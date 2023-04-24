https://sputniknews.com.tr/20230424/istanbulda-kafasina-binadan-kopan-beton-parcalari-isabet-eden-kadin-oldu-1070129941.html

İstanbul'da kafasına binadan kopan beton parçaları isabet eden kadın öldü

İstanbul'da kafasına binadan kopan beton parçaları isabet eden kadın öldü

Avcılar’da binadan kopan beton parçalarının başına isabet ettiği kadın, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T21:28+0300

2023-04-24T21:28+0300

2023-04-24T21:28+0300

yaşam

istanbul

beton

avcılar

kadın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/14/1054901048_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e67951b6f5893a4ce3e8fb06ce52e102.jpg

Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’ndeki 4 katlı apartmanın en üst katındaki beton parçaları henüz belirlenemeyen sebeple koparak düştü.Kopan parçalar, bu sırada kaldırımda yürüyen Mahbup Uzunay'ın (38) başına isabet etti.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan kadın hastaneye götürüldü.Uzunay, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

istanbul

avcılar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, beton, avcılar, kadın