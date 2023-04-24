https://sputniknews.com.tr/20230424/msb-78-donem-kimyasal-biyolojik-radyolojik-ve-nukleer-savunma-subay-kursu-tamamlandi-1070132469.html

MSB: 78. Dönem Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma Subay Kursu tamamlandı

MSB: 78. Dönem Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma Subay Kursu tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "78. Dönem Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma Subay Kursu"nun tamamlandığını bildirdi. 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T22:56+0300

2023-04-24T22:56+0300

2023-04-24T22:56+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanlığı tarafından 78'inci Dönem KBRN Savunma Subay Kursu başarıyla tamamlandı." ifadesine yer verildi.

türkiye

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2023

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)