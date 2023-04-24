https://sputniknews.com.tr/20230424/kahramanmarasa-enkaz-kaldirmak-icin-gitti-tanistigi-depremzede-ile-nisanlandi-1070110515.html

Kahramanmaraş'a enkaz kaldırmak için gitti, tanıştığı depremzede ile nişanlandı

Kahramanmaraş'a enkaz kaldırmak için gitti, tanıştığı depremzede ile nişanlandı

Kırıkkale’den Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine enkaz kaldırma çalışmaları için gelen iş makinesi operatörü Halil İbrahim Akbaş ile Esma Benk 3 ay sonra... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T14:01+0300

2023-04-24T14:01+0300

2023-04-24T14:01+0300

depremzede

kahramanmaraş

nişan töreni

enkaz

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kepçe operatörü

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Kırıkkale’den Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine, 11 ili etkileyen depremlerin ardından enkaz çalışmaları için gelen iş makinesi operatörü Halil İbrahim Akbaş ile Esma Benk nişanlandı.6 Şubat depreminin ardından Kırıkkale Belediyesi'nin görevlendirilmesiyle Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine Halil İbrahim Akbaş, ilçede enkaz çalışmalarına başladı. Akbaş, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında depremzede Esma Benk’in babasıyla tanıştı. Benk’in babası, Akbaş’ın enkazı kaldırmasını ve çadır kurumunda yardım etmesini istedi. Enkazı kaldıran Akbaş, çadır kurulumu sırasında Esma Benk ile tanıştı. Çift ailelerinin de tanışmasının ardından 3 ay sonra nişanlandı.İş makinesi operatörü Halil İbrahim Akbaş “Kırıkkale’den yardım amaçlı Pazarcık'a geldim. Enkaz çalışmalarımız başladı. Burada çalışırken nişanlımın babasıyla tanıştım. Yoldan geçerken beni çevirdi. Çadırın alt yapısını yapmak için iş makinesi için yardım istedi ve enkazlarını kaldırdık. Ben de elimden geldiği kadar yardım ettim. Elektrikleri yoktu, elektrik çektik imkanlar dahilinde. Daha sonra ailelerimiz tanıştı ve anlaştık. Ailemiz birbiriyle uyuştu. Nasibimiz ve kısmetimiz buradaymış” diye konuştu.Nişanlısıyla tanışmasının anlık olduğunu belirten Esma Ben, “Nişanlımla tanışmamız anlık oldu. Biz deprem bölgesinde sıkıntılıydık. Hiçbirimizin bir mutluluğu yoktu. Türkiye’ce yastaydık. Bizim evimiz çökmüştü. Hiçbir şeyimiz kalmamıştı ve çadır yapmaya gelmişti o esnada tanıştık. Çok mutluyum” şeklinde konuştu.

kahramanmaraş

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depremzede, kahramanmaraş, nişan töreni, enkaz, kepçe operatörü