https://sputniknews.com.tr/20230424/muharrem-ince-trollerinizi-susturun-sonra-muhalefete-neden-muhalefet-ediyorsun-diye-aglamak-yok--1070133780.html

Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na: 'Sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok'

Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na: 'Sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok'

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Millet İttifakı'nın bileşenlerine sesleniyorum. Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

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muharrem ince

millet ittifakı

2023 türkiye seçimleri

muhalefet

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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bu iki turlu bir seçimdir. İkinci tura kim kalırsa birbirimizin seçmenlerinin oyuna talip olacağız. Bizi kırmayın, biz de sizi kırmayalım dedim. Trollerinizi susturun, iftiralarınıza cevap vermekten yorulduk dedim. Sesimizi duyan yok. Her gün yeni bir iftira, yeni bir troll saldırısı ile karşılaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.İnce paylaşımının devamında şunları ifade etti:

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2023

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muharrem ince, millet ittifakı, muhalefet