https://sputniknews.com.tr/20230424/lavrovun-moskova-new-york-seferi-dunyanin-en-cok-takip-edilen-ucusu-oldu-1070118551.html

Lavrov'un Moskova-New York seferi dünyanın en çok takip edilen uçuşu oldu

Lavrov'un Moskova-New York seferi dünyanın en çok takip edilen uçuşu oldu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Bakan Lavrov’un Moskova-New York yolculuğu yaptığı uçak seferinin, dünyanın en çok takip edilen uçuşu olduğunu... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T15:58+0300

2023-04-24T15:58+0300

2023-04-24T15:58+0300

dünya

rusya

mariya zaharova

sergey lavrov

moskova

new york

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Moskova-New York yolculuğunu gerçekleştirdiği seferin dünyanın en çok takip edilen uçuşu olduğunu ifade etti.Uçakların bulunduğu konumun gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlayan Flightradar uygulamasına göre Rus bakanın uçağını ‘eş zamanlı olarak’ 700 binden fazla kişinin, toplamda ise yaklaşık 3 milyon kişinin izlediğine dikkat çeken Zaharova, “Bu bir rekordur” ifadesini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un dün New York’a ulaştığı bildirilmişti. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin bugünkü oturumu, Rus bakanın başkanlığında yapılacak.

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