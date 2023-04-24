https://sputniknews.com.tr/20230424/kilicdaroglu-hatayin-dokusu-degisti-suriyelilerin-nufusu-bizim-nufusumuzu-asti-olacak-sey-degil-1070126156.html
Kılıçdaroğlu: Hatay'ın dokusu değişti, Suriyelilerin nüfusu bizim nüfusumuzu aştı, olacak şey değil
Kılıçdaroğlu: Hatay'ın dokusu değişti, Suriyelilerin nüfusu bizim nüfusumuzu aştı, olacak şey değil
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ta düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada "Bütün Suriyelileri göndereceğim. Oturup konuşacağız... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T18:50+0300
2023-04-24T18:50+0300
2023-04-24T19:04+0300
kemal kılıçdaroğlu
2023 türkiye seçimleri
uşak
cumhurbaşkanlığı seçimi
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ta Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 'Millet Buluşması' gerçekleştirdi.Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu 2 yıl içerisinde tüm Suriyelilerin ülkelerine döneceğini söyleyerek, "Hatay'ın dokusu değişti. Suriyelilerin nüfusu bizim nüfusumuzu aştı olacak şey değil" dedi.Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Askerlerimizin başına çuval geçirildiğinde o ülkeye nota veremeyen birisi bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapamaz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir Cumhurbaşkanı hakaret ettiği ülkeye para dilenmek için gitmemiştir" ifadelerini kullandı.
uşak
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kemal kılıçdaroğlu, uşak, cumhurbaşkanlığı seçimi
kemal kılıçdaroğlu, uşak, cumhurbaşkanlığı seçimi
Kılıçdaroğlu: Hatay'ın dokusu değişti, Suriyelilerin nüfusu bizim nüfusumuzu aştı, olacak şey değil
18:50 24.04.2023 (güncellendi: 19:04 24.04.2023) Abone ol
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ta düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada "Bütün Suriyelileri göndereceğim. Oturup konuşacağız. Hatay'ın dokusu değişti. Suriyelilerin nüfusu bizim nüfusumuzu aştı olacak şey değil" dedi.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ta Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 'Millet Buluşması' gerçekleştirdi.
Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu 2 yıl içerisinde tüm Suriyelilerin ülkelerine döneceğini söyleyerek, "Hatay'ın dokusu değişti. Suriyelilerin nüfusu bizim nüfusumuzu aştı olacak şey değil" dedi.
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Askerlerimizin başına çuval geçirildiğinde o ülkeye nota veremeyen birisi bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapamaz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir Cumhurbaşkanı hakaret ettiği ülkeye para dilenmek için gitmemiştir" ifadelerini kullandı.