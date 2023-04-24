https://sputniknews.com.tr/20230424/lavrov-kievdeki-nazi-rejimi-donbass-sakinlerini-temsil-etmiyor-1070124239.html

Lavrov: Kiev'deki Nazi rejimi, Donbass sakinlerini temsil etmiyor

Lavrov: Kiev'deki Nazi rejimi, Donbass sakinlerini temsil etmiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki Nazi rejiminin 2014'te Kiev'de gerçekleştirilen devlet darbesinin sonuçlarını reddeden bölgelerin... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T17:49+0300

2023-04-24T17:49+0300

2023-04-24T18:39+0300

sergey lavrov

ukrayna krizi

nazi

ukrayna krizi

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Kiev'deki Nazi rejimi, Donbass sakinlerini temsil etmiyor" dedi.Rusya'nın dönem başkanlığında düzenlenen BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Lavrov, "Kiev'deki Nazi rejiminin, Şubat 2014'teki kanlı darbenin sonuçlarını kabul etmeyi reddeden ve darbecilerin savaş açtığı topraklarda yaşayanları hiçbir şekilde temsil etmediği tarafsız bir gözlemci için aşikârdır. Tıpkı Berlin ve Paris'in Donbass'a özel statü vaat etmesi gibi, Avrupa Birliği'nin özerklik vaat ettiği Kosovalı Sırpların çıkarlarını temsil etmek için Priştine'nin hak iddiasında bulunamayacağı gibi" ifadelerini kullandı.Ukrayna sorununun jeopolitik bağlamdan ayrı olarak ele alınamayacağının altını çizen Lavrov, "Bugün yüksek sesle dile getirilmese de, meselenin Ukrayna değil, uluslararası ilişkilerin denge ve çıkarlara dayalı istikrarlı bir konsensüs oluşturularak mı yoksa saldırgan ve patlayıcı hegemonyanın teşviki yoluyla mı inşa edileceği olduğu herkes için aşikar. Bu nedenle Ukrayna sorunu jeopolitik bağlamın dışında değerlendirilemez" dedi.Dünyanın Soğuk Savaş döneminden daha tehlikeli bir noktaya geldiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanı, durumun çok taraflılığa olan inancın yitirilmesiyle daha da kötüye gittiğini, Batı'nın finansal ve ekonomik saldırganlığının küreselleşmenin olumlu yanlarını ortadan kaldırdığını, ABD ve müttefiklerinin diplomasiye sırtını dönerek ilişkilerin muharebe sahasında açığa kavuşmasını talep ettiğini kaydetti.'IMF, ABD'nin hedeflerine ulaşması için kullanılan bir araca dönüştü'Lavrov, bu bağlamda Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) askeri alandakiler de dahil ABD'nin hedeflerine ulaşması için kullanılan bir araca dönüştüğünü vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:ABD'nin kendine itaat etmeyenleri cezalandırarak tahakküm sağlamak adına umutsuz bir girişimde bulunduğunu kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı, böylece Washington'un uzun yıllardır tüm insanlık için en büyük iyilik olarak övülen ve dünya ekonomisindeki çok taraflı sisteme hizmet ettiği belirtilen küreselleşmeyi yok etme yolunu seçtiğinin altını çizdi. Şu anda BM merkezli sistemin en derin krizini yaşadığını vurguladı.'BM ve BM Şartı, ABD'nin emelleri için tehdit oluşturuyor'Dönemin ABD Dışişleri Bakanı James Baker'ın Başkan George W. Bush'a NATO'ya yönelik ana tehdidin AGİT olduğunu rapor ettiğini anımsatan Lavrov, "Bugün hem BM'nin hem de BM Şartı hükümlerinin Washington'un küresel emelleri için bir tehdit oluşturduğunu eklemek isterim" dedi.Konuşmasında Rus gazetecilerin bugünkü toplantıya katılamadığına ve ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin vizeli pasaportların hazır olduğunu alay edercesine son anda bildirdiğine de dikkat çeken Lavrov, BMGK toplantısına katılan medya mensuplarından Rus gazetecilerin yokluğunu telafi etmelerini ve haberlerini küresel topluma gerçekten çok taraflı değerlendirmelerle aktarmalarını talep etti.

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sergey lavrov, ukrayna krizi, nazi