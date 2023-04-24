https://sputniknews.com.tr/20230424/milli-egitim-bakani-ozer-deprem-bolgesindeki-ogrenciler-icin-telafi-programi-tarihini-acikladi-1070099437.html
Milli Eğitim Bakanı Özer, deprem bölgesindeki öğrenciler için telafi programı tarihini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Özer, deprem bölgesindeki öğrenciler için telafi programı tarihini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Özer "Deprem bölgesinde 10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T10:35+0300
2023-04-24T10:35+0300
2023-04-24T10:49+0300
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milli eğitim bakanlığı
tatil
öğrenci
okul
deprem
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Deprem bölgesindeki öğrenciler için telafi programı uygulanacak.Milli Eğitim Bakanı Özer "Deprem bölgesinde 10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapacağız." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230414/okullarda-ikinci-ara-tatil-oncesi-son-ders-zili-bugun-calacak-1069660051.html
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milli eğitim bakanlığı, tatil, öğrenci, okul, deprem
milli eğitim bakanlığı, tatil, öğrenci, okul, deprem
Milli Eğitim Bakanı Özer, deprem bölgesindeki öğrenciler için telafi programı tarihini açıkladı
10:35 24.04.2023 (güncellendi: 10:49 24.04.2023) Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Özer "Deprem bölgesinde 10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapacağız." dedi.
Deprem bölgesindeki öğrenciler için telafi programı uygulanacak.
Milli Eğitim Bakanı Özer "Deprem bölgesinde 10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapacağız." dedi.