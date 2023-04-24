https://sputniknews.com.tr/20230424/kilicdaroglu-kpssyi-kazanan-ise-alinacak-1070118077.html

Kılıçdaroğlu: KPSS'yi kazanan işe alınacak

Kılıçdaroğlu: KPSS'yi kazanan işe alınacak

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamuya işe alımda mülakatı kaldıracaklarını ve ev... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T15:42+0300

2023-04-24T15:42+0300

2023-04-24T15:42+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

chp

seçim

mülakat

kpss

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan'da seçim mitinginde konuştu. Kılıçdaroğlu mülakatı kaldıracaklarını bir kez daha ifade etti ve şunları söyledi:'Yeterli kaynak var'Türkiye'nin kaynaklarının yeterli düzeyde olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Ev kadınları sizin de derdinizi biliyorum, bir sosyal güvenliğiniz yok onu da biliyorum. Primsiz aile destekleri sigortasını getireceğiz. Efendim 'Bunlar geldi, parayı nereden bulacak?' Para var, Türkiye zengin güçlü bir ülke, yeter ki kaynaklar doğru dürüst harcansın.'' dedi.İmamoğlu ve Yavaş da mitingdeydiMitinge, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde cumhurbaşkanı yardımcısı olacak İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş da katıldı.

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kemal kılıçdaroğlu, chp, seçim, mülakat, kpss