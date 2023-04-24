https://sputniknews.com.tr/20230424/kilicdaroglu-hatayin-dokusu-degisti-suriyelilerin-nufusu-bizim-nufusumuzu-asti-olacak-sey-degil-1070126156.html

Kılıçdaroğlu: Hatay'ın dokusu değişti, Suriyelilerin nüfusu bizim nüfusumuzu aştı, olacak şey değil

Kılıçdaroğlu: Hatay'ın dokusu değişti, Suriyelilerin nüfusu bizim nüfusumuzu aştı, olacak şey değil

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ta düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada "Bütün Suriyelileri göndereceğim. Oturup konuşacağız... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T18:50+0300

2023-04-24T18:50+0300

2023-04-24T19:04+0300

kemal kılıçdaroğlu

2023 türkiye seçimleri

uşak

cumhurbaşkanlığı seçimi

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ta Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 'Millet Buluşması' gerçekleştirdi.Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu 2 yıl içerisinde tüm Suriyelilerin ülkelerine döneceğini söyleyerek, "Hatay'ın dokusu değişti. Suriyelilerin nüfusu bizim nüfusumuzu aştı olacak şey değil" dedi.Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Askerlerimizin başına çuval geçirildiğinde o ülkeye nota veremeyen birisi bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapamaz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir Cumhurbaşkanı hakaret ettiği ülkeye para dilenmek için gitmemiştir" ifadelerini kullandı.

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kemal kılıçdaroğlu, uşak, cumhurbaşkanlığı seçimi