Rusya’da bu sene, vatandaşların İkinci Dünya Savaşı’nda kaybettikleri aile üyelerinin fotoğrafları ile gerçekleştirdikleri Ölümsüz Alay yürüyüşü gerçekleşmeyecek. Ancak bu yürüyüşün gerçekleşmeyecek olması, bazı medya kuruluşları tarafından 9 Mayıs askeri geçidinin gerçekleşmeyeceği biçiminde yorumlanmıştı.Kremlin Sözcüsü, sorulması üstüne ayrıca, Rusya’da 2024’te gerçekleşmesi planlanan devlet başkanlığı seçimlerinin düzenleneceğini, bu konuda bir ertelemenin söz konusu olmayacağını da kaydetti.
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kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, operasyon, oğul
kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, operasyon, oğul
Peskov, oğlunun Ukrayna’daki operasyonlarda yer aldığını doğruladı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, oğlunun Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyonda yer aldığını doğruladı. Peskov’un açıklaması, oğlunun, Komsomolskaya Pravda gazetesine röportajında, savaşmak için Ukrayna’ya gittiğini söylemesini izledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, oğlu Nikolay’ın operasyonlarda yer almak için Ukrayna’ya gittiği yönündeki demecinin sorulması üstüne, “Nikolay, yasal görevini yerine getirmek için daha önce orduda görev almıştı. Şimdi de böyle bir karar aldı, nitekim o bir yetişkin. Özel askeri operasyona katıldığı gerçekten doğru. Daha fazlasını söylemek istemiyorum, zira bunun benim işimle bir ilgisi bulunmuyor” dedi.
Kremlin Sözcüsü’nün oğlu Nikolay Peskov daha önce Rus Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği röportajda savaşmak için Ukrayna’ya gittiğini ve tanınmamak için burada bir kod adı kullandığını söylemişti.
Bunun yanında Peskov, Sovyet güçlerinin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı elde ettiği zaferin kutlanacağı geleneksel 9 Mayıs geçidinin, medyada yer alan aksi yöndeki haberlere karşın gerçekleşeceğini söyledi.
Rusya’da bu sene, vatandaşların İkinci Dünya Savaşı’nda kaybettikleri aile üyelerinin fotoğrafları ile gerçekleştirdikleri Ölümsüz Alay yürüyüşü gerçekleşmeyecek. Ancak bu yürüyüşün gerçekleşmeyecek olması, bazı medya kuruluşları tarafından 9 Mayıs askeri geçidinin gerçekleşmeyeceği biçiminde yorumlanmıştı.
Kremlin Sözcüsü, sorulması üstüne ayrıca, Rusya’da 2024’te gerçekleşmesi planlanan devlet başkanlığı seçimlerinin düzenleneceğini, bu konuda bir ertelemenin söz konusu olmayacağını da kaydetti.