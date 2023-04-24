https://sputniknews.com.tr/20230424/medvedev-polonya-ukraynadan-kalani-yutarak-polonya-litvanya-birligini-canlandirmak-istiyor-1070128141.html

Medvedev: Polonya, Ukrayna’dan kalanı yutarak Polonya-Litvanya Birliği’ni canlandırmak istiyor

Medvedev: Polonya, Ukrayna’dan kalanı yutarak Polonya-Litvanya Birliği’ni canlandırmak istiyor

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Polonya’nın Ukrayna’yla devletlerarası birliği canlandırma fikrini hayal ettiğini belirtti. 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T20:17+0300

2023-04-24T20:17+0300

2023-04-24T20:18+0300

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

polonya

ukrayna

litvanya

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Medvedev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya’nın, kendisi için yaşanabilir bir gelecek yaratmak için gerekli olan entelektüel güce sahip olmadığından, “şimdiki Ukrayna’nın bazı parçalarının kendisine ait olduğu 400 yıl öncesinin haritalarından ilham aldığını” yazdı.Polonyalı seçkinlerin, Pereyaslav Antlaşması’nın sonuçlarını da gözden geçirme dahil Rusya’dan jeopolitik intikam almanın peşinde olduğunu belirten Medvedev, “Kuduran Polonya, mevcut koşullarda, Ukrayna’dan geriye kalanı yutma fırsatının ya şimdi hayata geçirileceğine ya da hiçbir zaman hayata geçirilemeyeceğine karar verdi. Elbette halüsinasyon gören Polonyalı manyakların hiçbiri bunun sonuçlarını düşünmüyor” ifadesini kullandı.

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dmitriy medvedev, polonya, ukrayna, litvanya