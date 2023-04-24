https://sputniknews.com.tr/20230424/lavrovun-moskova-new-york-seferi-dunyanin-en-cok-takip-edilen-ucusu-oldu-1070118551.html
Lavrov'un Moskova-New York seferi dünyanın en çok takip edilen uçuşu oldu
Lavrov'un Moskova-New York seferi dünyanın en çok takip edilen uçuşu oldu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Bakan Lavrov’un Moskova-New York yolculuğu yaptığı uçak seferinin, dünyanın en çok takip edilen uçuşu olduğunu... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T15:58+0300
2023-04-24T15:58+0300
2023-04-24T15:58+0300
dünya
rusya
mariya zaharova
sergey lavrov
moskova
new york
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Moskova-New York yolculuğunu gerçekleştirdiği seferin dünyanın en çok takip edilen uçuşu olduğunu ifade etti.Uçakların bulunduğu konumun gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlayan Flightradar uygulamasına göre Rus bakanın uçağını ‘eş zamanlı olarak’ 700 binden fazla kişinin, toplamda ise yaklaşık 3 milyon kişinin izlediğine dikkat çeken Zaharova, “Bu bir rekordur” ifadesini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un dün New York’a ulaştığı bildirilmişti. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin bugünkü oturumu, Rus bakanın başkanlığında yapılacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, mariya zaharova, sergey lavrov, moskova, new york
rusya, mariya zaharova, sergey lavrov, moskova, new york
Lavrov'un Moskova-New York seferi dünyanın en çok takip edilen uçuşu oldu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Bakan Lavrov’un Moskova-New York yolculuğu yaptığı uçak seferinin, dünyanın en çok takip edilen uçuşu olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Moskova-New York yolculuğunu gerçekleştirdiği seferin dünyanın en çok takip edilen uçuşu olduğunu ifade etti.
Uçakların bulunduğu konumun gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlayan Flightradar uygulamasına göre Rus bakanın uçağını ‘eş zamanlı olarak’ 700 binden fazla kişinin, toplamda ise yaklaşık 3 milyon kişinin izlediğine dikkat çeken Zaharova, “Bu bir rekordur” ifadesini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un dün New York’a ulaştığı bildirilmişti. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin bugünkü oturumu, Rus bakanın başkanlığında yapılacak.