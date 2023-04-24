https://sputniknews.com.tr/20230424/msb-78-donem-kimyasal-biyolojik-radyolojik-ve-nukleer-savunma-subay-kursu-tamamlandi-1070132469.html
MSB: 78. Dönem Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma Subay Kursu tamamlandı
MSB: 78. Dönem Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma Subay Kursu tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "78. Dönem Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma Subay Kursu"nun tamamlandığını bildirdi. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T22:56+0300
2023-04-24T22:56+0300
2023-04-24T22:56+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanlığı tarafından 78'inci Dönem KBRN Savunma Subay Kursu başarıyla tamamlandı." ifadesine yer verildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı (msb)
MSB: 78. Dönem Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma Subay Kursu tamamlandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "78. Dönem Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma Subay Kursu"nun tamamlandığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanlığı tarafından 78'inci Dönem KBRN Savunma Subay Kursu başarıyla tamamlandı." ifadesine yer verildi.