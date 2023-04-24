https://sputniknews.com.tr/20230424/kredi-kartlari-icin-emsal-karar-muzakere-edilmeden-aidat-alinamaz-1070096057.html

Kredi kartları için emsal karar: Müzakere edilmeden aidat alınamaz

Kredi kartları için emsal karar: Müzakere edilmeden aidat alınamaz

Bir kredi kartı sahibinin yıllık kart aidatının iadesi için başlattığı hukuk mücadelesine ilişkin hakem heyeti, kart kullanıcısını haklı bularak, bankanın... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T09:10+0300

2023-04-24T09:10+0300

2023-04-24T09:11+0300

türkiye

kredi kartı

emsal karar

aidat

iade

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Kredi kartı aidatlarıyla ilgili dikkat çeken karar açıklandı. Milliyet'te yer alan habere göre; Feyyaz Bulut Gürbüzer, kredi kartından tahsil edilen 189 TL’lik yıllık kart aidat bedelinin iadesi için Yenimahalle Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Hakem heyeti, kart kullanıcısını haklı bularak, bankanın tahsil ettiği 189 TL’yi geri ödemesine karar verdi. Ancak banka, Ankara 2. Tüketici Mahkemesi’nde kararın iptali istemiyle dava açtı.Bankanın dava dilekçesinde, kart kullanıcısının Bankacılık Hizmet Sözleşmesi’nde kart aidatı ödemeyi kabul ettiği, müşteriye gönderilen hesap özetlerinde kart aidatının önceden bildirildiği, Bankanın ücretsiz kredi kart seçeneği olmasına karşın müşterinin böyle bir talepte bulunmadığı, müşterinin ayrıca yıllardır kredi kartı aidatı ödediği, aidat nedeniyle kredi kartının kapatılmasını istemediği, müşterinin kartla nakit ödemesiz harcama yapabilme, taksitlendirme, bonus ve mil kazanma gibi birçok hizmetten yararlandığı belirtildi.Dilekçede tüm bu kart avantajları nedeniyle aidat bedelinin hakkaniyet gereği olduğu da savunuldu.İspat edilemediMahkeme ise bu tür sözleşmelerin tarafların karşılıklı müzakereleri sonucu imzalanmadığına dikkat çekerek, satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden tek taraflı sözleşmeye koyduğu koşulların Tüketicinin Korunması Kanunu ve Avrupa Konseyi’nin kararı uyarınca haksız şart niteliğinde olduğuna vurgu yaptı.Kararda, “Sözleşmedeki hususların tüketiciyle yeterince tartışıldığı ispat edilemediği için davanın reddi gerekmiştir” denildi.Tazminat olmalıTüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu:

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kredi kartı, emsal karar, aidat, iade