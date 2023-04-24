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AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230424/mak-arastirmadan-kulat-secimin-3-belirleyicisi-var-kadinlar-kurtler-ve-gencler-1070131975.html
MAK Araştırma’dan Kulat: Seçimin üç belirleyicisi var; kadınlar, Kürtler ve gençler
MAK Araştırma’dan Kulat: Seçimin üç belirleyicisi var; kadınlar, Kürtler ve gençler
MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, “Yüzde 90’lık kesim oyunu belirledi. Sonucun belirleyicisi gençler, kadınlar ve Kürtler olacak. Gençler mezhep... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
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kemal kılıçdaroğlu
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MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na son anket sonuçlarını değerlendirdi.Kulat, "Kılıçdaroğlu’nun, Alevi üzerine yaptığı açıklama özgüvenin işareti. Vatandaşın yıllardır özgüvensizlikten duyduğu rahatsızlığı ortaya koymuş oldu. Vatandaş siyasetin açık yapılmasını, insanların birinin diğerini suçlaması üzerine değil de Türkiye’de farklı siyasi tercihlere sahip ya da farklı İslami tercihleri olan insanlara saygı duyulması gerektiğini göstermesi bakımından vatandaş takdir etti. İnsanlar artık kompleksi siyasetçi istemiyor. İnsanlar artık çekingenlik duyan, kendisini gizlemeye çalışan ve takiye yapan siyasetçi istemiyorlar. Düşüncesi ne ise onu söylesin. Asıl olan insanların nasıl inandıkları değil insanların ahlaklı olup olmaması, insanların birbirlerine saygılı olup olmaması, insanların düşünce dünyasında ve fiiliyatlarında ortaya koydukları çizgiye bakıyorlar" dedi.'Gençler mezheple ilgilenmiyor'Özellikle gençlerin farklı mezheplerle ilgilenmediğine dikkat çeken Kulat, "Vatandaş daha ziyade siyaset kurumunun kucaklayıcı şekilde değerlendirmek istiyor. Genç seçmen bu seçimin kader seçmeni diyebiliriz. Seçimin en belirleyici gruplarından birisinin gençler olduğuna inanıyorum. İlave bir yapı olarak kadınların bu seçimde çok belirleyici olacağını düşünüyorum çünkü mutfaktan en çok onlar şikayet ediyorlar. Ekonomik zorluğu en çok onlar yaşıyorlar. Anneler bu anlamda seçimin kaderinde çok etkili olacaklar. Türkiye, kadınların, gençlerin ve Kürt seçmenin belirleyici olduğu bir seçime doğru gidiyor" ifadelerini kullandı.
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mak danışmanlık, seçim, kemal kılıçdaroğlu, alevi, radyo
mak danışmanlık, seçim, kemal kılıçdaroğlu, alevi, radyo

MAK Araştırma’dan Kulat: Seçimin üç belirleyicisi var; kadınlar, Kürtler ve gençler

22:25 24.04.2023 (güncellendi: 22:26 24.04.2023)
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Akşam Postası- ses kapağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, “Yüzde 90’lık kesim oyunu belirledi. Sonucun belirleyicisi gençler, kadınlar ve Kürtler olacak. Gençler mezhep tartışmalarıyla ilgilenmiyor” değerlendirmesinde bulundu.
MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na son anket sonuçlarını değerlendirdi.
Kulat, "Kılıçdaroğlu’nun, Alevi üzerine yaptığı açıklama özgüvenin işareti. Vatandaşın yıllardır özgüvensizlikten duyduğu rahatsızlığı ortaya koymuş oldu. Vatandaş siyasetin açık yapılmasını, insanların birinin diğerini suçlaması üzerine değil de Türkiye’de farklı siyasi tercihlere sahip ya da farklı İslami tercihleri olan insanlara saygı duyulması gerektiğini göstermesi bakımından vatandaş takdir etti. İnsanlar artık kompleksi siyasetçi istemiyor. İnsanlar artık çekingenlik duyan, kendisini gizlemeye çalışan ve takiye yapan siyasetçi istemiyorlar. Düşüncesi ne ise onu söylesin. Asıl olan insanların nasıl inandıkları değil insanların ahlaklı olup olmaması, insanların birbirlerine saygılı olup olmaması, insanların düşünce dünyasında ve fiiliyatlarında ortaya koydukları çizgiye bakıyorlar" dedi.

'Gençler mezheple ilgilenmiyor'

Özellikle gençlerin farklı mezheplerle ilgilenmediğine dikkat çeken Kulat, "Vatandaş daha ziyade siyaset kurumunun kucaklayıcı şekilde değerlendirmek istiyor. Genç seçmen bu seçimin kader seçmeni diyebiliriz. Seçimin en belirleyici gruplarından birisinin gençler olduğuna inanıyorum. İlave bir yapı olarak kadınların bu seçimde çok belirleyici olacağını düşünüyorum çünkü mutfaktan en çok onlar şikayet ediyorlar. Ekonomik zorluğu en çok onlar yaşıyorlar. Anneler bu anlamda seçimin kaderinde çok etkili olacaklar. Türkiye, kadınların, gençlerin ve Kürt seçmenin belirleyici olduğu bir seçime doğru gidiyor" ifadelerini kullandı.
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