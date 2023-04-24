https://sputniknews.com.tr/20230424/motorinde-indirim-bekleniyor-1070096641.html

Motorinde indirim bekleniyor

Motorinde indirim bekleniyor

Yarından geçerli olmak üzere motorinde 47 kuruş indirim yapılması öngörülüyor. 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T09:26+0300

2023-04-24T09:26+0300

2023-04-24T09:26+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

motorin

indirim

ekonomi

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte, benzin ve motorin fiyatları da güncelleniyor.25 Nisan Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 47 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.Motorin şu sıralarda 20,15 lira, benzinin ise litre fiyatı 21,21.

https://sputniknews.com.tr/20230405/benzin-fiyatlarinda-112-liralik-zam-1069191185.html

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benzin, benzin fiyatları, motorin, indirim, ekonomi