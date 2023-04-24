Peskov, oğlunun Ukrayna’daki operasyonlarda yer aldığını doğruladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEÇİM ÖZEL
ABD seçimini etkileyen şarkılar
10:00
23 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçisi’nden itiraf: Rusya önemli başarılar elde etti
10:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
ÖZEL HABER
Yandex açıkladı: ChatGPT’ye rakip geliyor
14:05
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Wormuth: Tahminimiz doğru çıkmadı
14:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rus bilim insanları geliştirdi: Uyku tulumuna dönüşüp hipotermiden koruyan mont
18:30
2 dk
ÖZEL HABER
Gazprom açıkladı: Avrupa’nın depolarına gaz pompalama hızı yavaşladı
18:46
3 dk
SEÇİM ÖZEL
ABD seçimini etkileyen şarkılar
19:01
23 dk
ÖZEL HABER
Rus askeri uzman Korotçenko: Türkiye hava sahasına mutlak egemen olabilir
19:31
3 dk
ÖZEL HABER
Tahıl koridorunda Ukrayna’dan ‘rüşvet’ krizi
20:31
4 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
22:00
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye TOGG mu soğan mı tartışmasına yanıt arıyor.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sessiz evlilikler toplumsal soruna mı evriliyor?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Deprem bölgesinde yaklaşan seçimlere bakış nasıl? Depremzedeler ne bekliyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230424/peskov-oglunun-ukraynadaki-operasyonlarda-yer-aldigini-dogruladi-1070112414.html
Peskov, oğlunun Ukrayna’daki operasyonlarda yer aldığını doğruladı
Peskov, oğlunun Ukrayna’daki operasyonlarda yer aldığını doğruladı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, oğlunun Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyonda yer aldığını doğruladı. Peskov’un açıklaması, oğlunun, Komsomolskaya... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T14:26+0300
2023-04-24T14:26+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
operasyon
oğul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068574575_0:167:3073:1895_1920x0_80_0_0_c85e42aa9982f53c81a40995d311b540.jpg
Kremlin Sözcüsü Peskov, oğlu Nikolay’ın operasyonlarda yer almak için Ukrayna’ya gittiği yönündeki demecinin sorulması üstüne, “Nikolay, yasal görevini yerine getirmek için daha önce orduda görev almıştı. Şimdi de böyle bir karar aldı, nitekim o bir yetişkin. Özel askeri operasyona katıldığı gerçekten doğru. Daha fazlasını söylemek istemiyorum, zira bunun benim işimle bir ilgisi bulunmuyor” dedi.Kremlin Sözcüsü’nün oğlu Nikolay Peskov daha önce Rus Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği röportajda savaşmak için Ukrayna’ya gittiğini ve tanınmamak için burada bir kod adı kullandığını söylemişti.Bunun yanında Peskov, Sovyet güçlerinin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı elde ettiği zaferin kutlanacağı geleneksel 9 Mayıs geçidinin, medyada yer alan aksi yöndeki haberlere karşın gerçekleşeceğini söyledi.Rusya’da bu sene, vatandaşların İkinci Dünya Savaşı’nda kaybettikleri aile üyelerinin fotoğrafları ile gerçekleştirdikleri Ölümsüz Alay yürüyüşü gerçekleşmeyecek. Ancak bu yürüyüşün gerçekleşmeyecek olması, bazı medya kuruluşları tarafından 9 Mayıs askeri geçidinin gerçekleşmeyeceği biçiminde yorumlanmıştı.Kremlin Sözcüsü, sorulması üstüne ayrıca, Rusya’da 2024’te gerçekleşmesi planlanan devlet başkanlığı seçimlerinin düzenleneceğini, bu konuda bir ertelemenin söz konusu olmayacağını da kaydetti.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068574575_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_646eff63009f5f94cdfb3bdc53750b8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, operasyon, oğul
kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, operasyon, oğul

Peskov, oğlunun Ukrayna’daki operasyonlarda yer aldığını doğruladı

14:26 24.04.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, oğlunun Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyonda yer aldığını doğruladı. Peskov’un açıklaması, oğlunun, Komsomolskaya Pravda gazetesine röportajında, savaşmak için Ukrayna’ya gittiğini söylemesini izledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, oğlu Nikolay’ın operasyonlarda yer almak için Ukrayna’ya gittiği yönündeki demecinin sorulması üstüne, “Nikolay, yasal görevini yerine getirmek için daha önce orduda görev almıştı. Şimdi de böyle bir karar aldı, nitekim o bir yetişkin. Özel askeri operasyona katıldığı gerçekten doğru. Daha fazlasını söylemek istemiyorum, zira bunun benim işimle bir ilgisi bulunmuyor” dedi.
Kremlin Sözcüsü’nün oğlu Nikolay Peskov daha önce Rus Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği röportajda savaşmak için Ukrayna’ya gittiğini ve tanınmamak için burada bir kod adı kullandığını söylemişti.
Bunun yanında Peskov, Sovyet güçlerinin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı elde ettiği zaferin kutlanacağı geleneksel 9 Mayıs geçidinin, medyada yer alan aksi yöndeki haberlere karşın gerçekleşeceğini söyledi.
Rusya’da bu sene, vatandaşların İkinci Dünya Savaşı’nda kaybettikleri aile üyelerinin fotoğrafları ile gerçekleştirdikleri Ölümsüz Alay yürüyüşü gerçekleşmeyecek. Ancak bu yürüyüşün gerçekleşmeyecek olması, bazı medya kuruluşları tarafından 9 Mayıs askeri geçidinin gerçekleşmeyeceği biçiminde yorumlanmıştı.
Kremlin Sözcüsü, sorulması üstüne ayrıca, Rusya’da 2024’te gerçekleşmesi planlanan devlet başkanlığı seçimlerinin düzenleneceğini, bu konuda bir ertelemenin söz konusu olmayacağını da kaydetti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала