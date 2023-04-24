İznik Müzesi'nde ilk: 8 bin yıllık ayak izi sergilendi

© İHA İznik eski müze müdürü Taylan Sevil, “8 bin yıllık ayak izinin bulunduğu Barçın höyük daha önce kazıları yapıldığı dünyaca ünlü menteşe höyük kadar önemlidir. Bunlar neolitik dönemlerden itibaren Anadolu da ziraatın başladığı ilk yerleşim yerlerinden biridir. Bu buluntuların yer aldığı İznik müzesi tabi ki dünyaca çok önemli bir müzedir. Tarih öncesi dönemlerinden Osmanlı dönemine kadar çok önemli eserler bu müzededir” dedi.