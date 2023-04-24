Kahramanmaraş'a enkaz kaldırmak için gitti, tanıştığı depremzede ile nişanlandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEÇİM ÖZEL
ABD seçimini etkileyen şarkılar
10:00
23 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçisi’nden itiraf: Rusya önemli başarılar elde etti
10:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
ÖZEL HABER
Yandex açıkladı: ChatGPT’ye rakip geliyor
14:05
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Wormuth: Tahminimiz doğru çıkmadı
14:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rus bilim insanları geliştirdi: Uyku tulumuna dönüşüp hipotermiden koruyan mont
18:30
2 dk
ÖZEL HABER
Gazprom açıkladı: Avrupa’nın depolarına gaz pompalama hızı yavaşladı
18:46
3 dk
SEÇİM ÖZEL
ABD seçimini etkileyen şarkılar
19:01
23 dk
ÖZEL HABER
Rus askeri uzman Korotçenko: Türkiye hava sahasına mutlak egemen olabilir
19:31
3 dk
ÖZEL HABER
Tahıl koridorunda Ukrayna’dan ‘rüşvet’ krizi
20:31
4 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
22:00
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye TOGG mu soğan mı tartışmasına yanıt arıyor.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sessiz evlilikler toplumsal soruna mı evriliyor?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Deprem bölgesinde yaklaşan seçimlere bakış nasıl? Depremzedeler ne bekliyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230424/kahramanmarasa-enkaz-kaldirmak-icin-gitti-tanistigi-depremzede-ile-nisanlandi-1070110515.html
Kahramanmaraş'a enkaz kaldırmak için gitti, tanıştığı depremzede ile nişanlandı
Kahramanmaraş'a enkaz kaldırmak için gitti, tanıştığı depremzede ile nişanlandı
Kırıkkale’den Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine enkaz kaldırma çalışmaları için gelen iş makinesi operatörü Halil İbrahim Akbaş ile Esma Benk 3 ay sonra... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T14:01+0300
2023-04-24T14:01+0300
depremzede
kahramanmaraş
nişan töreni
enkaz
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kepçe operatörü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/18/1070109990_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ea4f1041657bee7909af0a63ad2ebca1.jpg
Kırıkkale’den Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine, 11 ili etkileyen depremlerin ardından enkaz çalışmaları için gelen iş makinesi operatörü Halil İbrahim Akbaş ile Esma Benk nişanlandı.6 Şubat depreminin ardından Kırıkkale Belediyesi'nin görevlendirilmesiyle Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine Halil İbrahim Akbaş, ilçede enkaz çalışmalarına başladı. Akbaş, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında depremzede Esma Benk’in babasıyla tanıştı. Benk’in babası, Akbaş’ın enkazı kaldırmasını ve çadır kurumunda yardım etmesini istedi. Enkazı kaldıran Akbaş, çadır kurulumu sırasında Esma Benk ile tanıştı. Çift ailelerinin de tanışmasının ardından 3 ay sonra nişanlandı.İş makinesi operatörü Halil İbrahim Akbaş “Kırıkkale’den yardım amaçlı Pazarcık'a geldim. Enkaz çalışmalarımız başladı. Burada çalışırken nişanlımın babasıyla tanıştım. Yoldan geçerken beni çevirdi. Çadırın alt yapısını yapmak için iş makinesi için yardım istedi ve enkazlarını kaldırdık. Ben de elimden geldiği kadar yardım ettim. Elektrikleri yoktu, elektrik çektik imkanlar dahilinde. Daha sonra ailelerimiz tanıştı ve anlaştık. Ailemiz birbiriyle uyuştu. Nasibimiz ve kısmetimiz buradaymış” diye konuştu.Nişanlısıyla tanışmasının anlık olduğunu belirten Esma Ben, “Nişanlımla tanışmamız anlık oldu. Biz deprem bölgesinde sıkıntılıydık. Hiçbirimizin bir mutluluğu yoktu. Türkiye’ce yastaydık. Bizim evimiz çökmüştü. Hiçbir şeyimiz kalmamıştı ve çadır yapmaya gelmişti o esnada tanıştık. Çok mutluyum” şeklinde konuştu.
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/18/1070109990_237:0:1677:1080_1920x0_80_0_0_e7ba7d9a4a36e1013f93decc1ce17ebb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
depremzede, kahramanmaraş, nişan töreni, enkaz, kepçe operatörü
depremzede, kahramanmaraş, nişan töreni, enkaz, kepçe operatörü

Kahramanmaraş'a enkaz kaldırmak için gitti, tanıştığı depremzede ile nişanlandı

14:01 24.04.2023
© İHANişanlanan Halil İbrahim Akbaş ile Esma Benk
Nişanlanan Halil İbrahim Akbaş ile Esma Benk - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© İHA
Abone olTelegram
Kırıkkale’den Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine enkaz kaldırma çalışmaları için gelen iş makinesi operatörü Halil İbrahim Akbaş ile Esma Benk 3 ay sonra nişanlandı.
Kırıkkale’den Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine, 11 ili etkileyen depremlerin ardından enkaz çalışmaları için gelen iş makinesi operatörü Halil İbrahim Akbaş ile Esma Benk nişanlandı.
6 Şubat depreminin ardından Kırıkkale Belediyesi'nin görevlendirilmesiyle Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine Halil İbrahim Akbaş, ilçede enkaz çalışmalarına başladı. Akbaş, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında depremzede Esma Benk’in babasıyla tanıştı. Benk’in babası, Akbaş’ın enkazı kaldırmasını ve çadır kurumunda yardım etmesini istedi. Enkazı kaldıran Akbaş, çadır kurulumu sırasında Esma Benk ile tanıştı. Çift ailelerinin de tanışmasının ardından 3 ay sonra nişanlandı.
İş makinesi operatörü Halil İbrahim Akbaş “Kırıkkale’den yardım amaçlı Pazarcık'a geldim. Enkaz çalışmalarımız başladı. Burada çalışırken nişanlımın babasıyla tanıştım. Yoldan geçerken beni çevirdi. Çadırın alt yapısını yapmak için iş makinesi için yardım istedi ve enkazlarını kaldırdık. Ben de elimden geldiği kadar yardım ettim. Elektrikleri yoktu, elektrik çektik imkanlar dahilinde. Daha sonra ailelerimiz tanıştı ve anlaştık. Ailemiz birbiriyle uyuştu. Nasibimiz ve kısmetimiz buradaymış” diye konuştu.
Nişanlısıyla tanışmasının anlık olduğunu belirten Esma Ben, “Nişanlımla tanışmamız anlık oldu. Biz deprem bölgesinde sıkıntılıydık. Hiçbirimizin bir mutluluğu yoktu. Türkiye’ce yastaydık. Bizim evimiz çökmüştü. Hiçbir şeyimiz kalmamıştı ve çadır yapmaya gelmişti o esnada tanıştık. Çok mutluyum” şeklinde konuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала