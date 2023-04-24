Kredi kartları için emsal karar: Müzakere edilmeden aidat alınamaz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEÇİM ÖZEL
ABD seçimini etkileyen şarkılar
10:00
23 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçisi’nden itiraf: Rusya önemli başarılar elde etti
10:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
ÖZEL HABER
Yandex açıkladı: ChatGPT’ye rakip geliyor
14:05
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Wormuth: Tahminimiz doğru çıkmadı
14:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rus bilim insanları geliştirdi: Uyku tulumuna dönüşüp hipotermiden koruyan mont
18:30
2 dk
ÖZEL HABER
Gazprom açıkladı: Avrupa’nın depolarına gaz pompalama hızı yavaşladı
18:46
3 dk
SEÇİM ÖZEL
ABD seçimini etkileyen şarkılar
19:01
23 dk
ÖZEL HABER
Rus askeri uzman Korotçenko: Türkiye hava sahasına mutlak egemen olabilir
19:31
3 dk
ÖZEL HABER
Tahıl koridorunda Ukrayna’dan ‘rüşvet’ krizi
20:31
4 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
22:00
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230424/kredi-kartlari-icin-emsal-karar-muzakere-edilmeden-aidat-alinamaz-1070096057.html
Kredi kartları için emsal karar: Müzakere edilmeden aidat alınamaz
Kredi kartları için emsal karar: Müzakere edilmeden aidat alınamaz
Bir kredi kartı sahibinin yıllık kart aidatının iadesi için başlattığı hukuk mücadelesine ilişkin hakem heyeti, kart kullanıcısını haklı bularak, bankanın... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T09:10+0300
2023-04-24T09:11+0300
türkiye
kredi kartı
emsal karar
aidat
iade
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/15/1052972775_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_34765b5ebb28ea26c53d1543168029d7.jpg
Kredi kartı aidatlarıyla ilgili dikkat çeken karar açıklandı. Milliyet'te yer alan habere göre; Feyyaz Bulut Gürbüzer, kredi kartından tahsil edilen 189 TL’lik yıllık kart aidat bedelinin iadesi için Yenimahalle Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Hakem heyeti, kart kullanıcısını haklı bularak, bankanın tahsil ettiği 189 TL’yi geri ödemesine karar verdi. Ancak banka, Ankara 2. Tüketici Mahkemesi’nde kararın iptali istemiyle dava açtı.Bankanın dava dilekçesinde, kart kullanıcısının Bankacılık Hizmet Sözleşmesi’nde kart aidatı ödemeyi kabul ettiği, müşteriye gönderilen hesap özetlerinde kart aidatının önceden bildirildiği, Bankanın ücretsiz kredi kart seçeneği olmasına karşın müşterinin böyle bir talepte bulunmadığı, müşterinin ayrıca yıllardır kredi kartı aidatı ödediği, aidat nedeniyle kredi kartının kapatılmasını istemediği, müşterinin kartla nakit ödemesiz harcama yapabilme, taksitlendirme, bonus ve mil kazanma gibi birçok hizmetten yararlandığı belirtildi.Dilekçede tüm bu kart avantajları nedeniyle aidat bedelinin hakkaniyet gereği olduğu da savunuldu.İspat edilemediMahkeme ise bu tür sözleşmelerin tarafların karşılıklı müzakereleri sonucu imzalanmadığına dikkat çekerek, satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden tek taraflı sözleşmeye koyduğu koşulların Tüketicinin Korunması Kanunu ve Avrupa Konseyi’nin kararı uyarınca haksız şart niteliğinde olduğuna vurgu yaptı.Kararda, “Sözleşmedeki hususların tüketiciyle yeterince tartışıldığı ispat edilemediği için davanın reddi gerekmiştir” denildi.Tazminat olmalıTüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/15/1052972775_17:0:665:486_1920x0_80_0_0_9c041c345e9a86c291d9856c3a2e85c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kredi kartı, emsal karar, aidat, iade
kredi kartı, emsal karar, aidat, iade

