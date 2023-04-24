https://sputniknews.com.tr/20230424/kuduste-bir-kisi-aracini-yayalarin-uzerine-surdu-3-israil-vatandasi-yaralandi-1070125554.html
Kudüs'te bir kişi aracını yayaların üzerine sürdü, 3 İsrail vatandaşı yaralandı
Kudüs'te bir kişi aracını yayaların üzerine sürdü, 3 İsrail vatandaşı yaralandı
Kudüs'te bir kişinin aracını yayaların üzerine sürdüğü, olayda biri ağır 3 İsraillinin yaralandığı bildirildi. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T18:30+0300
2023-04-24T18:30+0300
2023-04-24T18:30+0300
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İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kudüs'ün en işlek noktalarından Mahane Yahuda Çarşısı yakınında bir araç yayalara çarptı, sürücü ise etkisiz hale getirildi.Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin, aralarında 50 yaşlarında durumu ağır bir adamın da bulunduğu 3 yaralıya müdahale ettiği aktarıldı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hava yastıkları patlamış bir aracın kaputunda hareketsiz yatan ve "aracın sürücüsü" olduğu belirtilen bir kişiye, sivil giyimli silahlı kişilerin birden fazla el ateş açtığı görüldü.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirirken polis ise "olayın araştırıldığını" belirtti
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israil, filistin, israil-filistin sorunu
israil, filistin, israil-filistin sorunu
Kudüs'te bir kişi aracını yayaların üzerine sürdü, 3 İsrail vatandaşı yaralandı
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Kudüs'te bir kişinin aracını yayaların üzerine sürdüğü, olayda biri ağır 3 İsraillinin yaralandığı bildirildi.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kudüs'ün en işlek noktalarından Mahane Yahuda Çarşısı yakınında bir araç yayalara çarptı, sürücü ise etkisiz hale getirildi.
Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin, aralarında 50 yaşlarında durumu ağır bir adamın da bulunduğu 3 yaralıya müdahale ettiği aktarıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hava yastıkları patlamış bir aracın kaputunda hareketsiz yatan ve "aracın sürücüsü" olduğu belirtilen bir kişiye, sivil giyimli silahlı kişilerin birden fazla el ateş açtığı görüldü.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirirken polis ise "olayın araştırıldığını" belirtti