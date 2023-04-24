https://sputniknews.com.tr/20230424/kilicdaroglu-kpssyi-kazanan-ise-alinacak-1070118077.html
Kılıçdaroğlu: KPSS'yi kazanan işe alınacak
Kılıçdaroğlu: KPSS'yi kazanan işe alınacak
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamuya işe alımda mülakatı kaldıracaklarını ve ev... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T15:42+0300
2023-04-24T15:42+0300
2023-04-24T15:42+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
seçim
mülakat
kpss
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan'da seçim mitinginde konuştu. Kılıçdaroğlu mülakatı kaldıracaklarını bir kez daha ifade etti ve şunları söyledi:'Yeterli kaynak var'Türkiye'nin kaynaklarının yeterli düzeyde olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Ev kadınları sizin de derdinizi biliyorum, bir sosyal güvenliğiniz yok onu da biliyorum. Primsiz aile destekleri sigortasını getireceğiz. Efendim 'Bunlar geldi, parayı nereden bulacak?' Para var, Türkiye zengin güçlü bir ülke, yeter ki kaynaklar doğru dürüst harcansın.'' dedi.İmamoğlu ve Yavaş da mitingdeydiMitinge, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde cumhurbaşkanı yardımcısı olacak İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş da katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230418/sozlesmeli-ogretmenlik-sozlu-sinav-sonuclari-aciklandi-1069851911.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, seçim, mülakat, kpss
kemal kılıçdaroğlu, chp, seçim, mülakat, kpss
Kılıçdaroğlu: KPSS'yi kazanan işe alınacak
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamuya işe alımda mülakatı kaldıracaklarını ve ev kadınları için aile destekleri sigortası getireceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu ''Parayı nereden bulacaksın diyorlar. Türkiye zengin bir ülke yeter ki kaynaklar doğru harcansın." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan'da seçim mitinginde konuştu.
Kılıçdaroğlu mülakatı kaldıracaklarını bir kez daha ifade etti ve şunları söyledi:
''Bütün Türkiye'ye hizmet vereceğiz. Hiçbir ayrımcılık yapmayacağız, herkese hizmet edeceğiz. Gençler biliyorum bazen Kamu Personel Seçme Sınavı'nı (KPSS) kazanıyorsunuz mülakatta eleniyorsunuz, onu kaldıracağım oraya da adaleti getireceğim; sınavı kazanacaksınız ve her birbiriniz göreve başlayacaksınız."
'Yeterli kaynak var'
Türkiye'nin kaynaklarının yeterli düzeyde olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Ev kadınları sizin de derdinizi biliyorum, bir sosyal güvenliğiniz yok onu da biliyorum. Primsiz aile destekleri sigortasını getireceğiz. Efendim 'Bunlar geldi, parayı nereden bulacak?' Para var, Türkiye zengin güçlü bir ülke, yeter ki kaynaklar doğru dürüst harcansın.'' dedi.
İmamoğlu ve Yavaş da mitingdeydi
Mitinge, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde cumhurbaşkanı yardımcısı olacak İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş da katıldı.