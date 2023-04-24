https://sputniknews.com.tr/20230424/istanbulda-kafasina-binadan-kopan-beton-parcalari-isabet-eden-kadin-oldu-1070129941.html
İstanbul'da kafasına binadan kopan beton parçaları isabet eden kadın öldü
İstanbul'da kafasına binadan kopan beton parçaları isabet eden kadın öldü
Avcılar’da binadan kopan beton parçalarının başına isabet ettiği kadın, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T21:28+0300
2023-04-24T21:28+0300
2023-04-24T21:28+0300
yaşam
istanbul
beton
avcılar
kadın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/14/1054901048_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e67951b6f5893a4ce3e8fb06ce52e102.jpg
Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’ndeki 4 katlı apartmanın en üst katındaki beton parçaları henüz belirlenemeyen sebeple koparak düştü.Kopan parçalar, bu sırada kaldırımda yürüyen Mahbup Uzunay'ın (38) başına isabet etti.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan kadın hastaneye götürüldü.Uzunay, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
istanbul
avcılar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/14/1054901048_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e7854eab7eb05d2b43e02da114014ba6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, beton, avcılar, kadın
istanbul, beton, avcılar, kadın
İstanbul'da kafasına binadan kopan beton parçaları isabet eden kadın öldü
Abone ol
Avcılar’da binadan kopan beton parçalarının başına isabet ettiği kadın, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’ndeki 4 katlı apartmanın en üst katındaki beton parçaları henüz belirlenemeyen sebeple koparak düştü.
Kopan parçalar, bu sırada kaldırımda yürüyen Mahbup Uzunay'ın (38) başına isabet etti.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan kadın hastaneye götürüldü.
Uzunay, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.