https://sputniknews.com.tr/20230424/konteyner-ureticisi-onat-deprem-bolgesindeki-ihtiyacin-karsilanmasi-5-6-ayi-bulabilir-1070151528.html

Konteyner üreticisi Onat: Deprem bölgesindeki ihtiyacın karşılanması 5-6 ayı bulabilir

Konteyner üreticisi Onat: Deprem bölgesindeki ihtiyacın karşılanması 5-6 ayı bulabilir

Radyo Sputnik’e deprem bölgesindeki konteyner ihtiyacını anlatan Onat, “Depremin olduğu 11 ildeki konteyner ihtiyacının karşılanmasının 5-6 ayı bulabileceğini... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T23:54+0300

2023-04-24T23:54+0300

2023-04-25T11:54+0300

anlat bana

deprem

konteyner

üretim

radyo

van

kahramanmaraş

yardım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070151810_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_6a43407f82f349b89c43e3e6edf75696.jpg

Konteyner üreticisi Onat: Deprem bölgesindeki ihtiyacın karşılanması 5-6 ayı bulabilir Konteyner üreticisi Onat: Deprem bölgesindeki ihtiyacın karşılanması 5-6 ayı bulabilir

İçişleri Bakanlığı’nın bu ay başında yayımladığı veriler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ili kapsayan bölgede kurulması planlanan 132 bin 447 konteynerden 49 bin 202'sinin kurulumunun tamamlandığını gösterdi.Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk olan Treysan Prefabrik Genel Müdürü Özgür Hamdi Onat, konteyner üretimi yapan iş adamlarından biri.‘Deprem bölgesine bugüne kadar 3 bini aşkın konteyneri gönderdik’Onat, “Günlük 80-100 adet konteyner üretim kapasitemiz var. Fabrikamızda 500 kişi çalışıyor. 45 mühendisimiz var. Deprem günlerinde kollarımızı sıvadık. Bugüne kadar 3 bini aşkın konteyneri Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Diyarbakır’a insanlarımızın acısını bir nebze durdurabilmek ve onların başını sokabilecekleri bir yerleşim alanı kurabilmek için sevk ettik. Şu sıralarda farklı ürünler de üretiyoruz. İskenderun’da çelik hastane imalatı ve montajını yapıyoruz. Mayıs ayında teslimatını yapacağız. Bunun dışında ticareti de ayağa kaldırmak gerekiyor. Bankalar Birliği ile iş birliğine gittik, onların mobil şube kurulumlarını yapıyoruz. Hayatı etkileyen her türlü unsurda yer almak için çaba gösteriyoruz, elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.‘Uluslararası yardım kuruluşlarını sahada göremedim’Van depreminde bir ay içinde 10 bine yakın yoğun bir konteyner sevkiyatı ve imalatının olduğu bilgisini paylaşan Onat şöyle devam etti:

van

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Meliha Okur https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

Meliha Okur https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Meliha Okur https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

deprem, konteyner, üretim, radyo, van, kahramanmaraş, yardım, аудио