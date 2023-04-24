https://sputniknews.com.tr/20230424/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatardan-bm-abye-sozlerinizi-tutun-cagrisi-1070128278.html
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'dan BM, AB'ye 'sözlerinizi tutun' çağrısı
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'dan BM, AB'ye 'sözlerinizi tutun' çağrısı
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta 2 toplumlu federal devlet yapısını ön gören Annan Planı referandumunun 19. yıl dönümünde, Birleşmiş Milletler... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T20:10+0300
2023-04-24T20:10+0300
2023-04-24T20:30+0300
türkiye
ersin tatar
kuzey kıbrıs
annan planı
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Gazetecilere açıklamalarda bulunan Tatar, Annan Planı'nın referanduma götürülmesinin üzerinden 19 yıl geçtiğini hatırlatarak, BM'nin hazırladığı plana "evet" diyen tarafın ödüllendirilerek, "hayır" diyen tarafın cezalandırılacağı yönünde o dönem BM, AB ve ABD tarafından açıklamalar yapıldığını aktardı.Kıbrıs Türk tarafının referanduma çoğunlukla "evet" demesine rağmen Kuzey Kıbrıs'a uygulanan ambargo ve izolasyonların kalkmadığına işaret eden Tatar, "Aradan geçen 19 yıla rağmen verilen bu sözler yerine getirilmezken, referandumun her yıl dönümünde verdikleri sözleri hatırlatarak gerçekleri yüzlerine vurmaya devam edeceğiz. Gerçek yüzlerini göstereceğiz. BM, AB ve ABD'ye çağrım: Bütün müzakere ve barış süreçlerini dinamitleyen Rum yönetimi-Yunanistan ikilisini desteklemeyi bırakın. KKTC'ye verdiğiniz sözleri tutun." diye konuştu.Tatar, Annan Planı referandumu ve 2017 yılında Crans-Montana görüşmelerinde yaşananların, federal temele dayalı bir çözümün mümkün olmadığını bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.
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ersin tatar, kuzey kıbrıs, annan planı
ersin tatar, kuzey kıbrıs, annan planı
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'dan BM, AB'ye 'sözlerinizi tutun' çağrısı
20:10 24.04.2023 (güncellendi: 20:30 24.04.2023) Abone ol
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta 2 toplumlu federal devlet yapısını ön gören Annan Planı referandumunun 19. yıl dönümünde, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve ABD'ye çağrıda bulunarak, Kıbrıs Türklerine ambargo ve izolasyonların kaldırılacağı yönünde verilen sözlerin tutulmasını istedi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Tatar, Annan Planı'nın referanduma götürülmesinin üzerinden 19 yıl geçtiğini hatırlatarak, BM'nin hazırladığı plana "evet" diyen tarafın ödüllendirilerek, "hayır" diyen tarafın cezalandırılacağı yönünde o dönem BM, AB ve ABD tarafından açıklamalar yapıldığını aktardı.
Kıbrıs Türk tarafının referanduma çoğunlukla "evet" demesine rağmen Kuzey Kıbrıs'a uygulanan ambargo ve izolasyonların kalkmadığına işaret eden Tatar, "Aradan geçen 19 yıla rağmen verilen bu sözler yerine getirilmezken, referandumun her yıl dönümünde verdikleri sözleri hatırlatarak gerçekleri yüzlerine vurmaya devam edeceğiz. Gerçek yüzlerini göstereceğiz. BM, AB ve ABD'ye çağrım: Bütün müzakere ve barış süreçlerini dinamitleyen Rum yönetimi-Yunanistan ikilisini desteklemeyi bırakın. KKTC'ye verdiğiniz sözleri tutun." diye konuştu.
Tatar, Annan Planı referandumu ve 2017 yılında Crans-Montana görüşmelerinde yaşananların, federal temele dayalı bir çözümün mümkün olmadığını bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.