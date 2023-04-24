https://sputniknews.com.tr/20230424/medvedev-polonya-ukraynadan-kalani-yutarak-polonya-litvanya-birligini-canlandirmak-istiyor-1070128141.html
Medvedev: Polonya, Ukrayna’dan kalanı yutarak Polonya-Litvanya Birliği’ni canlandırmak istiyor
Medvedev: Polonya, Ukrayna’dan kalanı yutarak Polonya-Litvanya Birliği’ni canlandırmak istiyor
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Polonya’nın Ukrayna’yla devletlerarası birliği canlandırma fikrini hayal ettiğini belirtti. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T20:17+0300
2023-04-24T20:17+0300
2023-04-24T20:18+0300
ukrayna krizi
dmitriy medvedev
polonya
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litvanya
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Medvedev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya’nın, kendisi için yaşanabilir bir gelecek yaratmak için gerekli olan entelektüel güce sahip olmadığından, “şimdiki Ukrayna’nın bazı parçalarının kendisine ait olduğu 400 yıl öncesinin haritalarından ilham aldığını” yazdı.Polonyalı seçkinlerin, Pereyaslav Antlaşması’nın sonuçlarını da gözden geçirme dahil Rusya’dan jeopolitik intikam almanın peşinde olduğunu belirten Medvedev, “Kuduran Polonya, mevcut koşullarda, Ukrayna’dan geriye kalanı yutma fırsatının ya şimdi hayata geçirileceğine ya da hiçbir zaman hayata geçirilemeyeceğine karar verdi. Elbette halüsinasyon gören Polonyalı manyakların hiçbiri bunun sonuçlarını düşünmüyor” ifadesini kullandı.
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dmitriy medvedev, polonya, ukrayna, litvanya
dmitriy medvedev, polonya, ukrayna, litvanya
Medvedev: Polonya, Ukrayna’dan kalanı yutarak Polonya-Litvanya Birliği’ni canlandırmak istiyor
20:17 24.04.2023 (güncellendi: 20:18 24.04.2023) Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Polonya’nın Ukrayna’yla devletlerarası birliği canlandırma fikrini hayal ettiğini belirtti.
Medvedev, Telegram
hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya’nın, kendisi için yaşanabilir bir gelecek yaratmak için gerekli olan entelektüel güce sahip olmadığından, “şimdiki Ukrayna’nın bazı parçalarının kendisine ait olduğu 400 yıl öncesinin haritalarından ilham aldığını
” yazdı.
Polonyalı seçkinlerin, Pereyaslav Antlaşması’nın sonuçlarını da gözden geçirme dahil Rusya’dan jeopolitik intikam almanın peşinde olduğunu belirten Medvedev, “Kuduran Polonya, mevcut koşullarda, Ukrayna’dan geriye kalanı yutma fırsatının ya şimdi hayata geçirileceğine ya da hiçbir zaman hayata geçirilemeyeceğine karar verdi. Elbette halüsinasyon gören Polonyalı manyakların hiçbiri bunun sonuçlarını düşünmüyor” ifadesini kullandı.