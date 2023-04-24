https://sputniknews.com.tr/20230424/motorinde-indirim-bekleniyor-1070096641.html
Motorinde indirim bekleniyor
Motorinde indirim bekleniyor
Yarından geçerli olmak üzere motorinde 47 kuruş indirim yapılması öngörülüyor. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T09:26+0300
2023-04-24T09:26+0300
2023-04-24T09:26+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
indirim
ekonomi
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte, benzin ve motorin fiyatları da güncelleniyor.25 Nisan Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 47 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.Motorin şu sıralarda 20,15 lira, benzinin ise litre fiyatı 21,21.
https://sputniknews.com.tr/20230405/benzin-fiyatlarinda-112-liralik-zam-1069191185.html
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benzin, benzin fiyatları, motorin, indirim, ekonomi
benzin, benzin fiyatları, motorin, indirim, ekonomi
Motorinde indirim bekleniyor
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Yarından geçerli olmak üzere motorinde 47 kuruş indirim yapılması öngörülüyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte, benzin ve motorin fiyatları da güncelleniyor.
25 Nisan Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 47 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
Motorin şu sıralarda 20,15 lira, benzinin ise litre fiyatı 21,21.