Kredi kartları için emsal karar: Müzakere edilmeden aidat alınamaz

09:10 24.04.2023 (güncellendi: 09:11 24.04.2023)
© AAİnternetten alışveriş, kredi kartı, bilgisayar
İnternetten alışveriş, kredi kartı, bilgisayar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Bir kredi kartı sahibinin yıllık kart aidatının iadesi için başlattığı hukuk mücadelesine ilişkin hakem heyeti, kart kullanıcısını haklı bularak, bankanın tahsil ettiği 189 TL’yi geri ödemesine karar verdi. Ancak banka, Ankara 2. Tüketici Mahkemesi’nde kararın iptali istemiyle dava açtı. Yüksek mahkeme ise vatandaşı haklı bularak davayı reddetti.
Kredi kartı aidatlarıyla ilgili dikkat çeken karar açıklandı. Milliyet'te yer alan habere göre; Feyyaz Bulut Gürbüzer, kredi kartından tahsil edilen 189 TL’lik yıllık kart aidat bedelinin iadesi için Yenimahalle Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Hakem heyeti, kart kullanıcısını haklı bularak, bankanın tahsil ettiği 189 TL’yi geri ödemesine karar verdi. Ancak banka, Ankara 2. Tüketici Mahkemesi’nde kararın iptali istemiyle dava açtı.
Bankanın dava dilekçesinde, kart kullanıcısının Bankacılık Hizmet Sözleşmesi’nde kart aidatı ödemeyi kabul ettiği, müşteriye gönderilen hesap özetlerinde kart aidatının önceden bildirildiği, Bankanın ücretsiz kredi kart seçeneği olmasına karşın müşterinin böyle bir talepte bulunmadığı, müşterinin ayrıca yıllardır kredi kartı aidatı ödediği, aidat nedeniyle kredi kartının kapatılmasını istemediği, müşterinin kartla nakit ödemesiz harcama yapabilme, taksitlendirme, bonus ve mil kazanma gibi birçok hizmetten yararlandığı belirtildi.
Dilekçede tüm bu kart avantajları nedeniyle aidat bedelinin hakkaniyet gereği olduğu da savunuldu.

İspat edilemedi

Mahkeme ise bu tür sözleşmelerin tarafların karşılıklı müzakereleri sonucu imzalanmadığına dikkat çekerek, satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden tek taraflı sözleşmeye koyduğu koşulların Tüketicinin Korunması Kanunu ve Avrupa Konseyi’nin kararı uyarınca haksız şart niteliğinde olduğuna vurgu yaptı.
Kararda, “Sözleşmedeki hususların tüketiciyle yeterince tartışıldığı ispat edilemediği için davanın reddi gerekmiştir” denildi.

Tazminat olmalı

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu:

“Bu kararla artık kuruluşun müşterisiyle kart üyelik bedeli için müzakere etmesi gerektiği ortaya konmuştur. Banka, tüketiciden kart bedeli talep ettiğinde bu süreç başlar. Bankalar yasa gereği ücretsiz kredi kartı alternatifi sunmak zorundadır. Ücretsiz kart alternatifi sunup, ücretli kartla ilgili müşteriyle açıkça müzakere edilmeden talep edilen ve alınan bedeller haksızdır. Bazı tüketici hakem heyetleri yasal mevzuata aykırı olarak tüketici aleyhine karar da verebiliyor. Karara itiraz ederek mahkemeye taşımak mümkün ama genellikle tüketiciler dava açılırken yatırılması istenen gider avansı gibi nedenlerle itiraz davası açmıyorlar. Bunun önüne geçilmesi için tüketiciye manevi tazminat talep hakkı da tanınmalı. Sonuçta hem maddi hem de manevi olarak yıpratıcı bir süreç yaşanıyor.”

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала