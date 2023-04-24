https://sputniknews.com.tr/20230424/jorge-jesusdan-fenerbahce-taraftarina-herkesin-gergin--olmasini-anliyorum-1070134022.html

Jorge Jesus'dan Fenerbahçe taraftarına: Herkesin gergin olmasını anlıyorum

Jorge Jesus'dan Fenerbahçe taraftarına: Herkesin gergin olmasını anlıyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi. Jesus, maç sonrası taraftarın protestolarına... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T23:43+0300

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2023-04-24T23:43+0300

spor

jorge jesus

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Jesus'un maçla ilgili açıklamaları şöyle:"Aslında maçın başında oyunu kolaylaştırmıştık. 2-0'a kadar oyun bizim elimizdeydi. Kaliteli bir oyun sergiliyorduk. 2-0'dan kısa bir süre sonra rakibimiz 2-1 yaptı. Seken bir toptan penaltı oldu. Takım o golden sonra sakinliğini kaybetti. Aslında sonuna kadar savaştı takım.Ofansif olarak kaliteliydik. 3 gol attık ama evinizde 3 gol atıyorsanız kaybetmemeli ve berabere kalmamalısınız.Rakibimizin de hakkını vermemiz gerekiyor. Bugün 3 gol yedik ama İrfan'ın kalesine gelmiyorlardı.Rakibimiz ile puan farkını azaltma imkanımız vardı ama maalesef bunu yapamadık. İki takım da berabere kaldığı için durum aynı devam ediyor, değişmedi.Tabii ki 90 artılarda gol yemek herkesi geriyor. Beni de, taraftarı da, oyuncuları da geriyor. Bunu anlıyorum. Ağır bir darbe oldu. Son dakikada böyle bir gol yiyince taraftarın reaksiyonunu anlıyorum. Herkeste olumsuz bir iz bırakıyor. Ancak bizlerin, oyuncuların ve hoca olarak benim bu acının üstesinden gelmeyi bilmesi gerekiyor. Çünkü bir sonraki maçımız Sivasspor karşısında."Yediğimiz ilk gol seken toptan penaltı golü. Defansif anlamda bazı anlarda çok iyi değildik. Her takım zaman zaman bu tarz zorluklar yaşar. Bu takımın geneline bakınca; bu takım savaşan ve pes etmeyen bir takım. Bugün de bunu yaptık ama maalesef 1 puanla ayrılıyoruz. Önemli olan takımın savaşmış, çalışmış ve her şeyi vermiş olması. Futbol böyle maalesef.Herkesin gergin olmasını anlıyorum. Böyle bir beraberliği kimse beklemiyordu. Biz de gerildik, üzüldük. Taraftarlar, oyuncular, teknik heyet... Hepimiz çok üzüldük. Taraftarı anlıyorum. Kimse böyle bir beraberlik beklemiyordu. Üzgünüz, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu tarz tepkilerin olmasını normal karşılıyorum."

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jorge jesus