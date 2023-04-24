https://sputniknews.com.tr/20230424/istanbulda-trafik-yogunlugu-tem-otoyolunda-arac-kuyrugu-25-kilometreyi-asti--1070090806.html

Bayram tatili sonrası trafik yoğunluğu: TEM Otoyolu’nda araç kuyruğu 25 kilometreyi aştı

Bayram tatili sonrası trafik yoğunluğu: TEM Otoyolu’nda araç kuyruğu 25 kilometreyi aştı

Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilden dönenler otoyollarda yoğunluk oluşmasına neden oldu. FSM Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T00:08+0300

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trafik

tem otoyolu

istanbul

türkiye

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Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilden dönen İstanbullular, kentin girişlerinde, köprü, tünel ve otoyollarda trafik yoğunluğu oluşturdu.TEM Otoyolu Düzce geçişinde dönüş yoğunluğu sebebiyle trafik adeta durdu. Otobanda kuyruk 25 kilometreyi aştı.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Avrupa Yakası geçişlerinde araç kuyrukları meydana geldi.Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından Nef Stadyumu'ndan çıkan taraftarlar nedeniyle TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi Edirne istikametinde araç yoğunluğu oluştu.TEM Otoyolu Ankara istikameti Mahmutbey mevkisinde de yoğunluk gözlendi.Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu arasındaki bağlantıyı sağlayan Kemerburgaz Yolu TEM istikameti ve Hasdal'da da araç yoğunluğu devam ediyor.D-100 kara yolu Haliç Köprüsü girişinde her iki istikamet yoğun olmasına rağmen araçlar trafikte ilerleyebiliyor.

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trafik, tem otoyolu, istanbul